تياغو سيلفا يعد بعدم تكرار كبوة 2017

{ باريس – وكالات: أبدى تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاؤله بشأن مستقبل فريقه، وعدم تكرار النتائج المخيبة التي حققها الموسم الماضي. وقال سيلفا في تصريحات أبرزها موقع 10 سبورت الفرنسي: نسعى لبداية قوية هذا الموسم، وأؤكد أنه كان هدفنا الموسم الماضي، ولسوء الحظ، لم ننجح في ذلك، خاصة أنني أشعر بأن الفريق استعد بشكل أفضل كثيرًا من العام الماضي. وأضاف اللاعب البرازيلي: كل اللاعبين يشعرون أنهم بحالة جيدة، وبدا ذلك في معسكر الفريق بولاية ميامي، ورغم أن نتائج المباريات الودية لم تكن جيدة، ولكن الفريق في حالة بدنية وفنية مميزة، والمدير الفني راض تمامًا عن مستوى اللاعبين. وواصل قائد الفريق الباريسي: الآن علينا التعلم مما حدث الموسم الماضي، ونبدأ مشوارنا بنتائج قوية، حتى لا نضطر لمطاردة الصدارة، مثلما كان الحال في الموسم الماضي، بل نريد التربع على القمة في أقرب فرصة ممكنة. وفقد العملاق الباريسي لقب الدوري بعد 4 مواسم، حيث انتزعه فريق موناكو، كما خرج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوربا بسيناريو مهين، بالخسارة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 1-6 في إياب دور الـ16 بملعب كامب نو، رغم فوزه على ملعب حديق الأمراء برباعية نظيفة. واستهل سان جيرمان مشواره في الدوري هذا الموسم بالفوز في أول جولتين أمام إيميان بثنائية، وجانجون بثلاثية، دون أن تهتز شباكه.