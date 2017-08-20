الدورة حاضرة بغدادنا الجنوبية

مساحة مترامية الأطراف تحظى بمشاريع عملاقة

قاسم المعمار

احدى من جنان الله تعالى على بساط ارضه الخضراء المزهوة بأريج بساتينها الممتدة جنوب عاصمتنا الحبيبة بغداد على ضفاف دجلة الخير … في استدارة انحدارية موصوفة الشكل واللون بجماليتها ترنو للزائر البعيد وكأنها هالة من السواد لكثافة واكتضاض نخيلها وتشابك اغصان اشجارها في سمو العلياء .. امتدادها الواسع هذا يتناغم ونسيم هوائها العذب صيفاً حينما تكون مسرات ومباهج سفراتنا العائلية والطلابية التي عرفتها أبان فترة الخمسينات وما تلاها مراتع جذابة وخصبة لوافديها .

وحيث تعودت ابصارنا رصد والتقاط تلك المناظر الجميلة لهذا الارتياع النسيمي الجميل والطبيعة الغناء وهامات الوطن وابنائه يتسامرون نشوةً وطرباً والفةً واكلاً وشرباً في حلقات فرح وصفاء وآمن وحبور مليئة موائدهم بالخير الوفير من تربة هذه الارض الطيبة الخصبة ..

وهذه المنطقة الوافرة التي تحمل اسم (الدورة) لازالت ومنذ سنوات مضت تحف وتزهر ويتصاعد بهاؤها بفضل أبنائها البررة الذين احبوها واستطابوها شامخة نظيفة جميلة في محياها .. حينما تطأ ارضها عبر منافذها الأربعة تنتابك تلك الانسام العليلة الفواحة بعطر فاكهتها وثمارها وبساتينها واجمل ما يبهر الناظر ونحن نأتيها من جنوبها عبر جسر الطابقين الشهير الذي انجزته العقلية العراقية الهندسية الفذة حيث تستقبلك بوابتها وسيطرة امنيتها البارعة الفارهة في تصميمها الهندسي الفني الجميل لوحات ترحيب تتصدرها وتحوف بساتينها من كل جانب بكثافة منسقة على امتداد النهر ومحيطة بمشاريع مصافي النفط العملاقة ومدينة الالعاب الترفيهية الشاسعة التي تم افتتاحها مؤخراً .

واما امتداد شارع المصافي النموذجي فهو الذي يحمل اكثر من علاقة اعجاب وتقدير لبلدية الدورة التي وضعت ونجحت في تنظيمه ونظافته وتشجيره .

اليوم هو من اجمل شوارع العاصمة الذي يربط المنشآت النفطية في مصافي الدورة بمدخل المدينة حتى التقائه بالشارع العام طريق الحلة n بغداد (منطقة المرفق) زائد تلك الاطلالات الشامخة الجديدة لكليات الفارابي والتقنية العلمية الهندسية ودجلة ودير الرهبان للإخوة المسيحيين وثانوية النهضة العتيدة للبنات وعددا من الدوائر الرسمية وسط واحات من بساتين النخيل على امتداد هذا الشارع الطويل .

ومما اعطى بصمة خلابة لهذه المنطقة اختراق سكتها الحديدية لنقل المنتجات النفطية من والى مصافي الدورة التي تزود المحافظات بانواع النفط الابيض والاسود والبنزين والغاز والزيوت والدهون مع مسار الخط العام للسكة لنقل المواطنين جنوب وشمال العاصمة .

مرافق خدمية

وقد حفز الدولة أبان الخمسينات إنشاء مرافق خدمية تكاملية في ادائها اليومي للمواطنين فجاءت فكرة تأسيس محطة كهرباء الدورة بأبراجها الثلاثة ومولداتها اجهزتها التوليدية الانتاجية للطاقة اضافة الى قيام وزارة التجارة بأنشاء سايلو الدورة لخزن وتسويق الحبوب بطاقات كبيرة بمرافقه المختبرية والمالية والادارية والاشرافية وساحاته الواسعة .

واقتران هذا التوجه بإنشاء محطة سكك حديد الدورة للنقل العام والخاص .. مما اصبحت هذه المشاريع مجتمعة وحدة متكاملة من الأداء العملي المشترك وشواخص ماثلة للناظرين في هذه المنطقة.

اما علوة جنوب بغداد في الدورة لبيع الخضروات وتسويقها فتحتل مكانة مرموقة في الوضع الاقتصادي للعاصمة حيث انها مركز تجميع وبيع جملة ومفرد بواسطة عشرات المكاتب شبه الرسمية تؤدي دورها في الاستلام والبيع المباشر وفق تسعيرات متفق عليها مع وزارة الزراعة حتى نجد ان الشاحنات الاستيرادية المبردة هي الاخرى تسهم في عملية التسويق الزاعي حيث يتم استلام محاصيل المزارعين فجر كل يكون من كافة الاطراف الوسطية …

القطاع التربوي

ولهذه المدينة بمحلاتها المهديات والاسكان والمعلمين والاعلام والشرطة والخورنق واسيا والجزيرة والجمعية والمصافي والاثوريين والطعمة والضباط والمزرعة وضواحي ابو دشير وهور رجب والبو عيثة وعرب جبور والسيافيه خصال بيئية موحدة وما تشكله هذه الجغرافية الموحدة اجتماعياً ومذهبياً وطائفياً وقومياً دون اي اشكال او تمزق ، عاش أبناء الدورة منذ زمن بعيد أواصر محبة وتآخي وتزاوج حينما جمعتهم مهن العمل في مصافي النفط ومنشأته…مسلمين ومسيحيين وصابئة عرباً واكراداً وتركمان ، فانتشرت المساجد والجوامع والكنائس ودور العبادة .

وحقاً قيل (رُبَّ ضارةٍ نافعة) حينما هبت رياح الطائفية المقيتة بعد السقوط أصبحت هذه المناطق السكنية تعتمر بالخدمات الصحية والاقتصادية التجارية والتربوية والاجتماعية بعد ان كانت تفتقر شوارعها الى وجود طبيب او مكتب تجاري او اسواق انما كان هنالك مجاميع اسواق في منطقة موحدة للخضراوات واللحوم والصباغة والبزازيين والعيادات … الخ … حينما زرنا العديد من هذه المناطق وجدناها عامرة بأهلها وبضاعتهم وتبضعهم كرنفالات العروض في المتاجر وسط تزاحم بشري آمن بحياته بعيداً عن الخوف حتى ساعات طوال من الليل .. اما النظافة فأقسم انها كانت مرآة واضحة لتلك الجهود الجديرة بالتقدير لمنتسبي البلدية واقسامها الخدمية سواء الزراعية والمجاري والماء والنظافة .ووسط هذه الهالة من توفر الخدمات ووسائط النقل تبرز وجودية رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وتنتشر بصورة شمولية حتى راح منها ما هو مزدوج بثلاث مدارس حتى صار تعددها ما يزيد على المئة مدرسة زائدا المدارس والمجمعات التدريسية الأهلية والمسائية لذا اصبحت هذه المحلات السكانية مكتظة بحركة ونشاط وحيوية وتشييد متصاعد . ولم يعد للاسواق المركزية في وسط المدينة من دور الا القليل حتى راح الكثيرون في طريق مسدود . ومما زاد في جمالية هذه المناطق وجود عشرات الحدائق والمتنزهات والمساحات الزراعية الخضراء متداخلة بين الأزقة والفروع.. زائداً تلك النوادي والمطاعم والمرافق والقاعات السياحية الاجتماعية التي باتت اليوم تأخذ دورها في النشاطات المتنوعة وفي المناسبات .

وهكذا بقعة ارض عراقية عامرة بتراثها وحضارتها وجماليتها وسعة مساحتها المترامية وكثافة سكانها ومرافقها الخدمية والسياحية والإنتاجية ومشاريعها العملاقة والتحويلية لابد لها ان تكون مكانتها الإدارية في محافظة بغداد وبما يتوفر فيها من مقومات التحول الاداري من ناحية الى قائممقامية .. وهذا مطلب حفزني الكثيرون على تحقيقه في نشر هذا الموضوع .

حركة توزيع

ومن الجدير بالإشارة هنا انه في الثمانينات من القرن الماضي بدأت حركة توزيع الجمعيات السكنية قطع أراض لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين مما ظهرت مجمعات وإحياء سكنية جديدة بالمنطقة … فجاءت احياء الشرطة والضباط والاعلام متكاملة الخدمات من تبليط وتوفير وسائط نقل وماء والكهرباء والمجاري والاتصالات الهاتفية والمدارس ونظراً لتوفر العناصر الطبية والمختبرية الجيدة وسعة المساحات الفسيحة والمحيطة بالمستوصف الصحي في الدورة وزخم المراجعين وحاجتهم العلاجية المتنوعة وبعد سكناهم عن مراجعات مستشفى اليرموك او المحمودية أجد من الضروري دراسة تحويل هذا المرفق الصحي الى مستشفى عام لخدمة المواطنين هنا بعد دعمه من قبل وزارة الصحة بفتح ردهات عمليات جراحية سريرية ودعمها بالكادر الطبي المتخصص مع فتح مستوصف لمناطق الارياف .ومما هو جدير بالذكر هنا ان هذه المنطقة حديثة النشأة والبناء منذ الأربعينات من القرن الماضي ، حيث انها كانت جزءاً من مناطق الشاكرية الريفية المحيطة ببغداد .

ونعمّ ما أنشده فناننا يحيى حمدي في عسلية ربوع وطننا الحبيب حينما غنى ..

يالله على شواطينا

دجلة وميها تروينا

ياخذنا شرجي

ويردنا غربي

ويهنيكم

ويهنينا