الصحفي ملتون فيورست في حوار مع (الزمان): بغداد تثير إهتمامي ومحطتي عمان

بغداد – ثامر مراد

الصحفي ألأمريكي – ميلتون فيورست– الذي ينتمي الى أصل يهودي , من الصحفيين البارزين على مستوى العالم في الصحافة المكتوبة.

تخرج في جامعة روتجرز عام 1956 في مجال الصحافة. من عام 1956 الى علم 1993 اسهم في منشورات مختلفة مثل مجلة نيويوركر, الشؤون الخارجية, مجلة هاربر, المحيط ألأطلسي واشنطن بوست, وول ستريت جورنال.” عام 1968 وقع على وثيقة عدم دفع الضرائب مع الكتاب والمحررين كأحتجاج على شن الحرب ضد فيتنام. أدت كتاباتهِ الى أن يتصدر القائمة لدى المعارضين السياسيين في عهد نيكسون. في بواكير الثمانينات تولدت لديه إهتمامات كبيرة في شؤون الشرق ألأوسط السياسية وأصبح متخصصاً في هذا الميدان .

الف ستة كتب لها علاقة في شؤون الشرق ألأوسط من ضمنها كتاب ” في ظلال النبي” .زار بغداد عدة مرات في الثمانينات وكتب مقالات كثيرة عن الحياة السياسية وألأجتماعية . بعد التحول الكبير الذي حدث في العالم العربي والعراق كانت لديه إنطباعات عن الوضع العام في المنطقة والعراق بصورة خاصة. حاورناه بصورةٍ مختصرة عن ذلك.

{ لو أردتَ السفر مرة أخرى الى العالم العربي أي بلد سيكون محطتك ألأولى؟

– أعتقد أنني أود السفر الى عمان مرة أخرى. بالتأكيد بغداد تثير إهتمامي, ولو عدتُ للعمل كصحفي ستكون لي رغبة كبيرة لأجراء مقابلات مع الناس الذين كنتُ قد قابلتهم, لكنني لاأستطيع السفر ألآن كصحفي في الزمن الحاضر طالما يوجد صحفيون شباب كثيرون يودون القيام بهذه المهمة. أحب أن أزور عمان مرة أخرى والتجول في مدنها القديمة ومشاهدة آثارها التاريخية , أسواقها وتلالها الجميلة.

{ ما مدى قابلية الصحفيين الغربيين في نقل الحقيقة عما يجري في الشرق ألأوسط الى العالم الغربي وهل يكون للموارد المالية دور فعال في نقل الحقيقة؟

– أعتقد أن الصحفيين الغربيين يقومون بعمل جيد في نقل الحقيقة الى العالم الغربي فيما يتعلق بالشرق ألأوسط ولكنني لستُ متأكداً فيما إذا كانوا ينقلون معلومات كثيرة الى الشرق ألأوسط. هل تشاهد قناة الجزيرة؟ هل تقدم لك فكرة جيدة عما يجري في المنطقة؟ عملتُ بجهدٍ كبير لنقل الحقيقة الى قرائي عن بغداد ولسنواتٍ طويلة , وأتمنى أن أكون قد وُفِقْتُ في ذلك. أحداث العنف التي كانت قد جرت منذ التسعينات جعلتني حزيناً , وجعلتني أشعر أن عملي كان قد ذهب هباء منثورا.

{ هل أن الموارد المالية تؤدي دوراً في مساعدة الصحفي الغربي لنقل الحقيقة؟

– كانت لديَّ الموارد المالية التي أحتاجها لأنجاز عملي في الشرق ألأوسط وكذلك بالنسبة لأغلب الصحفيين الذين يعملون هناك. المشاكل التي كانت قد ظهرت الى الوجود ليس لها علاقة بالموارد المالية أو نقص هذه الموارد. أعتقد أن المشاكل التي كانت قد إنبثقت هناك هي ناجمة عن ألأخطاء الجسيمة التي إرتكبتها حكومتكم وحكومتنا, بدأً بأحتلال الكويت ولكن بالتأكيد أن إستجابة حكومتنا للموقف جعل القضية تسوء أكثر” .

{ ماهو مفهومكم عن الديمقراطية في العالم العربي والعراق؟

– لا أعتقد أن الديمقراطية ستعيش في العالم العربي ما لم تتناغم مع قيمهم التي يؤمنون بها وليس القيم التي نؤمن بها نحن. طالما أنها مستوردة فأنها ستكون عديمة الفائدة- ستكون عبئا تاريخا. فرص وجودها لن تكون كبيرة. من جهةٍ أخرى لم تكن للعرب فرصة للحصول على دستور خاص بهم منذ الحرب العالمية ألأولى , عند قدوم الفرنسيين وبعد أن حصلوا على ألأستقلال . بعد الحرب العالمية الثانية كانت لديهم مشاكل كثيرة . أدركوا أنهم يحتاجون الى فترة من الراحة والهدوء لبناء دستور خاص بهم. ولكن ماحدث هو أننا جئنا وأقحمناهم بالحرب الباردة. كان هناك الصراع مع إسرائيل وهذا أدى الى تدمير العلاقات وهذا أدى الى عدم إستطاعتهم من إتخاذ قراراتهم بأنفسهم. لم يكن لديهم تصور لوضع إطار للعمل ولم تكن لديهم فرصة لوضع دستور خاص بهم , مما جعلهم يحومون فوقنا من أجل مساعدتهم في ذلك العمل. لديهم رؤية لأنشاء دولة عربية وأحياناً يستخدمون مصطلح ألأمة العربية. بالنسبة لي أعتقد أن هذا ليس له وجود . كانت هناك ولمدة قرون العالم المسيحي وكأنهم ألأمبراطورية العالمية. الديمقراطية مجرد حيلة. إستخدموا الديمقراطية كحيلة – وهذا ماجعل الديمقراطية مجرد عداء وليس واقعاً ملموساً .