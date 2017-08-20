سعد البزاز راية خفاقة في ضوء بغداد

ان ترشيح البزاز ودوره في قائمته الوطنية الشعبية وما يملك من مقومات الرجل القيادي في المرحلة بالذات هو خير دليل على ان هناك تيارا شعبيا في الافق اجمع عليه كافة المحللين السياسيين من العرب والعراقيين من يجعله اهلا” للمرحلة القادمة وهي التي ستكون عند مفترق الطريق بين الحق والعدل وما بين الاسلام والسياسي الذي ادى الى انهيار العملية السياسية منذ اكثر من 14عاما” وللبزاز الدور الاكثر وطنـــية منذ الذين أساءوا للعملية السياسية وهو الاقرب بتشكيل الكتلة الوطنية الشعبية ولو رجعنا الى الوراء.

ومنذ 2003 لم نجد اي من الكتل والاحزاب السياسية يتقـــــُن مفـــــهوم الديمــــــقراطية بـــــل قامت باللعب ولم تقدم شيئا من الوعود والبرامج السياسية التي قامت بتعليقها على جدران الطريق العام او عن طريق الاعلانات في الصحف او المجلات وحتى الاذاعة والتلفـــــزبون والاهم من ذلك ان المتحدثين عن الاحزاب الســـــــياسية والقوائم الانتخابية كانوا ينطقون باسم الديمقراطية والسير بنهج الطريق الصحيح والمعتدل والبناء نحو بناء عراق جديد.

وهنا وللمتتبع للاحداث نجد ان المواطن العراقي قد نبذ جميع مفردات الطائفية والمذهبية التي لم يتلق المواطن العراقي منها سوى بوابات الفساد والدمار والخراب وعلى مدى 14عاما” كانت قد قصفت بالمواطن العراقي دما” وجوعا” وخوفا” من المجهول وقد صنعت داعش والعين ترى العقل يفهم ما جرى فقد خُدع الشعب العراقي بكلمات معســـــولة اغري بها الفقراء وراحوا يصفـــقون لصيادي المذهبية والدين.

فكانت صناديق الاقتراح تمتلئ بالطائفية والمذهبية التي جوعت الشعب ومن البسطاء وتكونت طبقة من المفسدين وسراق المال العام وخوجوا ودمروا كل شئ تحت غطاء تلك الشعارات الرنانه ولم يحصل الشعب سوى على الويلات والويلات واليوم نقف أمام مفترق طريق اما الحياة واما فأنكشفت كل الاعيب وطمع الفساء حتى باتت روائح نتنة تنشر امام العالم بأسم الديمقراطية …

أذا” لابد من تيار يقود العملية الجديدة بعيدا عن المذهبية والطائفية وبدات غربانهم بالهروب من العراق قبل ان يصطادهم قانون الحياة وقانون الشعب وتعتقلهم النزاهة فاليوم لا ارض تحميهم ولا شعب يؤيدهم …

فالشعب عرف الحقيقة واخزاهم لخياتهم للفقراء والمساكين وعرف كذبهم ودجلهم.

اليوم ظهرت الحقيقة منذ (14) عاما” سلاحا” خفي بيد شعب قارع الظلم ولم يتحمل الاصيحات الحق وكان من بيت هؤلاء الذين حملوا السلاح بوجة الفساد وصناع الاحتلال والطائفيين يخرج سعد البزاز فهو شخص وطني عرفناه من سبعينات من القرن الماضي وهو حامل راية حرة وحامل روحا انسانية مع العراقيين من الشمال الى الجنوب عانى ويعاني ما يحمله الفقير في ارض تطفو على بحر من ذهب وتحسست بالالم وتفاعل بقضاياهم الاجتماعية والمعيشية بعد ان استنفذت كلمات الطائفيين والفاسدين كل حيلهم وفبركاتهم وخداهم للشعب فحي الله في سعد وفي مستقبل العراق بعد ان عاش الشعب بين المفسدين والمذهبيين وبين داعش .

صلاح الحسن