فريق طبي يستأصل المستقيم لمريضة تعاني إنسداد الأمعاء

صحة الكرخ تدعو إلى ستراتيجية للحد من الأيدز بعد رصد حالات

بغداد- تمارا عبد الرزاق

رصدت دائرة صحة بغداد الكرخ 17 حالة اصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز في قضاء الكرخ ببغداد, فيما نجحت فرق طبية تابعة للدائرة من اجراء عمليات معقدة, في وقت تمكنت ملاكات الرصافة من رفع المستقيم الكلي في مستشفى الشهيد ضاري الفياض. وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة رصدت 17 حالة اصابة بمرض الايدز 15 اصابة من العراقيين 13 منها في جانب الكرخ و حالتين في قضاء الصويرة في محافظة واسط و حالتين اخرى من العمالة الاجنبية الوافدة الى البلاد), لافتا الى ان (هذا العدد يمثل أضعاف ما تم رصده في الاعوام الماضية كما ويعد جزءا بسيطا من العدد الفعلي لان البعض يكون حاملا لفايروس المرض لكن الأعراض لم تظهر عليه بعد والبعض الآخر قد تكون الأعراض ظهرت لكن لم تشخص بشكل جيد), مشيرا الى ان (هناك اصابات في جانب الرصافة و باقي المحافظات الاخرى و مقارنة بالاعوام الماضية ازداد مؤشر الاصابة خلال العام الحالي بشكل كبير و ملحوظ بسبب كثرة الممارسات غير الصحية التي تجري نتيجة الانفتاح على البلدان الاخرى لغرض السياحة), مؤكدا ان (الموضوع خطير ويستدعي وقفة سريعة وجادة لوضع ستراتيجية للوقاية من المرض والحد من انتشاره), وتابع الحجامي ان (حاملي فايروس نقص المناعة المكتسبة يعدون بؤرا لنشر المرض من خلال اسرهم او عن طريق بعض الممارسات الطبية مثل قلع الاسنان او الحلاقين وغيرها).

فريق طبي

ونجح فريق طبي في مدينة الامامين الكاظمين الطبية التابعة للدائرة ذاتها في رفع كيس لمريضة تبلغ من العمر 50 عاما. ونقل البيان عن رئيس الفريق نوفل كامل القول ان (المريضة كانت تعاني الم البطن المزمن لمدة ثلاثة اشهر وانتفاخا مع زيادة حجم البطن والتهاب المجاري البولية المتكررة حيث تم فحص المريضة واتضح وجود كيس كبير على الكلية اليسرى مسبباً ضغطا على الكلية), واضاف ان (الفريق تمكن من رفع الكيس وتتمتع المريضة بصحة جيدة).

ورفع فريق اخرى في مستشفى اليرموك التعليمي كيسا غريبا من محجر العين اليمنى لصبي يبلغ من العمر 12عاما. وقال رئيس الفريق مضر محمد السنبلي ان (صبيا يبلغ من العمر 12 عاما راجع مع ذويه المستشفى وحدة استشارية جراحة الوجه والفكين وبعد الفحص السريري اتضح وجود جسم غريب يعوق أداء النصف الأيمن للوجه), مشيرا الى انه (تم إجراء عملية إزالة الجسم الغريب المتكيس واستئصاله بالكامل). وتمكنت ملاكات مركز المصطفى التخصصي للمعاقين من تأهيل طفل مصاب بشلل دماغي. وقال مدير المركز عبد الله نوري الياسري ان (المركز استطاع تأهيل طفل مصاب بشلل الدماغ). من جهته قالت المشرفة على علاج الطفل المعالج سارة حميد ان (الطفل كان يعاني عدم القدرة على أداء بعض الحركات وعدم قدرته على السير بسبب الشلل ومن خلال أجراء الجلسات المنتظمة لمدة شهرين تمكن من السير من جديد). من جهة اخرى تعتزم دائرة صحة بغداد الرصافة افتتاح ردهتين للاطفال والنسائية في مستشفى الكندي التابع لها. وقال مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة تعمل على فتح ردهة واستشارية للأطفال والنسائية في المستشفى من اجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى). مشددا على (اهمية الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية في تلك المؤسسة المهمة التي تشكل محورا كبيرا في تقديم الخدمة بجانب الرصافة).

عملية جراحية

واعلن مستشفى الشهيد ضاري الفياض التابع للدائرة ذاتها عن اجراء عملية جراحية لرفع المستقيم بالكامل لمريضة في العقد السابع من العمر تعاني انسدادا في الامعاء. وقال مدير المستشفى معتز مجيد العبودي ان (فريقا طبيا برئاسة عمار مجبل الصكبان تمكن من اجراء عملية لرفع المستقيم الكلي لمريضة في العقد السابع من العمر كونها تعاني سرطان المستقيم مع انسداد الامعاء).

وتمكن مركز بغداد للأطراف من عمل طرفين لامرأة في العقد الثاني من العمر بعد ان فقدتها خلال تعرضها الى حادث ارهابي تسبب في قطع طرفيها.