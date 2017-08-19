علي حسين مهاجم الشرطة والمنتخب السابق في حوار ساخن مع (الزمان): بابا وثامر تآمرا على المدرّب الأسكتلندي داني ماكلن ببطولة الخليج الرابعة

مالمو – علي كاظم

لاعب لايشق له غبار تألق في نادي الشرطة والجيش . أحرز لقب هداف الدوري أكثر من مرة . أبدع في صفوف المنتخب رغم محاربة البعض له . يمتاز بالسرعة والمهارة العالية ويجيد ألعاب الرأس بشكل مميز بالاضافة الى سرعته وغيرته في الملعب . تعرض للظلم كثيرا وتمت محاربته من قبل بعض المسؤولين والمدربين واللاعبين غادر العراق من الظلم الذي وقع عليه وليتنفس الحرية كما يقول . ضيف الزمان نجم نادي الشرطة والمنتخب سابقا الكابتن علي حسين فاهلا وسهلا بك

{ جمهور الشرطة يسأل أين حل الدهر بنجمنا المحبوب ؟

– في البداية أشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء والشكر موصول لك . أنا مقيم في هولندا منذ عام 1998 مع زوجتي واولادي ” رامي . رافد . رفل . حسن . وأقول لجمهور الشرطة أنا موجد واتابع اخبار النادي وأنتم في القلب دائما

{ هل مارست التدريب في هولندا ؟

– نعم مارست التدريب مع فرق الأشبال والناشئين منذ عام 2002 الى عام 2004 وبعدها أبتعدت نهائيا بسبب مرض زوجتي ويتطلب مني الوجود بالقرب منها دائما . لكن في كل الأحوال كانت تجربة التدريب مفيدة وممتعة في نفس الوقت

{ هناك من يقول أن المهاجم علي حسين أجبر على الاعتزال والابتعاد عن الملاعب؟

– بالضبط هذا صحيح تم اجباري على الاعتزال وأرغمت بالابتعاد عن الملاعب ومعشوقتي كرة القدم بأمر من بعض المسؤولين الرياضيين وبالاتفاق مع بعض المدربين

{ هل أستطيع القول أن علي حسين ظُلم من المدربين ؟

– نعم هذا صحيح أكثر لاعب تعرض للظلم هو انا وبالذات من المدرب عمو بابا الذي حاربني كثيرا بتأثير من بعض اللاعبين في المنتخب وجميعهم اصبحوا ضدي وكانوا يخشون من وجودي في المنتخب خشية ان يفقدوا مراكزهم . حتى انه في بعض الأحيان لم يكن المدرب صاحب القرار في تشكيلة المنتخب وهؤلاء معروفون في الوسط الرياضي

{ أنت نجم في كل المقايس أريد نبذة مختصرة عن مشوارك الرياضي لان الجيل الحديث قد لا يعرف الكثير عنك ؟

– مثلت فريق كلية الشرطة من عام 1971 الى عام 1974 وعندما دمج المؤسسات الرياضة أصبحت ضمن فريق نادي الشرطة الشرطة وأحرزت معهم لقب هداف الدوري مع الشرطةً وسجلت 18 هدفا وبعدها أنتقلت لنادي الجيش وأحرزت معهم لقب هداف الدوري وسجلت 13 هدفا. ومثلت منتخبنا الوطني في بطولة الخليج العربي الرابعة والخامسة وأيضا شاركت مع المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك عام 1978 ولعبت للمنتخب العسكري وفِي كل هذه الفرق قدمت مستوى جيد

{ افضل مباراة دولية ومحلية وأي فريق سجلت أجمل أهدافك ؟

– افضل مباراة دولية ضمن منتخب الكويت في دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك عام 1978 وسجلت اجمل هدف في مرمى الحارس احمد الطرابلسي . اما اجمل المباراة المحلية فكل مبارياتي ضد الزوراء كنت مميزآ في الاداء وأجمل الاهداف أيضا كانت في مرمى الزوراء

{ هل هناك مدافع كنت تخشاه وتحسب له حساب ؟

– بلا غرور لم اخش أي مدافع بل هم كانوا يخشوني لاني كنت ألتحم معهم في أي كرة مشتركة وأتعامل مع جميع المدافعين بنفس المستوى

{ على ذكر بطولة الخليج العربي الرابعة في الدوحة عام 1976 هناك من يقول حدوث مؤامرة ضد المدرب الإسكتلندي داني ماكلن لإبعاده من المنتخب وكانوا يعملون ضده هل لديك معلومات عن هذا الموضوع وعن سبب الخسارة ؟

– بكيت كثيرا بعد خسارتنا البطولة وذهاب الكاس الى الكويت ويتحمل الخسارة بالدرجة الاولى عمو بابا ومحمد ثامر الذي كان في وقتها مدرب حراس مرمى فالاثنين تآمرا على داني ماكلن ! فهل يعقل يقوم عمو بابا ومحمد ثامر ايقاظ اللاعبين في منتصف الليل لإبلاغهم بمكرمة الرئيس البكر دون علم المدرب داني ماكلن الذي كان نائما في غرفته !؟ كيف يتصرفون هذا التصرف بدون علم المدرب الذي أمتعض كثيرا عندما علم بالخبر في اليوم الثاني ! وايضا قبل المباراة أختلف عمو بابا وداني ماكلن ولأول مرة يذهب الفريق بسيارتين بعض اللاعبين المؤيدين لعمو بابا ذهبوا معه . واللاعبين الذين بعيدين عن المشاكل وانا من ضمنهم ذهبنا مع داني ماكلن

{ قلت لديك مناشدة للكابتن فلاح حســن ؟

– نعم أوجه مناشدة لزميلي الكابتن فلاح حسن وأطالبه ان يخرج على الاعلام ويوضح للجمهور الرياضي عن إصابته التي حدثت في بطولة العالم العسكرية في دمشق عام 1977 اثناء التدريب ويقول بصراحة من الذي تسبب في أصابته لان الكثير من المشجعين وبعض الاعلاميين يقولون أن علي حسين تشاجر مع فلاح حسن وقام بكسر يده في حين انا كنت مُبعدا عن المنتخب قبل أسبوع والذي كسر يد فلاح هو اللاعب لطيف لبيب اثناء التدريب . اتمنى من اخي فلاح حسن ان يظهر على الاعلام ويوضح هذا الشي

{ كنت كثيرا المشاكل بحيث تم حرمانك من اللعب مدى الحياة..؟

– تنهد قليلا وقال : كانوا يريدون إبعادي عن المنتخبات الوطنية , وفي عام 1977 كنت ضمن المنتخب العسكري الذي دخل معسكرا تدريبيا استعدادا لنهائيات بطولة العالم العسكرية التي جرت في دمشق .. كان هناك من لا يرتاح لوجودي مع الفريق لذلك كانوا لايتعاونون معي عندما ألعب معهم ويحاولون إبعادي عن التشكيلة الأساسية أثناء الوحدات التدريبية .. وذات يوم حدث احتكاك بدني بيني وبين اللاعب فلاح حسن أثناء الوحدة التدريبية , وبدلا من أن يحاول الآخرون احتواء الموقف تدخل بعضهم بشكل غير حيادي لصالح ذلك اللاعب – رغم إننا جميعا زملاء – ثم تدخل المرحوم عمو بابا ليزيد الطين بلة ..وبعدها تم إبعادي عن المنتخب العسكري وحرماني من اللعب مدى الحياة بدون سبب مقنع , لكن اتحاد الكرة رفع عقوبتي بعد أقل من عام لمعرفة الجميع بمظلوميتي .

{ سمعت انك قدمت طلب لإجراء مباراة اعتزال ورفض هذا الطلب ؟

– نعم قدمت مرتين طلبا لعدي صدام عن طريق الاخ العزيز الاستاذ احمد عباس لكنه رفض اجراء مباراة اعتزال وأرسل معه هدية الاعتزال وكانت مبلغا ماليا قدره ” 500″ دينار

{ برأيك لماذا رفض طلبك بخصوص مباراة الاعتزال ؟

– سوء علاقتي مع اللاعبين والمدربين والمسؤولين هي السبب الرئيسي فأنا كنت محاربا عندما كنت لاعبا فهل يعقل هؤلاء الذين يحاربوني يوافقون على أجراء مباراة اعتزال

{ كنت احد من نجوم الشرطة وهدافهم الابرز لكنك تخليت عن النادي وذهبت لنادي الجيش لماذا؟

– كنت مفوضا في الشرطة ومفرغا للعب للنادي وفي عام 1980 صدر أمر ( رئاسي ) بإنهاء خدماتي في سلك الشرطة وإحالتي لوظيفة مدنية في وزارة الشباب وذلك لكون والدتي من الأكراد الفيلية وهم من المغضوب عليهم من قبل النظام البائد ,وقد صدر أمر بتسفير عائلتي إلى إيران , رغم إننا عائلة عراقية أب عن جد , لكن بفضل الله عز وجل وجهود السيد عبد الخالق عبد العزيز الذي كان يحتل منصب (مدير الشرطة العام) وقتها تم إلغاء الأمر , لكنني بقيت ألعب لنادي الشرطة حتى عام 1983 كما أعتقد وكانت حرب السنوات الثمانية مستعرة عندما تم استدعاء مواليدي لخدمة الاحتياط , ففوجئت بتخلي نادي الشرطة عني مما يعني ذهابي لجبهات القتال رغم إن مدرب الفريق أعلن حاجته لخدماتي , وكان ذلك بقرار من السيد أكرم الشيخلي الذي كان يشغل منصب مدير ألعاب الشرطة , رغم إن علاقتي به كانت طيبة قبل ذلك , ولكن يبدو إن هناك تأثيرات عليه من جهات أخرى ,وتغيرت تصرفاته كثيرا معي حتى إنه كان يتهرب من مواجهتي عندما حاولت ذلك لأكثر من مرة .

{ كيف تقيم مستوى الكرة العراقية ؟

– في أسوأ حالتها ويرثى لها . منتخب غير جيد دوري فاشل وأنديتنا مستواه بائس فهل يعقل ونحن عام 2017 ونفتقر الى مهاجمين هدافين بعد اعتزال يونس محمود ونفتقر للاعب وسط بعد اعتزال نشأت اكرم في حين في السابق لدينا عشرات المهاجمين الهدافين ولاعبين وسط مميزين حتى أن المدرب يحتار عندما يختار التشكيلة

{ ماهي الحلول برأيك لإنقاذ الكرة العراقية ؟

– أول شي بناء قاعدة رياضية واسعة من خلال الاهتمام بالرياضة المدرسية وإعادة العمل بالكشافين الذين يجبون المدن والفرق الشعبية للبحث عن المواهب ومن ثم صقلها . بناء ملاعب حديثة والاهتمام بالمنشاءات الرياضية وتطويرها والشي المهم ويأتي في أولويات تطوير الرياضة هو ابعاد الرياضة عن السياسة والمحسوبية والطائفية لانها نخرت جسد الرياضة العراقية وأيضا الاستعانة بالكفاءات السابقة وهذا ليس عيبآ مادام الأمر ينصب في مصلحة الكرة العراقية

{ هل أنت مع المدرب الأجنبي ؟

– أنا مع الاثنين لكن أتمنى ان نهتم وندعم المدرب المحلي ونوفر له كل سبل النجاح والدعم الذي نمنحها للمدرب الأجنبي ؟ الذي يحصل الان هو ترك المدرب المحلي بدون دعم وعدم توفير له سبل النجاح وعندما يخفق نقول عنه فاشل وغير ناجح . لدينا الكثير من المدربين المحليين الجيدين يجب أن نرعاهم وندخلهم دورات تدريبية دولية ليواكبوا التطور الحاصل في لعبة كرة القدم

{ أذا طلب منك الاتحاد أن تعمل معهم هل توافق ؟

– أوافق في خدمة وطني ولكن العمل صعب جدآ في العراق في الوقت الحاضر بسبب الطائفية والمحسوبية والمحاصصة وهذا ما يجعلك تخضع للتأثيرات وبعدها تفشل في عملك فلهذا أنا مبتعد حاليا وعندما تكون الظروف افضل بالتاكيد لن أتردد لحظة واحدة

{ ماذا طلب منك وزير الشباب عندما قابلته في الوزارة ؟

– في البداية السيد عبد الحسين عبطان وزير مثابر ويعمل بشرف لخدمة الرياضة العراقية وقد طلب مني أن اعمل معهم وأقوم بالبحث عن المواهب العراقية في أوربا . شكرته على هذه الثقة وفِي نفس الوقت اعتذرت بسبب مرض زوجتي ويتطلب أن أكون قريبا منها دائما

{ مارأيك بالأسماء التالية ؟

أحمد عباس . اخ عزيز وصديق رائع لم انس مواقفه معي طوالحياتي

عدنان جعفر . اخي وصديقي ولاعب كبير في صفوف الشرطة

داني ماكلن .. الشمس الساطعة لعلي حسين

كاظم شبيب . حارس مرمى متالق وهو من افضل حراس المرمى في العراق سابقا لكنه مثلي تعرض للظلم كثيرا

المدرب يونس حسين .. صاحب فضل على مسيرة علي حسين الكروية

المدرب عبد القادر زينل . مدرب كبير وتربوي وقف معي كثيرا وكان سندا لي وأعطاني الثقة في بطولة العالم العسكرية في طهران وزجني بالبطولة رغم انتقاد البعض لكني لم أخيب ظنه وقدمت مستوى رائع في البطولة

{ هل هناك لاعب معين في المنتخب لفت انتباهك ؟

– نعم اللاعب علي حصني لاعب الميناء فهو لاعب سريع ومهاري ومراوغ ومثابر ومكافح في الملعب

{ أغنية مكتوب أشوفك من بعيد للمطرب حسين نعمه لمن تهديها ؟

– أهديها الى بغداد الحبيبة

{ ماذا تعني لك بغداد ؟

– وهل خلق الله أجمل من بغداد هي الام والحبيبة والزوجة احتفظ بذكريات رائعة في أزقتها وشوارعها وساحاتها . فلي في كل مكان في بغداد ذكرى وحكاية . شعوري لا يوصف عندما زرتها قبل فترة وألتقيت بأصدقائي من اللاعبين وبعض جمهور الشرطة الاوفياء وأختلط الدمع بالفرح ومن منبر الزمان اعتذر لكي صديق لم التق به لضيق الوقت وأقول لهم أنتم في القلب

{ لمن تسمع من المطربين ؟

– يطربني الفنان الراحل رضا علي وكذلك صديقي المطرب الجميل محمود أنور وأيضا السيدة ام كلثوم ترافقني ليلا

{ لو أعطيتك بطاقتين سفر مجانية فمن يكون رفيقك في هذه الرحلة ؟

– أكيد رفيقة دربي الطويل زوجتي أم رامي فهي شاركتني الحياة بحلوها ومرها ولا أستطيع أن أسافر بدونها

{ ماذا تقول لجمهور الشرطة الذي سيقرأ هذا اللقاء؟

– أنتم أوفياء للنادي وللاعبين وَلَكُم الفضل على مسيرة علي حسين وأتمنى أن يفوز النادي ببطولة الدوري في الموسم القادم

{ كلمة اخيرة قل فيها ما تريد ؟

أوجه ندائي مرة اخرى للزميل فلاح حسن أن يظهر للإعلام ويوضح سبب كسر يده . وأقول لك علي كاظم شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق