متظاهرون يطالبون بعدم المساس بحقوق الشهداء

العمل يسترجع ملياراً و 487 مليون دينار من مصرف الرشيد

بغداد – قصي منذر

استرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مليارا و478 مليون دينار موقوفة لدى مصرف الرشيد الذي امتنع عن اعادتها الى هيئة الحماية الاجتماعية وتحويلها الى خزينة وزارة المالية. وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير محمد شياع السوداني وجه بمتابعة الاموال التي كانت موقوفة لدى المصرف ورفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بتلك الاموال التي اودعت منذ عام 2008 كونها مخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية ولم يتم استثمارها ، حيث قام المصرف بإيقاف تلك الاموال وتحويلها الى وزارة المالية كإيراد لخزينة الدولة)، واضاف ان (تلك الاموال تعود لإعانات المستفيدين من شبكة الحماية وهي مثبتة بكشوفات توضح ذلك الا ان المصرف امتنع عن اعادتها رغم الكتب الرسمية والمخاطبات التي تطالبه بها ما دفع الوزارة لرفع دعوى قضائية ضد المصرف لإعادتها)، واوضح منعم انه (بمتابعة مستمرة من السوداني وبجهود مدير القانونية في هيئة الحماية عبد الامير شاطي عزيز والموظف محمد سعدي فاضل استرجعت الوزارة المبلغ بعد كسب الدعوى وتحميل المصرف الفوائد التأخيرية المترتبة كون تلك الاموال تعود الى شرائح بسيطة في المجتمع تمنح كإعانات اجتماعية لها لمساعدتها على تجاوز محنة الفقر)، وتابع منعم ان (السوداني اوعز بتكريم الموظفين لحرصهم وتفانيهم في اداء الواجب وحفاظهم على اموال الفقراء المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية). من جهة اخرى نوهت الوزارة الى ان رواتب الشهداء واسرهم تمنح من هيئة التقاعد الوطنية وليس من دائرة الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة . ونقل البيان عن مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة علي جعفر الحلو ان (الوزارة عملت على ادخال العديد من التغييرات والتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية من اجل ان يخرج في فقراته الخاصة للطبقة العمالية بأفضل واقع لرفع مستواهم المعاشي)، لافتا الى ان (الانتقادات التي يريد البعض توجيهها للوزارة جزافاً من انها دعمت القانون وبأنه يستهدف عوائل الشهداء وبموجبه سيتم تخفيض رواتبهم عارية عن الصحة)، مؤكداً ان (تلك الانتقادات مجافية للحقائق وبعيدة عن ما تسعى اليه الوزارة من ضمان راتب تقاعدي لفئة العمال وهو من ضمن المهام الرئيسة للدائرة تجاه العمال)، منوها الى ان (الوزارة غير معنية برواتب الشهداء وعوائلهم لان هيئة التقاعد هي المسؤولة عن منح تلك الرواتب).

الى ذلك تظاهر عدد من ذوي الشهداء في بغداد للمطالبة بحقوق الشهيد ودعم المشمولين. وقال مصدر في تصريح امس ان (العشرات من ذوي الشهداء تظاهروا بساحة الحرية قرب جسر الطابقين في بغداد للمطالبة بدعمهم ومنحهم حقوقهم بالكامل)، واضاف ان (المتظاهرين طالبوا ايضا بعدم المساس بحقوق الشهداء والسجناء والمحتجزين في رفحاء كما اكدوا وجود نية لقطع رواتب الشهداء).