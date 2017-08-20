بين حماسة الشباب وحكمة الشيخوخة – ناجح صالح

في الشباب طاقة اذا أستثمرت أعطت ثمارا يانعة لتعمر الوطن وترفع قامته الى الأعالي ،وهذه الطاقة مرهونة بمدى قدرة تجاوز المعوقات التي قد تقف حجر عثرة في البناء والتقدم ، ولا سبيل الى ذلك الا باقتحام المصاعب والاستعانة بخبرة الكبار الذين لا غنى عنهم في كل تجربة جديدة يمكن أن يكون لها صدى في التغيير الجديد .

ان في الشباب حماسة لا يفتر ، وهم الطليعة التي تتقدم الصفوف بأفكارهم وقوتهم ، انهم أمل الأمة في كسب الجولة ، وهم ديمومتها وحيويتها وعزها وكرامتها ، فاذا حادوا عن الطريق السوي وانحرفوا الى متاهات ضالة ضاع معهم الأمل وخاب الرجاء .

ان حركة المجتمع لا تأتي من فراغ ولا هي وليدة كسل ، ان هذه الحركة تلزمها ارادة وعزيمة وجهد ، ولن يؤدي مهمتها الا من هم نبض المجتمع ووتده ، القوة القادرة على مواجهة التحديات ..هم الشباب لا غير .

غير أن الشباب لا يمكنهم السير وحدهم في طريق محفوف بالمخاطر دون الرجوع الى من سبقوهم في هذه التجربة ، الى خبرتهم وحكمتهم ، اذ لا ريب أن للشيوخ الريادة في توجيه أبنائهم وأحفادهم لما هو أفضل .

ومثلما يكون في الشباب حماس ففي الشيخوخة وقار وأصالة ورؤية مقتدرة قادرة على الأخذ بيد الشباب الى الطريق السليم .

ان الخطط في سلم وحرب يضعها على الأغلب الكبار أما تنفيذها فهي على عاتق الشباب ، لذا وجب على الدولة أن تولي جل اهتمامها بهذه الطليعة التي سترسم ملامح الغد ومستقبل الوطن ، ولن يتحقق ذلك الا بالتربية والحصانة في آن واحد .

انها مسيرة الحياة شئنا أم أبينا ، غير أننا نغفل عن هذه الحقيقة ونجهل أبعادها ونتائجها لنندم بعد فوات الأوان .

يتهم البعض الشباب بالطيش والتهور وأنهم لا يعبأون بالأعراف والتقاليد وينساقون وراء عواطفهم ، غير أن الحكم فيه اجحاف لأن الشباب هم الربيع والربيع كما نعرف هو تغير وحركة ونشاط وتجديد ، ولا يمكن بأي حال أن نتجاوز هذه الحقيقة ، ثم هل نريد من الشباب أن يسبقوا أعمارهم ليصلوا مرحلة الشيخوخة قبل الأوان ليأخذوا تجربتها وحكمتها !

ان خريف العمر ليس كربيعه غير أن الشيخوخة تبقى هي الرافد للشباب بكل مقوماتها وخصائصها .