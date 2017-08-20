الأنواء تتوقع طقساً صحواً والحرارة مستقرة

الولايات المتحدة تنقل كسوف الشمس عبر الأنترنت

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم،درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاثنين صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية)،واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 47 درجة والصغرى 25 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات)، واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون طقس يوم غد الثلاثاء في المناطق كافة صحوا وسوف لن يطرأ عليها اي تغيير عدا انخفاض قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق).فيما اكدت مصادر فلكية ان (كسوفا للشمس يحدث اليوم الاثنين هو كسوف كلي، عندما يكتسح ظل القمر معظم قارة أمريكا الشمالية، سيبدأ الكسوف في المحيط الهادئ وينتهى في المحيط الأطلسي عابراً الولايات المتحدة الأمريكية من الساحل إلى الساحل في طريقه من الشمال الغربي إلى الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة).

كسوف أمريكي

واضافت أنه (الكسوف الأمريكي العظيم لأنه كسوف شمسي كامل، وسيكون مرئياً ضمن حزام يعبر الولايات الأمريكية المتجاورة بأكملها وكان كسوف 8 حزيران 1918 هو آخر كسوف كلي مرئي عبر الولايات المتحدة المتجاورة بأكملها)، واوضحت المصادر ان (كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس وتكون كل الأجرام الثلاثة على استقامة واحدة تقريبا وبالتالي فإن القمر يحجب قرص الشمس كليا أو جزئِيًّا لمشاهد على الأرض ويحدث كسوف الشمس الكلي عندما يكون قطر القمر الظاهري أكبر من الشمس، وبالتالي يحجب القمر جميع أشعة الشمس المباشرة في مسار ضيق عبر سطح الأرض، ويحول النهار إلى ليل).مشيرين ان (هذا الكسوف هو الـ 22 من الـ 77 كسوفاً في سلسلة ساروس 145، التي تولد منها كسوف الشمس في 11 اب 1999. أعضاء هذه السلسلة تزداد في المدة. أطول كسوف في هذه السلسلة سيحدث في 25 حزيران 2522 ويستمر لمدة 7 دقائق و 12 ثانية). واضافوا ان (قدر الكسوف الكلي يكون 1.0306 و مرئيا من ممر ضيق خلال الولايات المتحدة وسوف يشاهد لأول مرة من الأرض في الولايات المتحدة بعد وقت قصير من الساعة 10:15 صباحا في ساحل ولاية أوريغون في المحيط الهادئ، ثم سوف يتقدم شرقا عبر سايلم، كاسبر، لنكن نبراسكا، ومنطقة مدينة كانساس، ناشفيل، وأخيرا تشارلستون وسيظهر الكسوف الجزئي لفترة زمنية أكبر، تبدأ بعد وقت قصير من الساعة التاسعة صباحا في ساحل ولاية أوريغون في المحيط الهادئ).

نقل مشاهد

مؤكدين ان (هذا أول كسوف كلي للشمس مرئي من جنوب شرق الولايات المتحدة منذ كسوف الشمس يوم 7 اذار 1970. وأول كسوف شمسي كامل مرئي من الولايات المتحدة منذ كسوف الشمس في 11 حزيران 1991 الذي شوهد فقط من جزء من هاواي وأول كسوف كلي للشمس مرئي من الولايات المتحدة المتجاورة منذ عام 1979).واعلنت الولايات المتحدة انها ستنقل على الهواء مباشرة عبر الانترنت للمرة الاولى من مواقع تصوير ممتازة وغير معتادة ظاهرة الكسوف حيث ستكون مناطيد في السماء لنقل مشاهد عن الكسوف .وسيقوم فريق من الباحثين من جامعة مونتانا شراكة مع مع ادارة الطيران الفضاء ناسا بارسال نحو50منطادا لالتقاط وقائع الكسوف).