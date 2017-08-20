الإسكان تنفّذ مشروع أبراج التبريد في مصفى الشعيبة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ان شركة سعد العامة حققت مراحل متقدمة في تنفيذ مشروع ابراج التبريد بسعة 12000متر مربع في الوقت الذي تنفذه الشركة في مصفى الشعيبة لصالح شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط بكلفة تجاوزت 7 مليارات دينار. وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تحقيق مراحل متقدمة في المشروع بنسبة انجاز بلغت 74 بالمئة حيث يتواصل العمل لانجاز هذا المشروع بالسرعة الممكنة ووفق المواصفات الفنية المطلوبة).

اعمال مدنية

واضاف البيان ان (العمل يتضمن تنفيذ جميع الاعمال المدنية والتكنولوجية حيث سبق وان تم المباشرة بالاعمال المدنية المتمثلة بصب اسس قواعد البرج والهيكل الكونكريتي الذي يصل ارتفاعه الى 18 مترا والابنية الخدمية التابعة له بالاضافة الى الاعمال الميكانيكية المتمثلة بنصب المضخات والخزانات وشبكات الانابيب والاعمال الكهربائية التي تشمل مد القابلوات الكهربائية وشبكات التاريض), واوضح البيان ان (مبنى البرج هو منظومة متكاملة تعمل على تبريد الماء الذي يستخدم في تبريد مفاصل مصافي الشعيبة ومعاملها الجديدة التي هي قيد الانجاز وكل ذلك سيصب اخيرا في مصلحة المواطن).

وتابع ان (الملاكات العلمية والفرق البحثية المتخصصة في دائرة بحوث البناء التابعة للوزارة استطاعت انجاز خطتها للنصف الاول من العام الجاري بنسبة 100 بالمئة), مشيرا الى ان (الخطة التي تم اعدادها لهذا العام اخذت بالاعتبار الاحتياجات والتحولات العلمية والاقتصادية والعمرانية في البلد وبما يتلاءم وعملية التطور للمواد الداخلة في البناء والانشاء).

واوضح البيان ان (الدائرة قامت بانجاز العديد من البحوث والدراسات العلمية واجراء العديد من الفحوصات المختبرية لمواد البناء والانشاء والاسفلت والقير والزجاج والعوازل واعمال تحريات التربة بالاضافة الى تقديم العديد من الاستشارات الهندسية والفنية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كذلك الانفتاح على الجامعات والمؤسسات العلمية ذات الاختصاص المشترك لتبادل الخبرات والمعلومات والاراء العلمية وفتح قناة اتصال سواء داخل البلد اوخارجه فضلا عن المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية), واضاف ان (الدائرة تابعت انتاج وتجهيز القطاعين العام والخاص بالمواد غير النمطية الحرارية والحامضية من الخرسانة والمكونات المختلفة الانواع والطابوق الحراري المحضرة في الدائرة وبحسب طلب الجهات المستفيدة اذ تعد الدائرة من المراكز الحيوية المتخصصة والوحيدة في البلاد بهذا النوع من المنتجات).