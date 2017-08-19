وفاة حاج عراقي رابع من كردستان

تسعة بريطانيين يصلون للديار المقدسة على دراجات هوائية

مكة – الزمان

بغداد – شيماء عادل

توفي حاج عراقي رابع من إقليم كردستان من دون معرفة الأسباب. واكدت هيئة الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم امس وفاة أحد حجاج بيت الله الحرام من بعثة الحج القادمة من كردستان. وأضافت في بيان أن (الحاج المتوفى من أهالي قرية خلان التابعة لقضاء عقرة بمحافظة دهوك ويدعى كامل حسن خضر)، موضحة ان (المتوفي من مواليد (1946 ولم يشر البيان الى اسباب الوفاة.

وتوفي ثلاثة حجاج عراقيين في المدينة المنورة خلال الايام الماضية . من جهة اخرى، وصل الى السعودية تسعة بريطانيين على دراجاتهم الهوائية بعد رحلة انطلقت من لندن استغرقت ستة أسابيع قطعوا خلالها أكثر من 3 آلاف كيلو متر. وبحسب وكالة الانباء السعودية فقد استقبلت مؤسسة شباب خير أمة للأعمال التطوعية ممثلة بمجموعة دراجي السعودية الحجاج البريطانيين التسعة الذين قطعوا أكثر من 3 آلاف كيلو متر بدراجاتهم الهوائية مروراً بفرنسا ثم سويسرا وإيطاليا واليونان ومصر.

وقال الدراجون البريطانيون ان الرحلة تهدف الى نقل صورة حسنه للدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح بين الدول التي مروا بها عبر دراجاتهم الهوائية. ويخطط الحجاج البريطانيون لإكمال جولتهم داخل السعودية انطلاقاً من جدة مروراً بالمدينة المنورة قبل الشروع في أداء مناسك الحج.

في غضون ذلك، قالت السلطات السعودية انها أعادت أكثر من 120 الف شخص ممن لا يحملون تصاريح حج. وأوضح تقرير احصائي رسمي صدر امس أن عدد المركبات التي تم حجزها يبلغ أكثر من 61600 مركبة حتى تاريخه.وفي الشأن نفسه، اعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن قلق بلاده بشأن أمن الحجاج القطريين في أراضي السعودية.وقال آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي في أوسلو أن (الرياض لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات وزارة الشؤون الإسلامية القطرية بشأن ضمان سلامة الحجاج).

وأضاف أن (أكثر من 100 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية عبر الحدود منذ إعادة فتحها).وشدد الوزير القطري على أن (أمن هؤلاء أصبح تحت مسؤولية السلطات السعودية)، مشيراً الى أن (السلطات السعودية لم ترد بعد على تساؤلات وزارة الشؤون الإسلامية القطرية بشأن سلامة المواطنين القطريين خلال الحج). وأضاف ان (مستوى التوتر بين البلدين و اللغة والنبرة المستخدمة لدى وسائل الإعلام السعودية أدى لنشر الكراهية ضد القطريين)، موضحا أن (القطريين الذين يعبرون الحدود الآن هم مسؤولية السلطات السعودية) .