(الزمان ) تحتفي بمؤلف كتاب (الجذور)

بغداد – داليا احمد

احتفت (الزمان) صباح امس السبت بالناشط السياسي المغترب مهدي السعيد لمناسبة صدور مذكراته (الجذور) ضمن سياق دأبت الصحيفة على اتباعه في الاحتفاء وتكريم المبدعين في مختـــــــلف الميادين.

وابتدأ الاحتفاء الذي حضرته نخب ثقافية واعلامية بكلمة لرئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق، قال فيها ان (الجريدة بالرغم من انها لم تنشر مذكرات السعيد بل قدمت عرضا لها من خلال تقريض في (الزمان) للمفكر عبد الحسين شعبان، وجدنا من الضروري ان نحتفي بالسعيد وسط هذا الحضور الذي ربما هو لا يحمل دلالة كبيرة لمقامه لكن هو في كل الاحوال شخصية كبيرة في عاصمة يعود الى احضانها بعد عقود من الاغتراب وتعاني الكثير من الجراح). ووجه السعيد الشكر لـ(الزمان) مشيرا الى انه لم يكن يتوقع ان يكون حاضرا في مجاميع مثقفة من الكتاب ويتلقى التشجيع لانتاجه الادبي، فالبلاد لديها كتاب كبار تعجز الدول عن ولادة اقران لهم).

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