

مدرّب النادي الملكي يحصد 7 ألقاب في 20 شهراً

زيدان: الجميع يريد الفوز على ريال مدريد

{ مدريد – وكالات: حدَّد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، البطولة الأصعب بمسيرته التدريبية القصيرة مع الفريق الإسباني، مشيرًا إلى أنَّ هدفه الأول هذا الموسم هو الاحتفاظ بلقب الليجا. ونجح زيدان في قيادة الريال للفوز بـ7 ألقاب خلال 20 شهرًا تولى فيها قيادة ريال مدريد، بينهما لقبان لدوري الأبطال، وبطولة لليجا الإسبانية، وكذلك لكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني، واثنتين للسوبر الأوربية. ورغم الفوز بالبطولة الأكبر، وهي دوري الأبطال لمرتين متتاليتين، وهو إنجاز للمدرب صاحب الـ46 عامًا، إلا أنَّه يرى أن الفوز بلقب الليجا الإسبانية العام الماضي، هو الأفضل في مسيرته. وقال في هذا الصدد: أعتقد أنَّ الفوز بالليجا كان أفضل ما حدث لي خلال مسيرتي. نعلم أنَّه لقب صعب للغاية والفوز به هذه المرة عقب 38 مباراة كان أمرًا استثنائيًا. وأضاف الفوز ببطولات مثل التشامبيونز ليج، أو المونديال، أو كأس السوبر أمر مميز، لكنَّ الليجا لها مذاق خاص. هذا العام الهدف هو الفوز بها مرة أخرى. ستكون جولات كثيرة، لكن سنحاول الفوز هذا العام. وقال زيدان، إنَّه سعيد لأنَّ الفريق يعمل بشكل جيد، داعيًا اللاعبين لاستغلال ذلك الأمر، قائلاً: العمل هو ما سيقودنا نحو الانتصارات. وأضاف نحن نعمل بشكل جيد ونمر بمدة جيدة للغاية، وعلينا أن نستغل هذا الأمر. البطولة ستكون شاقة للغاية، الموسم الماضي لم يُحسم اللقب سوى في الجولة الأخيرة، العمل هو ما سيقودنا للألقاب. وعن مستقبل الثلاثي المكون من بنزيمة وبيل وكريستيانو بي بي سي، خاصة مع تألق العديد من اللاعبين الآخرين، قال كلنا في نفس القارب. هنا لا يوجد فريق أساسي، وآخر احتياطي، هناك لاعبون مهمون، وكلنا نسعى لتحقيق نفس الهدف، وسيكون هناك تغييرات في الفريق دائمًا. وأكَّد زيزو أنَّه مستمر هذا الموسم في تطبيق سياسة التناوب التي يتمنى أن تجعل كل اللاعبين يشعرون بأهميتهم. وأشار المدرب الفرنسي إلى أنَّ كل الفرق تسعى للفوز على الريال، قائلاً: نعرف هذا. كل المنافسين يرغبون دائمًا في الفوز على الريال. نحن أيضًا نفكر بنفس الشكل. وشدد كل مباراة ستكون هامة إذا ما أردنا الفوز بالليجا؛ لأنها طويلة وعلينا أن نبدأها بشكل جيد. كل مباراة تعني بذل مجهود كبير، وكل المنافسين سيرغبون في الفوز. وعن إمكانية إبرام الفريق، لصفقات جديدة، أكد زيدان أنَّ سوق الانتقالات مستمر لنهاية الشهر، ويمكن حدوث أي شيء، قبل أن يمتدح فريقه، قائلاً: لكنني أملك فريقًا رائعًا، وبإمكانه التحسن أكثر. وأشاد المدرب بشكل خاص بلاعبه الشاب، ماركو أسينسيو، الذي استهل الموسم بشكل رائع، وسجل هدفين في مباراتي السوبر الإسباني. وقال في هذا الصدد إنَّه رائع، يقوم بالأشياء كل مرة على نحو أفضل.

جميعنا جاهزون

وعن دور جاريث بيل في الفريق، أكَّد زيدان أنَّ الويلزي في حالة جيدة، وأعرب عن ثقته في أنَّه سيقدم موسمًا جيدًا. وقال زيزو إنَّ بيل بحالة جيدة، إنه يتدرب بشكل منتظم، وهذا هو الأهم بالنسبة إليه. العام الماضي ظل مصابًا على مدار 4 أشهر.. الآن هو بحالة جيدة عقب خوض مدة إعداد جيدة جدًا في الولايات المتحدة. وأضاف هذه الأسابيع الثلاثة كانت مفيدة بالنسبة إليه، وهو بحالة بدنية جيدة ولا يعاني من مشكلات. آمل أن يكون عامًا هامًا بالنسبة إليه. وتحدَّث زيدان مجددًا عن عقوبة إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبالتحديد عن الجدل الذي أثير حول تصريحاته بشأن قرار الحكم. وقال لم ولن أشتكي من التحكيم. فقط قلت إنَّ العقوبة مبالغ فيها وهذا كل شيء. 5 مباريات بدون كريستيانو ليس بالقليل. سوف نقدم طعنًا جديدًا لنرى ما إذا كان يمكن تغييرها.