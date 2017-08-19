البرلمان العراقي يمنع النواب من سحب تواقيعهم عن طلبات الإستجواب

منح طلبة السادس الإعدادي فرصة لتحسين المعدل

البرلمان يمنع النواب من سحب تواقيعهم عن طلبات الإستجواب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يستأنف مجلس النواب جلسته غدا الاثنين بعد التصويت على قرار يسمح لطلبة الصف السادس الاعدادي بفرصة تحسين المعدل فضلا عن منع النائب الذي يوقع على طلب الاستجواب من سحب توقيعه. فيما دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الى التحقيق بإستجوابات ثلاثة وزراء ومحاسبة اخرين توسطوا لسحب التواقيع.

وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو لـ(الزمان) امس ان (مجلس النواب صوت برئاسة سليم الجبوري على قرار يمنع النائب الذي يوقع على طلب الاستجواب من سحب توقيعه كما صوت على منح طلبة السادس الاعدادي فرصة لتحسين المعدل ومراعاة جدول الامتحانات)، لافتا الى ان (الجلسة شهدت التصويت ايضا على الزام وزارة الكهرباء بزيادة عدد ساعات التجهيز لمحافظة البصرة ومطالبتها بربط محطة الرميلة الاستثمارية التي ستدخل الف ميكاواط للشبكة العام المقبل وربط محولة جديدة في محطة الهارثة لزيادة استقرارية الفولتية وتنفيذ خط قرنة رميلة لتحسين واقع المنظومة في شمال المحافظة وربط محولة اوتو في محطة شط البصرة وكذلك الاسراع باستغلال محولات الاوتو لمحطة النجيبية الغازية)، واوضح اوغلو ان (البرلمان ارجأ التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بسبب عدم توصل نواب محافظة كركوك الى اتفاق بشان المواد المختلف عليها حيث تم تحديد الجلسة المقبلة اخر موعد لعرض القانون)، مشيرا الى انه (تم انجاز القراءات الاولى لعدد من القوانين منها استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية وتعديل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 بالاضافة الى قراءة قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية)، مبينا ان (البرلمان انهى قراءة قانون مجلس الاتحاد وباشر بالتصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 كما تقرر تشكيل لجنة خاصة بالمادة 125 من الدستور بناء على طلب النائب عماد يوخنا)، وتابع اوغلو انه (تقرر رفع الجلسة الى يوم غد). من جانبه كلف الجبوري لجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين بالتحقيق في الادعاءات التي صدرت من النائبة هدى سجاد عبر قنوات فضائية بشأن دفع مبالغ لبعض النواب من أجل سحب تواقيعهم من على طلبات الاستجواب .

وقال الجبوري خلال الجلسة ان (المجلس سيعلن نتائج التحقيق في حال ثبوتها وبعكسه ستتخذ اجراءات ضد سجاد). من جانبها اكدت سجاد عزمها الاستمرار باجراءات استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد. وقالت في تصريح امس ان (هناك استقطاعا حدث لبعض كلامي خلال لقاء في احدى البرامج التلفزيونية، لكني لن اعمل على اسقاط السلطة التشريعية لاني جزء منها)، مشيرة الى ان (قرار المجلس القاضي بمنع سحب تواقيع النواب هو قرار نثني عليه)، مؤكدة (الاستمرار بجمع تواقيع اخرى لإستجواب الراشد).ودعت نصيف إلى التحقيق في استجوابات وزراء الاتصالات والزراعة والتجارة. وطالبت نصيف في تصريح امس (بالتحقيق في استجواب وزراء الاتصالات والزراعة والتجارة لتحقيق العدالة في جميع الاستجوابات)، مشيرة الى ان (هناك بعض الملابسات حدثت خلال التصويت على القناعة باستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي)، واضافت ان (إصراري على إعادة التصويت جاء بسبب إدخال الأمر بالاستهداف الشخصي وقد يكون ذلك لأن الجميلي اتهمني بتزوير التواقيع) على حد تعبيرها. متسائلة (لماذا رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يحاسب الوزراء الذين توسطوا لدى بعض النواب لسحب التواقيع)على حد قولها. الى ذلك اكدت وزارة الزراعة ان وزيرها فلاح حسن زيدان كان على استعداد لحضور جلسة الاستجواب .

وقال بيان امس إن (الوزارة تؤكد التزامها الكامل بمعايير العمل الوظيفي خدمةً للشعب وانسجامها الكامل مع توجهات الحكومة وخطتها وبرنامجها)، وأضاف أن (زيدان كان مستعد لحضور جلسة الاستجواب قبل الغائه بعد سحب بعض النواب تواقيعهم).