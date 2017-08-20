يوفنتوس يدشّن الكالتشيو بثلاثية وهدف قاتل يمنح ساوثهامبتون فوزاً مثيراً

ليفربول يحقّق إنتصاره الأول ودورتموند يفتتح عصره الجديد

{ مدن – وكالات: حقق ليفربول فوزًا هامًا على ضيفه كريستال بالاس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اول امس السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج. وجاء هدف الريدز الوحيد عن طريق ساديو ماني (ق73)، ليرتفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط، فيما بقي كريستال بالاس دون نقاط. ودخل ليفربول اللقاء بخطة 4-3-3، مع الاعتماد على ساديو ماني وربيرتو فيرمينو ودانييل ستوريدج في خط المقدمة. في المقابل، اعتمد فرانك دي بوير، مدرب كريستال بالاس، على خطة 5-3-2، مع تقدم الظهيرين في الحالة الهجومية.

افتتاح الكالتشيو

وافتتح فريق يوفنتوس مشواره للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي بفوز سهل على حساب ضيفه كالياري بثلاثية دون رد، مساء اول امس السبت، في افتتاحية قوية للكالتشيو على ملعب يوفنتوس آرينا. تقدم يوفنتوس عن طريق ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 12 وأضاف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 45 +1 قبل أن يحرز جونزالو هيجواين الهدف الثالث في الدقيقة 66 . وخطف الحارس المخضرم بوفون الأضواء بتصديه لضربة جزاء من اللاعب ديوجو فارياس تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليحصد اليوفي أول 3 نقاط ويتخطى أحزان ضياع لقب السوبر الإيطالي على يد لاتسيو.

هدف قاتل

وسجَّل تشارلي أوستن هدفًا في الوقت القاتل، ليقود ساوثهامبتون للفوز (3-2) على 10 لاعبين من وست هام، في مباراة مثيرة بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. وبدا أنَّ ثنائية خافيير هرنانديز، التي سجَّلها بواقع هدف في كل شوط، ستكمل انتفاضة رائعة لوست هام بعد أن وضع مانولو جابياديني، ودوسان تاديتش من ركلة جزاء ساوثهامبتون في المقدمة. وبين الهدفين، تلقَّى ماركو أرناتوفيتش القادم إلى وست هام، مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، بطاقة حمراء مباشرة؛ بسبب ضربة بالمرفق في وجه جاك ستيفنز. ولم يستستلم وست هام، وبدا أنَّ المهاجم المكسيكي هرنانديز فعل ما يكفي ليخرج الفريق اللندني بنقطة التعادل. لكن بابلو زاباليتا، ارتكب مخالفة ضد مايا يوشيدا، داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ونفَّذ أوستن ركلة الجزاء بنجاح.

دورتموند يكتسح فولفسبورج

واستهل فريق بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد، من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بالفوز على مضيفه فولفسبورج، 3-0، اول امس السبت، في الجولة الأولى من المسابقة. وفي مباريات أخرى، فاز هيرتا برلين على ضيفه شتوتجارت 2-0، كما فاز هوفنهايم بصعوبة شديدة على ضيفه فيردر بريمن 1-0، وهامبورج على ضيفه أوجسبورج 1-0، وبنفس النتيجة فاز هانوفر على مضيفه ماينز. وكان بايرن ميونيخ، حامل اللقب، قد افتتح منافسات الموسم الجديد، بالفوز على ضيفه باير ليفركوزن، 3-1 . وبدأ دورتموند عصره الجديد، تحت قيادة المدرب بيتر بوس، بدون نجومه، ماركو ريوس وأندريه شورله ورافاييل جيريرو وجوليان فيجل، بسبب الإصابة، وعثمان ديمبلي، للإيقاف، لكن الفريق استعاد جهود ماريو جوتزه بعد اكتمال لياقته البدنية. وسجل جوتزه، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، مشاركته الرسمية الأولى منذ كانون ثان/يناير الماضي، وساهم في صناعة الهدف الأول للفريق. وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين، حملا توقيع الأمريكي الصاعد، كريستيان بوليسيتش، والمدافع الإسباني، مارك بارترا، في الدقيقتين 22 و27 . وفي الشوط الثاني، تكفل المهاجم الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج، هداف الموسم الماضي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60 . وجاء الهدف الأول لدورتموند من هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتمريرة رائعة من جوتزه إلى بوليسيتش، الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك. وبعد أربع دقائق فقط، سجل بارترا الهدف الثاني بتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة. ووضع أوباميانج بصمته بتسجيل الهدف الثالث، مستغلا تمريرة متقنة من بوليسيتش. وعلى ملعب راين نيكار أرينا، بدأ هوفنهايم، صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي من البوندسليجا، مسيرته في الموسم الجديد، بفوز صعب على ضيفه فيردر بريمن، بهدف نظيف دونه المهاجم الكرواتي الدولي، أندريه كراماريتش، قبل ست دقائق من النهاية، بتسديدة قوية اصطدمت بجسد أحد مدافعي بريمن وسكنت الشباك. وسيطر بريمن على مجريات اللعب في البداية، وأهدر فرصة محققة عن طريق فلوريان كاينز. وكان هوفنهايم قد خسر على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، 2-1، في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوربا. ويلتقي الفريقان إيابا، بعد غدا الأربعاء، على ملعب ليفربول. وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، سيطر شتوتجارت، العائد للبوندسليجا، على مجريات اللعب في الشوط الأول. لكن بعد مرور 60 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، سجل المهاجم الأسترالي، ماثيو ليكي، هدف التقدم لهيرتا برلين. وعاد اللاعب ذاته وتقمص دور البطولة، وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62 . وعلى ملعب آيمتيش آرينا، سجل نيكولاي مولر هدف الفوز لهامبورج في شباك أوجسبورج، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالموسم الجديد من البوندسليجا. وجاء الفوز ليمنح هامبورج جرعة من الثقة، بعد خروجه المفاجئ من الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا، على يد فريق من دوري الدرجة الثالثة. واقتنص هانوفر فوزا غاليا من ملعب ماينز بهدف دون رد، حمل توقيع لاعب الوسط النمساوي، مارتن هارنيك، في الدقيقة 73، ليسجل أفضل بداية ممكنة في رحلة العودة إلى دوري الأضواء.