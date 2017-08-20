إسلام حسين لـ (الزمان): الزرادشتيون يؤدون طقوسهم سنوياً في كردستان

بغداد- تمارا عبد الرزاق

قال عضو التحالف الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين ان الزرادشتية ديانة لديها طقوس وتقاليد يحتفلون بها سنويا في الاقليم وعدد من الدول الاخرى. واضاف حسين لـ(الزمان) امس ان (الزرادشتية ديانة معروفة في الاقليم وهناك مجموعة من الاكراد يعتنقون الزرادشتية ديانة لهم ويقومون سنويا بأداء طقوسهم الخاصة بهذه المناسبة), واضاف ان (هذه الديانة لديها ممثل في وزارة الاوقاف شأنها شأن اي ديانة اخرى في الاقليم). فيما أحيا الزرادشتيون في إلاقليم مراسم عيد (عهد النار) في كهف قزكابان بمحافظة السليمانية وخلال مراسم الاحتفال ردد الحاضرون الأناشيد والأدعية الدينية الزرادشتية ووزعوا رسائل دينية. ويعد كهف قزكابان احد المعالم التاريخية ويحوم حوله الكثير من الجدل والغموض، ويقال إن فيه ضريح الملك الكردي كيخسرو, والزرادشتية هي ديانة إيرانية قديمة وفلسفة دينية آسيوية وكانت الدين الرسمي للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية والساسانية ويقدر عدد معتنقي الديانة مابين 145 الفاً الى 2.6 مليون نسمة ومعظمهم حاليا في الهند وفي إيران وأفغانستان وأذربيجان وعدد قليل في العراق بالإضافة لمهاجرين من هذه المناطق في الولايات المتحدة وأوربا وأستراليا وكندا وسنغافورة.

الى ذلك نفت السعودية صحة طلبها من العراق الوساطة لإعادة العلاقات مع إيران، فيما ابدت الأخيرة ارتياحها لأي توجه بهذا الشأن.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي قوله أن (المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران).وأوضح المصدر أن (ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً).ونقلت وسائل اعلام عن وزير الداخلية قاسم الأعرجي قوله خلال زيارته ايران الاحد الماضي إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.وفي وقت لاحق ، قال الأعرجي في بيان ( رغم وجود رغبة للسعودية بتطبيع العلاقات مع ايران لكننا لم نكن وسطاء).وفي طهران، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إعلان الأعرجي عن الوساطة بانه أمر ايجابي. ورحب قاسمي خلال لقاء صحفي بأي وساطة (تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة)، مستدركًا ان (طهران لم تتلق إشارات سعودية واضحة برغبتها لتحسين العلاقات)، معربا عن امله في ان (تقوم السعودية بوقف الحرب في اليمن وقبول الحقائق على الأرض).من جهة اخرى، اكد الاعرجي حرص العراق على متابعة الخطوات الهادفة الى تنمية علاقاتها بصورة شاملة مع ايران. واضاف خلال لقائه بمحافظ خراسان الرضوية علي رضا رشيديان ان (الظروف باتت متاحة في المجالات كافة لتعزيز العلاقات الثنئاية بين البلدين).واشار الى (توجه افواج الزائرين من ايران الي العراق سنويا وخاصة خلال موسم زيارة الاربعين)، مؤكدا ان (الحكومة العراقية وضعت خططا امنية خاصة للحفاظ علي سلامة هؤلاء الزوار)، لافتاً الى ان بغداد(بذلت جهودا كبيرة خلال الاعوام الاخيرة لتوفير الظروف الملائمة وتيسير الاجراءات على هؤلاء الزوار).وكشف الاعرجي عن ان (الحكومة العراقية تعمل على تأسيس شركة معنية بمتابعة شؤون الحج والزيارات بهدف تيسير اجراءات السفر الخاصة بالزوار العراقيين الى ايران)، مضيفاً( نحن نبذل جهدنا لتوفير ظروف مناسبة على صعيد نقل الزوار؛ منها تأسيس شبكة قطارات الانفاق والطرق البرية).وأكد انه سيتابع عند عودته الى بغداد موضوع (انشاء خط سككي بين مشهد المقدسة شمال شرق ايران والنجف الاشرف والذي كان قد اكد عليه رئيس الجمهورية الايراني ايضا).من جهته، قال محافظ خراسان الرضوية ان (الجمهورية الاسلامية الايرانية تجمعها علاقات جيدة مع العراق)، مشيرًا الى (الاعداد الكبيرة للزيارت المبتادلة بين شعبي البلدين سنويا)، معربا عن (تقديره للجهود التي تقدمها بغداد في سياق تيسير الظروف بالنسبة للزوار الايرانيين)، مؤكدا ان (جهود البلدين ستؤتي ثمارها في سياق تيسير ظروف الزوار).ولفت الى ان (خراسان الرضوية تحتضن 320 الف شخص من الرعايا الاجانب معظمهم من المسلمين الشيعة، الذين يتوقون للمشاركة في مراسم زيارة الاربعين داخل العراق).وافاد بـ(ارتياح باكستان وافغانستان للظروف المناسبة المتوفرة في العراق)، موضحًا ان (قوافل كثيرة لدى هذين البلدين تستخدم حدود خراسان الرضوية لدخول ايران ومن ثم الذهاب الى العراق)، مشيرًا الى ان (خراسان الرضوية تقوم حاليا باصدار تأشيرات دخول في مطار مشهد الدولي للزوار العراقيين صالحة لـ 3 اشهر).وبشأن الاسهام في اعادة اعمار المراقد المقدسة في العراق، قال رشيديان ان (الاجراءات الضرورية للتسريع في عملية تحديث بناء مرقدي الامامين عليهما السلام في مدينة الكاظمية بدأت حاليا) .