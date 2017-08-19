الناشط السياسي مهدي السعيد قلم مغترب مغمّس بحبر الذاكرة

(الزمان) تحتفي بمؤلف الجذور وجهده الإبداعي في المهجر

بغداد– شيماء عادل – داليا احمد

احتفت (الزمان) صباح امس السبت بالناشط السياسي المغترب مهدي السعيد لمناسبة صدور مذكراته (الجذور) ضمن سياق دأبت الصحيفة على اتباعها في الاحتفاء وتكريم المبدعين في مختلف ميادين الحياة .

وابتدأ الاحتفاء الذي حضرته نخب ثقافية واعلامية بكلمة لرئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق ، قال فيها ان (الجريدة بالرغم من انها لم تنشر مذكرات مهدي السعيد بل استمتعت بعرضها من خلال عرض قدمه في (الزمان) المفكر عبد الحسين شعبان، وجدت من الضروري ان نحتفي به بهذا الاحتفال المتواضع ربما هو لا يحمل دلالة كبيرة لمقامه لكن هو في كل الاحوال شخصية كبيرة في عاصمة يعود اليها بعد عقود الاغتراب تعاني الكثير من الالام) واضاف ان (ما قرأته في عرض شعبان يقول ان السعيد قلبه في دمشق وعقله في لندن وانا اقول ان ثالثهم ضميره في بغداد وهو الامر الذي دعاني الى ان اصر لتضييفه وان نتشرف بحضوره في (الزمان) حيث اصررت على الاحتفاء به لانه قامة عالية بسيرته النضالية الكبيرة و لانه استطاع ان يوثق مسيرته الحياتية في الكتابة).

عمل سياسي

ووجه الكاتب مهدي السعيد (الشكر لـ (الزمان) لتكون منبرا للكلمة الصادقة ولم اكن اتوقع ان اكون حاضرا في مجاميع مثقفة من الكتاب ولاسيما التشجيع لانتاجي الادبي فالبلاد لديها كتاب كبار تعجز الدول ان تولد مثل هذه الشخصيات) واضاف (انا رجل بسيط اشتركت بالعمل السياسي لمدة طويلة ولدي الكثير من الافكار كنت متمردا في الحزب والثقافة والحياة الاجتماعية لدي افكار كثيرة ومشاريع كثيرة وافتقد لعنصر المادة جاهدت بجهد استثنائي لجمع مبالغ مالية من اجل طبع اصدار سابقا وبرغم انها اصبحت من الماضي الا انها قد عطلت مسيرتي في الكتابة هذه المذكرات كانت اسهل ولدي مشاريع اخرى ثقافية نقدية وغيرها على صعيد الثقافة والاجتماع ولكن بدأت في مجال كتابة السيرة الذاتية فانا شاهد على الكثير مما حدث في العراق وان كنت صغيرا مازلت اتذكر المعارضة وادبيات الحزب الشيوعي ساهمت وان كنت صغيرا في كتابة الشعار بكوني اجيد الخط ، نشأنا في اسرة ثقافية بدأت الحياة في منطقة شعبية وهي الدوريين في جانب الكرخ كانت لتنقلاتي بين المناطق خزين من المشاهدات).

وقدم سكرتير التحرير صباح الخالدي ملخصا لما كتبه المفكر و الباحث عبدالحسين شعبان ونشرته (الزمان) قائلا (خلص الكاتب والباحث عبد الحسين شعبان في ختام عرضه لكتاب ( الجذور ) للمحتفى به الناشط السياسي الاستاذ مهدي السعيد الذي نشر في (الزمان ) القول (قرأت المذكرات والسيرة الذاتية كانها كتاب مفتوح امامي . ويستطيع كل انسان ان يقرأها بطريقته اذ لا إقفال فيها او الغاز فقد كتبها بلغة سلسة وبإنتقالات سريعة وعناوين فرعية جاذبة يمكنني القول ان مذكراته جاءت على شكل امواج , فتارة صاعدة واخرى نازلة لكنها في كل الاوقات متحركة وغير ساكنة وقد حاول فيها ان يؤاخي الحبر مع الذاكرة واللون مع الفرشاة والعدسة مع العين ,لذلك جاءت حارة طازجة وإمتازت بروح ايجابية بشكل عام حملت اشارات فرحة وان تخللها حزن دفين ايضا .

انها مذكرات تستحق القراءة والنقد والتقريظ لما زخرت به من احداث وتجارب ودروس تتطلب التفكير ليس بإوضاع الحاضر فحسب بل بالمستقبل ايضا و خصوصا ما به من احداث وتجارب ودروس تتطلب التفكير ليس بإوضاع الحاضر حسب , بل بالمستقبل ايضا , خصوصا إن التاريخ حلقات متصلة لايمكن فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل )..

فيما قال الكاتب جمال العتابي لـ(الزمان) أن (الاحتفاء ليس غريبا على الزمان لما تمتلكه من تاريخ يليق في تضييف ورعاية والاهتمام بالكتاب وليس بغريب لما تمثله من شخصية كبيرة في مجال الثقافة والكتابة القاص والاعلامي سعد البزاز فهو معني بالثقافة قبل ان تكون جريدة مهتمة بالشأن السياسي) واضاف ان (الفعاليات تشكل التفاتة مهمة واهتمامها بالكتاب الناشطين اهمية استثنائية هناك فاصل حاجز بين الكتاب في الخارج هناك فجوة الان النشاط يلقي الضوء على الاسماء وما تقدمه الزمان مكسب ثقافي للعراق جميعا) ولفت الى ان (السعيد اسم معروف في الوسط السياسي والثقافي ولاسيما ان الشعبان ارسل لي نصوصا من هذه الكتابات لذلك انا سعيد ان تجمعنا مؤسسة الزمان الغراء فضلا عن سعادتي لازدهار شيء مشترك فيما يخص الشخصية الاشكالية المعروفة) واوضح (استطيع ان الخص سيرة الشخصية التي كانت مسؤولة عن تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في عام 1959 بعد ان اصطدم بتيار كان يريد الاعتراض بالاطاحة بعبد الكريم قاسم انذاك كان من ضمن الشخصيات التي ابعدت عن العراق الى ان توفي بحادث غامض لم تعرف دوافعه حتى الان) فيما قال الكاتب حسين الجاف ان (الزمان) دأبت على تكريم الكتاب والكلمات التي كتبت لم تكن واضحة بالمستوى الذي يوضح لنخبة من الجمهور بمجرد عدد الصفحات وتوضيح لكنها لم تكن دراسة شاملة) واوضح ان (الاحزاب هي المسيطرة لا تريد لصوت الوطن ان يبدع في حقول الثقافة والتطور و (الزمان) مساند كبير لرفع الثقافة والوطن عاليا).

وقال الكاتب والقاص والشاعر والروائي يعقوب زامل الربيعي (يشرفني ان التقي بـ (الزمان) منذ زمان حيث نشرت لي مجموعات قصصية كانت اول منطلق لي مع المشهد الثقافي فالجريدة لها حضور يدل على ان الصحافة مازالت بخير فـ (الزمان) وثقت العراق والحركات الثقافية والاجتماعية والعراق بشكل كامل فيسعدني ان اكون شخصيا).

جزء من الجريدة

وقال رئيس منظمة خيمة العراق وثاب شاكر لـ(الزمان) امس ان (جريدة الزمان تعد من الصحف الرصينة والمعروفة بمبادراتها المتميزة وتهتم بالشخصيات العراقية الرائدة واليوم الزمان كرمت مهدي السعيد وكان تكريما رائعا وهذا الشخص اعادنا الى الوراء ولعقود جميلة بعد ان تحدث عن مناطق التي ولدنا وتربينا بها اضافة الى انني لدي متابعات عدة للسعيد من خلال نشر بعض الحلقات للدكتور عبد الحسين شعبان واطلعنا على بعض الحقائق التي تم كتب عنها وبالحقيقة كانت هذه الحقائق غافلة عنا اليوم السعيد وثق حقائق كانت مشوهه ولكن الان توثقت والحمد لله والان نحن ننتظر صدور كتابه واقتنائه كون المعلومات التي يحتويها هذا الكتاب جيدة ومهمة وتعد مرجعا للباحثين والمواطنين ). متمنيا لـ(الزمان) (كل الخير لهذه الجريدة العريقة والمعروفة برصانتها وتميزها برئيس تحريرها وملاكها المتميز ولم تصبح كباقي الصحف التي انجرت وراء امور اخرى وانما بقيت محافظة على اسمها الراقي وهدفها الحصول على المعلومة الجديدة ولا تنشر الاخبار الا بعد ان تتأكد منها فضلا عن انها محطة ممتازة لرصد المبدع والمفكر وتحاول البحث عنهم لابرازهم وتكريمهم هذا دليل على مدى وطنية وحبها لابناء وطنها المبدعين ). وقال مدير عام دائرة الفنون التشكيلية شفيق المهدي لـ(الزمان) امس ان (التكريم اليوم لشخص مهدي السعيد من قبل الزمان يعد خطوة مهمة لاحترام الشخصيات العراقية المؤثرة والتكريم يعد وسيلة مهمة لتنشيط افكارنا وذاكرتنا ولمدننا ولرجال اضحوا بحياتهم في احترام هذا البلد والزمان اليوم التفتت كمؤسسة لهذا اسمها الكبير لهذا الرجل ذي المسيرة الطويلة في العمل الوطني وهو يؤرخ لجزء من بغداد وقائمنطقة الدوريين في كتابه ونتمنى ان نحتفي بكتاب اخرين من قبل هذه الجريدة المتميزة).

وقفة فنية

وشارك المطرب احمد سلمان في الاحتفالية بتقديم اغنية اهداها للمحتفى به، ثم غنى اغنية موصلية ، واخرى عن الكرادة الشرقية مشيرا (ان هذه الاغنية لحنها وغناها لمحبوبته الكرادة الشرقية التي قضى فيها اكثر من خمسين عاما من حياته).

حضور متميز

وازدان الاحتفاء بالسعيد بضيوف (الزمان) ومنهم مدير عام دائرة الفنون التشكيلية شفيق المهدي والفنان جمال العتابي والكاتب حسين الجاف ممثلا عن اتحاد الادباء والكتاب في العراق ، والاعلامي طالب الشمري والناشط السياسي وثاب شاكر والاعلامي زيد الحلي والكاتب يعقوب زامل الربيعي.

وقدم رئيس تحرير (الزمان) في ختام الاحتفالية باقة ورد للمحتفى به مع هدية تذكارية تحمل اسم الصحيفة متمنيا له حضورا دائما بين اهله وزملائه ومحبيه.