ديالى تتيح فرصاً أمام الشركات العالمية

الهيئة الوطنية تناقش معوقات خطط الإستثمار في العراق

بغداد – شيماء عادل

دعت الهيئة الوطنية للاستثمار الى توحيد الرؤى والاهداف الاقتصادية المتعلقة بنشاط الاستثمار في البلاد لتحديد الفرص الضائعة والمعالجات المطلوبة . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن رئيس الهيئة سامي رؤوف الأعرجي خلال مؤتمر الأعمار والاستثمار الخاص بمحافظة ديالى القول ان (توحيد الرؤى والأهداف الاقتصادية في عدد من القضايا المتعلقة بنشاط الاستثمار تسهم بتحديد الفرص الضائعة والمعالجات المطلوبة عبر قرارات جريئة ونافذة يجب أن تتخذها الجهات الاقتصادية المعنية في الدولة), واضاف ان (أبرز المعوقات في مسيرة الاستثمار متمثلة بفقرات لم يجر تطبيقها في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ومنها تفعيل النافذة الواحدة بشكل حقيقي مع توفير البيئة القانونية المناسبة فضلا عن الموروث على الأرض من اشكال المحاصصة السياسية وتبعات الفساد الإداري المستشري ). من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعماري ان (المحافظة أكثر استعدادا من اي وقت آخر للتطور والازدهار وعلينا استثمار الفرص الحقيقية المتاحة فيها من إمكانيات بشرية وفرص واعدة وسوق مفتوحة), مؤكدا (دعم اللجنة والدولة لكل خطوة مباركة بهذا الاتجاه ). فيما وجه المحافظ مثنى التميمي خلال المؤتمر (رسالة تطمينية للجهات الراغبة والعازمة على الاستثمار في المحافظة بأنها أصبحت تنعم ببيئة أمنية مستقرة وأن وضع الخارطة الاستثمارية وتحديثها يتيح للجميع الاطلاع على الإمكانيات والموارد المتاحة على الرغم من تعرضها الى هجوم داعش). واستعرض نائبا رئيس مجلس مالحافظة محمد جواد الحمداني (عدداً من الفرص المتاحة في قطاعات مختلفة من بينها النفط والغاز و الصحة والأسكان وكذلك البنى التحتية أضافة الى القطاع الزراعي والصناعي).

قلة خدمات

مؤكداً أن (المجلس سيكون من الساندين والداعمين لأي مشروع أستثماري يعود بالمنفعة على أهالي المحافظة الذين عانوا من الأهمال وقلة الخدمات), مبيناً أن (موقع المحافظة القريب من بغداد والممرات البرية التي تربطها بدول الجوار تمثل جميعها نقاط جذب وقوة للشركات الراغبة بالأستثمار فيها). وشهدت المؤتمر تقديم عرض تفصيلي بأبرز الفرص الأستثمارية المتاحة في المحافظة . وكان النائب عن المحافظة رعد الماس قد اعلن عن انطلاق فعاليات اكبر مؤتمر استثماري خاص بالمحافظة في بغداد. وقال الماس في تصريح امس (انطلاق فعاليات اكبر مؤتمر استثماري خاص بالمحافظة بمشاركة نحو 100 شخصية حكومية ونيابية ومستثمرين محليين وعرب واجانب بالاضافة الى ممثلين عن شركات دولية متعددة الجنسيات مهتمة بالاستثمار في قطاعات حيوية عدة), واضاف أن (المؤتمر يمثل بداية برنامج طموح من اجل التعريف بالفرص الاستثمارية في المحافظات), لافتا الى (عرض نحو 40 فرصة استثمارية واعدة في المحافظة وبمجالات مختلفة ابرزها الاسكان والسياحة والطيران).

وتابع ان (هناك اهتمام من قبل شركات ومستثمرين بالعمل في المحافظة نتيجة وجود استقرار امني جيد), مبينا ان (المؤتمر خرج بتوصيات هامة ستكون خارطة طريق للمرحلة الاستثمارية المقبلة في المحافظة).

مشددا على ضرورة ان (تكون وفق مسارات تسهم في دعم الاستثمار بعده الحل الامثل للكثير من المشكلات الاقتصادية الراهنة).