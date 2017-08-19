ترشيح نصّار للمنافسة على جائزة مكتوم العالمية

بغداد – الزمان

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم أن اللجنة البارالمبية العراقية رشحت الرياضي جراح نصار للمنافسة على الجائزة، معتبرة أن نصار تم ترشيحه بعد الإنجازات التي حققها.

وقال ممثل اللجنة في العراق علاء عبد الله في حديث لـ السومرية نيوز، إن “اللجنة البارالمبية العراقية رشحت الرياضي جراح نصار للمنافسة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي التي تعد الكبرى على مستوى العالم”، مبينا أن “قيمة الجائزة المالية تصل لمليوني دولار”.

وأضاف عبدالله أن “ترشيح نصار جاء بعد الانجازات التي قدمها لبلده في بطولتين للعالم وبطولة بارالمبية، إذ أحرز ذهبية العالم في الدوحة 2015 وذهبية بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016وتوج بذهبية بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى في لندن خلال تموز الماضي”.

وتابع عبدالله أن “الأمانة العامة للجائزة حريصة على فسح المجال لكل الرياضيين العرب من أصحاب الإنجاز للمشاركة وأن آخر موعد لتسلم ملفات الترشيح سيكون في 31 من شهر آب الحالي”، مؤكدا أن “العمل جار إكمال ملف ترشيح منتخب الناشئين الفائز ببطولة آسيا 2016 وكذلك ترشيح أحد المدربين العراقيين لجائزة افضل مدرب عربي” .وكان اللاعب جراح نصار قد حقق المركز الاول في دفع الثقل لذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن.وحقق نصار الميدالية الذهبية لرمي الثقل برقم قياسي بلغ 10،49 متر.

كما حقق لاعب المنتخب الوطني العراقي برمي الثقل من ذوى الاحتياجات الخاصة لقصار القامة جراح نصار، ، رقما قياسيا في باراولمبياد ريودي جانيرو المقامة في البرازيل بمسافة 10,76 م ليحرز الميدالية الذهبية للعراق في منافسات البطولة برمي الثقل.

يذكر إن البطل جراح نصار يبلغ من العمر 25 عاماً وطوله 1,27 م ويزن 67,5 كغم ويسكن مدينة البطحاء ويلعب لنادي الناصرية في محافظة ذي قار، وكانت له مشاركات دولية عديدة احرز من خلالها الميدالية الذهبية وكان اخرها بطولة قطر الدولية العام الماضي بعد تسجيله رقما قياسيا انتزعه من منافسه الروسي دشكين ديمتري.