ديالى تدعو للحد من التجاوز على أراضي الوقف

خانقين تضبط شحنة سجائر مجهولة المصدر

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن قضاء خانقين في محافظة ديالى ، عن ضبط شحنة سجائر مجهولة المصدر داخل القضاء ، فيما أشارت الى إتلافها وفق محضر رسمي واصولي .

وقال قائممقام القضاء محمد حسن لــ (الزمان) امس إن (مفارز لجنة حكومية مشتركة في قضاء خانقين ، ضبطت شحنة سجائر ذات غلاف أزرق مجهولة المصدر في إحدى المناطق السكنية) . واضاف حسن ، ان ( الشحنة التي تم ضبطها تتألف من 65 صندوقا من السكائر مجهولة المصدر والجهة المصنعة لها) ، مشيرا الى انه (تم إتلافها وفق محضر رسمي واصولي استنادا الى القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص) .

واكد قائممقام القضاء ، ان (الجهات الحكومية والمفارز المشتركة التي تم تشكيلها في خانقين تعمل وفق البرنامج المعد لها مسبقا من اجل المحافظة على صحة المواطنين وكبت غيض الطامعين والمتصيدين بالماء العكر من ضعاف النفوس) .

دعت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس محافظة ديالى الجهات المختصة للحد من التجاوزات على اراضي الوقف ، فيما طالبت بتشكيل لجنة عليا .

وقال رئيس اللجنة رعد المسعودي لــ (الزمان) امس أن (لجنته تلقت شكاوى كثيرة حيال التجاوز على اراضي الوقف السني في بعض المناطق وهي تنتظر دور الجهات المتخصصة من اجل التحقيق واصدار القرارات حيال تلك المخالفات) . ودعا المسعودي ديوان الوقف السني ، الى (تشكيل لجنة تحقيق عليا في بعقوبة للوقوف على ظاهرة التجاوز على اراضي الوقف وبيان حجم التجاوزات الواقعة عليها) .

ورشة عمل

الى ذلك نظمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بقضاء المقدادية ورشة عمل توعوية بحضور 40 مختارا يمثلون مختلف مناطق القضاء .

وقال رئيس المجلس البلدي في القضاء عدنان التميمي لــ (الزمان) ، ان (الورشة تضمنت محاور متعددة ومهمة منها التعريف بعمل المنـــظمة والمهام الملقاة على عاتقـــــــها وكيفية تجنب مخاطر المخلفات الحربية بالنسبة للمناطق التي تعرضت للحــــــروب والصراعات والحذر من الذخائر القابلة للانفجار وضرورة تبليغ السلطات المختصة عن اماكن وجودها).

واضاف التميمي ، ان (الورشة شهدت ايضا عرض مجموعة من الافلام التعريفية القصيرة حول مخاطر تلك المخلفات) مشيرا الى ان (الفترة القادمة ستشهد قيام المنظمة الدولية بتنظيم برنامج متكامل يستهدف 48 قرية ومجموعة من المدارس حول ذات الاهداف التي تضمنتها الورشة) .