تربويون يطالبون بتوزيع مناهج الصفوف قبل إنطلاقة العام الجديد

مدارس النازحين بمناطق الإقليم تواجه مصيراً قاتماً أزاء إستمرار دوامها

الموصل –سامر الياس سعيد

طالب تربويون الجهات المختصة بتيسير حصولهم على المناهج الدراسية خصوصا تلك التي شهدت متغيرات واعيد طبعها للعام الدراسي الجديد بغية توفيرها لتلاميذ مدارسهم مع انطلاقة العام الدراسي في غضون اسابيع قليلة قادمة.

وقال مفيد محمود نواجه مع انطلاقة كل عام هذه المشكلة المستديمة بصعوبة الحصول على المناهج واكمال اعدادها مع بداية العام حيث لم يتبق على انطلاقته سوى اسابيع قليلة قادمة .. وتابع محمود ان من المفروض ان تيسر مثل هذه المناهج في هذه الايام بالتحديد لغرض توفيرها وجردها من اجل اعدادها لتوزيعها على تلاميذ مدرستنا مشيرا بان المشكلة مزمنة وهي استلام الكتب الجديدة بعد انطلاق العام الدراسي ولايمكن ان تستكمل الكثير من المناهج حتى قبل امتحانات نصف السنة التي عادة ما تتزامن مع نهاية شهر كانون الثاني (يناير ) من كل عام ..

مشكلة مدارس

فيما بين عبد الله سالم ان مشكلة مدارس النازحين المفتتحة في مناطق الاقليم بحاجة لتحديد مصيرها فالسؤال الازلي الذي يردنا من قبل اولياء الامور هو حول بقاء المدارس التي افتتحت بعد محنة التهجير والنزوح التي اصابت اهالي مدينة الموصل والتحق بصفوفها ايضا ملاكات من المناطق التي تعرضت لسيطرة تنظيم داعش مثل محافظتي صلاح الدين والانبار ..

واضاف سالم ان اغلب تلك المدارس التي افتتحت اتخذت من دور سكنية مقرات لها ومع التصريحات المتداولة بشان عدم رعاية الحكومة المركزية للمواقع البديلة وعدم دفع ايجاراتها بتنا نخشى ان يكون قرار غلق تلك المدارس فجائيا مما يرغمنا على العودة لمناطقنا وهذا في الوقت الحالي اقرب الى المستحيل بعد تدمير العديد من منازل الهيئات التعليمية واستباحتها بعد انتهاء العمليات العسكرية فضلا عن استحالة عودة بعض النازحين من القاطنين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى لاستمرار العمليات العسكرية فيها وعدم استقرارها في لجانب الامني مثل مناطق سنجار وبعاج وغيرها من هذه المناطق ..

جهات مختصة

وطالب فؤاد سعدون الجهات المختصة في وزارة التربية الى الالتفات الى معاناة الهيئات التعليمية مشيرا بان القناة الوحيدة التي يمكن التواصل معها هي المواقع الالكترونية خصوصا تلك التي تطلق خدمة اتاحة المناهج المحدثة.. وتابع سعدون هنالك ملاكات تربوية تتفاعل مع التحديثات التي تجري في موقع دائرة المناهج بالنسبة للمقررات الدراسية التي تعرضت للتغيير خلال هذا العام فضلا عن قيامها بطبع تلك المناهج بواسطة نظام البي دي اف واستنساخها وتوفيرها للتلاميذ مع صعوبة توفير تلك المناهج من قبل دائرة المخازن التابعة للتربية كما ان هنالك مخاوف من قبل تلك الملاكات من خلال عدم استحصال مبالغ الاستنساخ والطبع لتلك المناهج بعد التعميم الصادر من قبل وزارة التربية بخصوص هذا الامر فتتحمل الملاكات التربوية توفير تلك المناهج المعدة من قبل مكاتب الاستنساخ على حسابها الشخصي بالرغم من الازمات التي تتعرض لها من خلال تاخير الحصول على رواتبها واضطرارا لدفع بدلات الايجار في ظل محنة النزوح التب تعيشها لقرابة الثلاث اعوام ..