عمليات بغداد تحرر طفلتين مختطفتين

البصرة تضبط 22حاوية شحن مهربة من ميناء أم قصر

بغداد – محمد الصالحي

البصرة – الزمان

حررت قوة من قيادة عمليات بغداد طفلتين مختطفتين وتمكنت من القاء القبض على الخاطف في الرصافة، فيما اشارت الى اعتقال عصابة متخصصة بعمليات السرقة. وذكر بيان للقيادة تلقته (الزمان) امس ان (قوة من قيادة العمليات تمكنت من تحرير طفلتين مختطفتين، وإلقاء القبض على الخاطف، في جانب الرصافة).واضاف ان ( قوة مشتركة مع خلية صقور بغداد ومكافحة ارهاب الشعب تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين اعترفا بعدد من جرائم السرقة في جانبي الكرخ والرصافة).

وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق في منطقة عكركوف انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للجيش، ما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة آخر بجروح).واضاف ان (عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارة أستاذ جامعي انفجرت في حي الجامعة ما أسفر عن استشهاده). وفي البصرة قال مصدر امس ان (مفرزة من جهاز الأمن الوطني قامت بضبط 22 حاوية شحن مهربة من ميناء أم قصر على ظهر شاحنات). مبيناً أن (التصاريح الكمركية للشحنة تفيد بأنها عبارة عن ملابس وأحذية أطفال ومواد أخرى زهيدة الثمن، ولكن عند التفتيش تبين أن 14 حاوية منها تحمل ثلاجات تركية الصنع، والحاويات الأخرى تحتوي على سجاد أرضي ومواد احتياطية وملابس نسائية).

ولفت المصدر الى أن (تلك الحالة تكشف عن هدر غير قليل في المال العام، ويتضح ذلك من خلال الفرق الكبير في الرسوم الكمركية بين البضائع الفعلية التي تم ضبطها والبضائع التي تم تحديد الرسوم على أساسها). مضيفاً أن (الشحنة تم الحجز عليها لحين اكمال الاجراءات القانونية).الى ذلك قال مصدر امس ان (نزاعاً مسلحاً نشب في منطقة الماجدية الواقعة ضمن ناحية الهارثة بين أفراد ينتمون الى حمولتين من عشيرة واحدة). مبيناً أن (النزاع تخلله إطلاق نار كثيف، وأسفر عن مقتــــــل شخص على الأقل).

ومن جانبه قال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون في بيان امس ان (قيادة عمليات الرافدين اعدت خطة امنية جديدة تتضمن اعادة انتشار الأفواج). مشددا على (ضرورة نصب السيطرات المفاجئة والكمائن الليلية وتسيير الدوريات ومتابعة المعلومة الاستخبارية بدقة لتفويت الفرصة على الارهابيين والمجرمين من العبث بأرواح المواطنين والانتشار السليم في المناطق والمواقع والطرق التي تحتاج الى انتشار امني ومتابعة ميدانية مستمرة).

الى ذلك قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين قاموا باقتحام منزل شرطي قرب سايلو طوزخورماتو في القضاء واطلقوا النار على صاحبه ما اسفر عن مصرعه في الحال). مبيناً ان (المهاجمين خطفوا شقيقه واقتادوه الى جهة مجهولة). من جانب اخر اخمدت فرق الدفاع المدني حريقين اندلعا في شارع فلسطين ومنـــــطقة الشورجة في بغداد فيما اكد مصدر حدوث خسائر مادية جسيمة نتيجة الحريقين.

وقال المصدر امس ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريقي الشورجة وشارع فلسطين) موضحاً أن (الحريق الاول هو في محال لبيع الألبسة، والحريق الثاني في مخزن للاثاث مكون من ثلاثة طوابق وان الحريق التهم طابقين منها).

وأضاف أنه (لا توجد خسائر بشرية بل أضرار مادية فقط الا انها جسيمة). لافتاً الى أن (المعلومات الاولية تشير الى أن الحريقين نتجا عن تماس كهربائي).

وكان مصدر أمني افاد، في وقت سابق باندلاع حريقين منفصلين في مخزن للاثاث وعمارة تجارية في العاصمة ، مشيراً الى أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكاني الحريقين للاخمادهما. وكانت حرائق مماثلة قد شهدتها مناطق من بغداد بينها حريق التهم محالا عشوائية في بغداد الجديدة.