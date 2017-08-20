باحثة تدعو لترميم العلاقات الإجتماعية في المدن المحررة وقائد عسكري لـ (الزمان): خطط تغيرت وتأخرت لتفادي عمليات الثأر والإنتقام

بغداد – رحيم الشمري

أكد قائد عسكري وباحثة اجتماعية ضرورة بذل جهود لترميم العلاقات الاجتماعية في المدن المحررة وإعادة رصها من خلال تنسيق الجهات الحكومية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفيما كشف القائد العسكري عن تغيير خطط عسكرية وتأخير بعض العمليات تفادياً لوقوع أزمات، اكدت الباحثة اهمية تطمين السكان وخاصة النازحين من خلال توفير الخدمات وإعادة تأهيل المباني وإنعاش الاقتصاد في مناطقهم .وترى الباحثة نور قيس لـ (الزمان) أمس ان (من المهم ان يعيد العراق حساباته بشكل مدروس ويترجمها بخطوات عملية حقيقية تجاه المنطقة والعالم لإعادة الاستقرار للأراضي المحررة ، والاخذ بنظر الاعتبار مقومات القوة والضعف خاصة ان تأثير العوامل السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في السنين الاخيرة قد أجبرته على التراجع وهذا حال معظم الدول بعد الحروب) ، مشيرة الى ان (الوضع الإقليمي والدولي حاليا إيجابي بالنسبة للعراق وهو يستطيع اذا احسن توظيفها ، ان يكون أقوى اقليمياً بعد مرحلة داعش فهناك اعادة رسم لخارطة توازن القوى بالمنطقة والعراق حليف مهم بالنسبة لمختلف الأطراف)، مضيفة ان(الخطوات التي قام بها رئيس الحكومة كانت مهمة لتهدئة الأجواء ، وتوجهاً عقلانياً وحاجة ملحّة للدعم والإسناد )، مشددة على(ضرورة العمل على تصفير المشاكل مع دول الجوار لأن العراق مقبل على مرحلة اعادة بناء البيت الداخلي).وتابعت ان (هناك معوقات عليه التصدي لها لإنجاح هذا التوجه ، لاسيما ان الانفتاح على المحيط العربي لم يتعد الزيارات البروتوكولية ).

استقرار بلدان

مشيرة الى انه (على الصعيد الدولي فإن العالم ينظر الى الاٍرهاب في العراق وسوريا وبعض الدول الاخرى على انه خطر يهدد أمن واستقرار بلدانهم ودليل ذلك الاحداث والهجمات التي طالت مدناً أوربية عدة مثل برشلونة وباريس ولندن وبرلين وبروكسل ومدناً في الولايات المتحدة ايضا وعلى وفق معايير تلك الدول في مسائل الأمن والاستقرار والسياحة والاستثمار وحتى حقوق الانسان فإن تلك الهجمات تشكل خرقاً وتهديداً خطيراً فتلك المدن لاتسمح بذلك وهي تعمل على الارتقاء بهذه الاصعدة وليس التراجع ، ووضع الخطط وتوظف الامكانات اللازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل ويستطيع العراق استثمار هذا الامر لصالحه ان احسن ذلك ، خاصة في مجال مسك الارض بعد التحرير واعادة إعمار المناطق المحررة).واشارت قيس الى ان (السكان وخاصة النازحين ما زالوا يفتقدون لخطوات اطمئنان لعودتهم ، من توفر الخدمات وإعادة تأهيل المباني وإنعاش الاقتصاد في مناطقهم ، خاصة افتقار الحكومة للبرامج والخطط الاستراتيجية لمواجهة مرحلة مابعد داعش ، وان يتم التعامل بشكل يتوافق مع واقعه ويغير من سياسة تلقي الأفعال والمواقف والرد عليه بحلول ترقيعية او ترحيل المشاكل مما وصل به الى تراكم الكثير من القضايا وتعقدها ، وأهمية قضية التعايش السلمي خاصة في مناطق النزاع مابعد داعش او التي تشهد خلافات عشائرية كالبصرة والعمارة )، موضحة ان هذه الامور (تحتاج الى جهود لترميم العلاقات وإعادة رصها من خلال تنسيق الجهات الحكومية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وحتى جهات غير حكومية من ووجهاء المناطق واصحاب الرأي والاستعانة بالأكاديميين ذوي الخبرة في حل النزاعات والوساطة، اضافة الى الدراسات والبحوث وتوصياتها في معالجة اثار ما بعد التطرّف والارهاب ، والاهتمام بدور الاعلام والانتباه لتأثيره البالغ على قلب مجريات معظم الامور)، مشيرة الى (اهمية رسم سياسات عامة حقيقية وفاعلة للإرتقاء بالبلد وعدم الاكتفاء بالشعارات والبرامج الانتخابية غير الواقعية احيانا).

خطط عسكرية

وأكد القائد في جهاز مكافحة الاٍرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لـ(الزمان) امس ان (جميع الخطط العسكرية التي اعدت لتحرير المدن خلال الثلاث سنوات الماضية ، أخذت جانب منع الثأر والانتقام والحفاظ على نسيج التعايش للمجتمع ، بل ان خططاً قد تغيرت وتأخر تنفيذها لمرات وأخذت رؤية واقعية لمرحلة ما بعد تحرير كل مدينة )، مضيفًا ان(خطة استعادة قضاء تلعفر حاليا أخذت بالحسبان جمع الجوانب وافتعال الأزمات من جهات داخلية وخارجية ، وتتطلع لجهد الحكومة والبرلمان بخطط تستند لمعلومات وأرقام واقعية).وتابع ان(الجهد العسكري للقوات المشتركة ينصب على تحرير الارض والقضاء على العصابات المسلحة المجرمة وفرض القانون) ، مضيفًا انها(لا يمكن ان تبقى لمدة طويلة بعد ذلك لوجود مهام متتالية أمامها ).

واضاف (نحن نحتاج تحركات جدية وخطوات مدروسة من نخبة شخصيات مؤثرة لها هيبتها وقوتها في المناطق المحررة بمساندة خطة اعلامية حرفية بعيدة الامدّ ، ولاننظر الى ما يتحدث به بالمؤتمرات والندوات والجلسات التي تقام بمناطق خارج الارض المحررة بايجابية ، لبعدها عن الواقع وافتقادها لمعالجات جذرية).