منافسات شديدة في شمالية الدرّاجات

تأهل أندية كوية وأربيل وكارة ونساء نوروز إلى المربع الذهبي

كركوك – ساجد سليم

اختتمت في محافظة كركوك بطولة اندية العراق للـــــــــــمنطقة الشمالية من المرحلة الثانية بدوري الدراجات العراقي بمشاركة واسعة من اندية المنطقة، وهــــــــيمن على سباقات البطولة نادي كوية لفئة المتقدمين ونادي اربيل لفئة الشباب ونادي كارة من فئة الناشئين اما نساء نوروز فقد تأهلن بجدارة الى المربع الذهبي للبطولة .

المؤتمر الفني

عقد المؤتمر الفني للبطولة في مقر ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك بحضور رئيس الاتحاد العراقي المركزي محمود عزيز وحربي خالد نائب الرئيس واحمد صبري امين السر وميري عبد زيد وسامي لعيبي وسامان رحمان وطعمة رومي حيث بدء المؤتمر بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وعلى روح المرحــــــــوم لاعب منتخبنا الوطني علي تحسين الي ســــــــمية المرحلة باسمه ومن ثم القى رئيس الاتحاد كلمة رحب بها بجميع الحاضرين من مدربي وممثــــــــلي الفرق المشاركة في هذه المرحلة وحثهم على تقــــــــديم الافضل من اجل الارتقاء بلعــــــــــبة الدراجــــــــات من جديد وبعدها قام حكام الـــــــــــبطولة بتــــــــوزيع تسلسل الفرق وانطلاق السيارات مع اللاعبين حسب جدول وضعته لجنة الحكام في الاتحاد المركزي .

نتائج اليوم الاول

انطلقت في اليوم الاول سباقات الفرقي ضد الساعة لفئة المتقدمين لقطع مسافة 39 كم حيث فاز بالمركز الاول نادي كوية وحل بالترتيب الثاني فريق رانية والمركز الثالث نادي سولاف من كركوك والمركز الرابع لنادي هندرين حيث شارك في هذا السباق سبعة اندية والفريق السابع خارج الوقت القانوني ولم تحتسب نتيجته .اما سباقات النساء للفرقي ضد الساعة لقطع مسافة 13 كم فقد جاء بالمركز الاول نادي نوروز وحل فريق نساء اربيل بالمركز الثاني ونادي افروديت من السليمانية جاء ثالث الترتيب تاركا المركز الرابع لنادي بيشكوتن من اربيل وشارك في هذا السباق تسعة اندية .

نتائج اليوم الثاني

وفي منافسات اليوم الثاني لسباقات الفردي العام لفئة المتقدمين لقطع مسافة 70كم حيث هيمن لاعبو كوية على هذا السباق بعد احتلال لاعبيه المركز الاول حتى المركز الثالث بلاعبيه سهيل سامي وجاسم هاني ومرتضى تحسين اما لاعب سولاف اياد محمد حل رابعا وسليمان سامي من دهوك جاء خامس الترتيب والنتيجة الفرقية من الفردي العام لهذا السباق جاءت بتصدر فريق كوية اولا وسولاف ثانيا ونادي رانية ثالثا وهندرين رابعا وبرايتي خامسا وشارك في هذا السباق 23لاعبا ومنهم ثلاث لاعبين لم يكملو السباق من اندية دهوك جوفان تومي ومهدي مظفر ودانا علي من نادي هندرين .اما سباقات النساء لسباق الفردي العام لقطع مسافة 14 كم حيث فازن لاعبات نوروز ازيز رفيق وكانياو حسين وسايا سردار بالمراكز الاولى وحلت لاعبة اربيل ريان مقديد باترتيب الرابع والمركز الخامس للاعبة نوروز مزدة رفيق محمد والنتيجة الفرقية من الفردي العام هي نادي نوروز اولا ونادي اربيل ثانيا ونادي افروديت ثالثا ونادي بشكوتن رابعا وشارك في هذا السباق تسعة اندية وثلاثين لاعبة .

نتائج اليوم الثالث

اسفرت نتائج اليوم الثالث من فئة المتقدمين والنساء مايلي في سباق الفردي ضد الساعة للمتقدمين لقطع مسافة 25كم حيث فاز لاعب كوية سهيل سامي بالمركز الاول وجاء لاعب سولاف اياد محمد بالمركز الثاني وحل ثالثا لاعب كوية مرتضى تحسين بالترتيب الثالث .وفي منافسات النساء لسباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 10كم جاءت لاعبة نوروز مزدة رفيق بالمركز الاول اما لاعبة اربيل ريان مقديد حلت بالمركز الثاني اما لاعبات نوروز ازيز رفيق وسايا سردار وكانياو حسين احتلن الترتيب من الثالث الى الخامس وشارك في هذا السباق سبعة متسابقات .

نتائج فئة الشباب والناشئين

اما نتائج فئة الشباب والناشئين والتي جرت بعد سباقات المتقدمين والنساء حيث جرى المؤتمر الفني لهذه الفئات ايضا في ممثلية اللجنة الاولمبية وبحضور كافة اعضاء الاتحاد المركزي وفي اليوم التالي جرت منافسات سباق الفرقي ضد الساعة للشباب لقطع مسافة 28كم حيث فاز فريق اربيل بالمركز الاول وحل نادي بابا كركر من كركوك بالمركز الثاني اما نادي ئالا جاء ثالثا ونادي الشورجة حل رابعا وفي منافسات الناشئين لسباق الفرقي ضد الساعة لقطع مسافة 14كم حيث حقق فريق كارة من دهوك المركز الاول ونادي بيشمركة اربيل جاء بالمركز الثاني ونادي شقلاوة بالمركز الثالث حيث شارك في هذا السباق تسعة اندية وفي منافسات فئة الشباب لسباق الفردي العام لقطع مسافة 50كم حيث جاء لاعبو اربيل زيكارطاهر ودلمان ميكائيل وعمر اسماعيل وزيرك جويتار بالمراتب الاولى وحل لاعبي نادي ئالا اسامة محمد واسامة عزيز الترتيب الخامس والسادس وشارك في هذا السباق ستة عشر لاعبا اما النتيجة النهائية الفرقية هي نادي اربيل اولا ونادي بابا كركر ثانيا ونادي ئالا ثالثا .اما النتيجة النهائية لفئة الناشئين هي نادي كارة من دهوك اولا ونادي بيشمركة اربيل ثانيا ونادي طقطق ثالثا .وفي منافسات اليوم الثالث والاخير لسباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 20كم احتل لاعبي اربيل على المركز الاول الى الثالث عن طريق لاعبيه عمر اسماعيل وزيكر طاهر ودولمان ميكائيل وفي منافسات الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 10كم حيث جاء اولا بكر خان قاسم من نادي كارة ونوزاد مصطفى ايضا من نادي كارة وسربست عبدالله ثالثا.

حكام البطولة

قاد منافسات هذه المرحلة الحكام ابراهيم احمد صالح وعبدالكريم القصاب وفؤاد حمد صالح ووليد خالد احمد وودود خالد احمد وازاد رحمان من كركوك وعدد من حكام المحافظة وباشراف مباشر من قبل رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المركزي طعمة رومي وكانوا حقاً اهلا للمسؤلية وتحملوا حرارة الجو اثناء السباقات لكن ادوا عملهم بشكل رائع ومميز وتميزوا بالحيادية اثناء السباقات وايضاً كان هناك دور كبير للحكم حيدر الشمري الذي كان حريصا كل الحرص على توفير المياه والمعونه للجميع من خلال متابعته المستمرة وحضوره المسبق قبل كل شيئ وكانت مرحلة ناجحة تنظيميا وامنيا وصحيا من خلال مرابطة شرطة المرور والاسعاف الفوري وشرطة النجدة حتاماً لا يسعنا إلا ان نقول شكرا للاتحاد الفرعي للدراجات في محافظة كركوك بجميع اعضائه .