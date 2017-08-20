النجف تدعو شركات هندية للإستثمار وتنفيذ مشاريع

النجف ــ سعدون الجابري

بحث محافظ النجف لؤي الياسري مع السفير الهندي في العراق براديب سينغ راجبور روهيت والوفد المرافق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي المشترك بين البلدين. وقال بيان لـ (الزمان) امس ان (الياسري ثمن دور الهند رسميا وشعبيا في دعم العراق ومساندته في تجاوز الازمات التي تواجهه), مشيراً الى ان (العلاقات بين الشعبين العراقي والهندي قوية واخوية وهناك تواصل مستمر), مثمنا (جهود طائفة البهرة في تنفيذ العديد من المشاريع في العتبات المقدسة في العراق),واضاف البيان ان (الياسري وجه دعوة للشركات الهندية الرصينة للدخول في العملية الاستثمارية في المحافظة ومشاركتها في المعارض الاقتصادية لعرض منتجاتها على الشركات العراقية والمواطنين), واوضح ان (الحكومة المحلية تدعم الشركات الهندية للعمل وسنقدم كل الدعم الممكن والاجواء المناسبة للعمل في المحافظة التي تعد الاولى في السياحة والاقتصاد والاستقرار الامني في العراق), وتابع البيان ان (من جانبه ثمن روهيت خلال اللقاء دعوة الشركات الهندية للعمل والاستثمار في المحافظة).

ومن جانب اخر طالب الياسري من رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل لحث الوزارات المعنية على دفع ما بذمتها من مستحقات لمعمل البسة النجف. واضاف البيان ان (الحكومة المحلية حريصة على دعم المنتوج الوطني ونطالب أن يكون هناك قرار مشابه لدعم معامل االسمنت في العراق).

عمل حقيقي

وأكد إن (هناك عملا حقيقيا ومنتوجا ذات مستوى عال وكان له وقفة حقيقية لدعم وزارتي الدفاع والداخلية ولاسيما بتزويد المنتسبين ببدلات ذات مواصفات عالية في الجودة وإننا نحرص على تلافي المشاكل والعقبات والحفاظ على إستمرارية العمل). مشيراً ان (المحافظة تنتظر التعليمات النهائية التي ستصدر قريبا والتي بموجبها سيتم البدء بتوزيع قطع الاراضي بين جميع الشرائح وان الموظفين الذين قدموا معاملات قطع الأراضي وأحيلوا الى التقاعد سيحفظ لهم حقهم). وانجزت الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مختلف الشُعب والوحدات التابعة لمصفى النجف العديد من الاعمال والمهمة لديمومة واستمرار العملية الإنتاجية خلال شهر تموز. وقال مدير اعلام المصفى علاء الخزعلي لـ (الزمان) أمس ان (وحدة الصمامات انجزت استبدال الملف الخاص لمبادلة تبريد المضخة في الوحدة الثانية كما أنجزت وحدة المضخات نصب مضخة جديدة للمجففة في الوحدة الثانية وتجفيت المضخة). واضاف ان (وحدة الأنابيب واللحام انجزت اكمال وتشغيل الخط الخاص بإرجاع الماء الى معمل الإطارات وإكمال الربط المشترك بين أنابيب ماء الإطفاء للمصفى والأنبوب الواصل الى مستودع النجف).

وحدة توليد

واوضح الخزاعي ان (وحدة التوليد قامت بالمتابعة اليومية لحالة المولدات من ناحية الوقود والماء وحالة البطاريات فضلا عن انجاز وحدة الآلات الدقيقة العمل على صيانة جهاز التقطير الأوتوماتيكي الخاص بشعبة المختبرات والعمل على صيانة ماكنة القطع (البلازما) الخاصة بوحدة الأنابيب واللحام وإدخالها حيز العمل وتشغيل منظومة الحماية الخاصة بمزيلة الأملاح في الوحدة التكريرية الثالثة). مؤكداً ان (وحدة الكهرباء انجزت نصب بورد كهربائي جديد في ورشة الصيانة خاص بتغذية الورشة وبناية الفحص الهندسي وبناية السلامة فضلا عن انجاز وحدة المدني عدة اعمال منها الاستمرار بأعمال تنفيذ خزانات تجميع فضلات المنتوجات النفطية والانتهاء بأعمال صب في بناية شعبة السلامة والإطفاء الجديدة ومنها أعمال صب المنطقة الرابطة بين كراج وقوف سيارات الإطفاء إلى شارع التبليط وغلق فتحات السياج الخارجي للمصفى للمناطق المفتوحة والمرتفعات واستمرار أعمال صب قواعد أسس برج مراقبة لفوج الشرطة الحماية نفط النجف وانجاز أعمال فتح وإعادة تغليف أنابيب منظومة عزل الأملاح لوحدة التكرير الثالثة).