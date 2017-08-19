مباراتان اليوم في نصف نهائي الكأس

الزوراء تلاعب أمانة بغداد ونفط الوسط يضّيف الميناء

الناصرية – باسم الركابي

بعد سقوط وخروج البطل الجوية تبحث فرق الزوراء والميناء ونفط لوسط والامانة عن فرصة الحصول عليه وهي عازمة على موصلة نجاحاتها في بطولة الكاس عندما اقتربت كثيرا اثر تقدمها لمباريات الدور النصف لنهائي للبطولة وكلها امل في ان تحسم مهمة اليوم امام الامور التي لا تظهر سهلة وتريد ان تمنح لنفسها نتيجة الفوز وتسجيلها والعمل ما في وسعها لتحقيه عبر تقديم اللعب الجدي ولانها تريد تعويض ما فاتها في الدوري بعدما خرج البطل الجوية مترنحا بضربة اولاد العاصمة

في وقت رفض الطلاب اللعب امام نفط الوسط في مشهد قد يكون غير مسبوق ولايمكن ان يصل تصرف اللاعبين الى هذا الحد وكان ان تحل الامور بالتراضي قبل المباراة التي ربما كادت ان تحل مشكلة الفريق في المنافسة على ثاني اهم بطولة محلية ومحو اثار التراجع في الدوري قبل الاصرار والاقدام على التصرف الغير مسوغ

وكان على اللاعبين تحديد موقفهم قبل موعد المبارة ورفض اذهاب لى النجف ليتسنى للادارة تدارك الامور واللعب في تشكيلة شبابية ولان المشكلة المالية تواجه جميع الفرق من عدة مواسم لكن صبر اللاعبين واولاء لفرقهم كان اكبر من ذلك مع وقوفنا بقوة مع حصول اللاعبين على استحقاقاتهم لتي ممكن الحصول عليها ي اي وقت كان وعبر الطرق القانونية كما يجري في كل اندية العالم

انسحاب الحدود

على الطرف الاخر رفض فريق الحدود اللعب امام الميناء مع ان ادارته تدرك اهمية المباراة والتي كانت تمثل الفرصة الي قد تقود الفرق الى المباراة النهائية

انسحاب الفرق

انسحاب الفرق بهذه الطريقة حتى لو اختلف عنها الطلاب فهي تحتاج الى مراجعة جدية حتى تظهر البطولة بالشكل المطلوب قبل ان تبقى سائبة وتحت رغبة الفرق نفسها

وعودة الى مباراتي الدور النصف النهائي عندما تجري اليوم الاحد العشرين من اب الجاري مباراتي النصف النهائي عندما يلتقي الزوراء والامانة في نفس الوقت يلعب فريقا الوسط والميناء البصري في النجف بعدما كانت لجنة المسابقات قد حددت بعد غد الثلاثاء موعدا لإقامة المباراة النهائية التي ستجري بملعب الصناعة

مشاركة اسيوية

وستكون مشاركة اسيوية بانتظار بطل الكاس في بطولة الاتحاد الأسيوي صحبة بطل الدوري الجوية الذي كان قد خرج من بطولة الكاس اثر خسارته امام الامانة الخميس الماضي في مهمة أثارت غضب جمهوره الذي ا خرج بخيبة بعدما كان يمني النفس في ان يبقى فريقه في المنافسة لليوم الاخير والدفاع عن اللقب الذي كان قد احرزه الموسم الماضي والمشكلة تاتي الخسارة والخروج بعد تطورات ابتعاد المدرب باسم قاسم والاتفاق مع المدرب السوري حسام السيد.

خروج لجوية

خروج الجوية من بطولة الكاس شكل الصدمة لا نصاره الذين تابعوا سير المباريات في الدوري والكاس قبل ان يأتي السقوط المر في ملعب الامانة ويخرج الفريق من الباب الضيق ويفرط باللقب بعدما واجه الامور على عكس التوقعات التي كانت ترشحه للصراع على لقب البطولة لكن من يدقق اكثر في الوضع الفني للفريق يراه تذبذب في المباريات الاربع الاخيرة امام السماوة وميسان والكرخ والحدود حتى تجاوزها بصعوبة قبل ان يتعادل مع الكرخ وظهر في مستوى متراجع ولو واجه فرق افضل من تلك الاربعة لربما لم يقدر على حسم اللقب ولهذا اصطدم بالأمانة ودفع فاتورة المباراة المكلفة قبل ان تثير القلق امام المواجهة الاسيوية الحاسمة مطلع الشهر المقبل مع الوحدة السوري ولان الامانة اخذ زمام المبادرة وحسم الامور في الشوط الاول وانهى احلام الصقور رغم حالة الطرد لتي تعرض لها لكنه استمر في ادارة الامور كما يجب وكان له ما اراد

نجاح احمد خضير

ونجح المدرب احمد خضير في توظيف جهود عناصر الفريق كما يجب حتى مع النقص العددي عندما جعل من الفريق اللعب بتوازن والمرور بالهدف الذي جاء من ركلة جزاء للنهاية في مهمة حضر لها افضل من الجوية وهو الفريق الذي حقق عد نتائج منها الفوز على الزوراء مرتين وقدم موسم مقبول ما جعل من حظوظه باقية في المنافسة على لقب البطولة الثانية والوقوف على بعد امتار من الانتقال للمباراة النهائية بعدما نجح في ابعاد بطل الدوري بعدما فرض نفسه الطرف القوي بالاعتماد على عناصره الشبابية التي اعتادت على الحضور المؤثر في المباريات المهمة والصعبة بعدما سخرها للمهمة المذكورة وحسمها كما يجب ليكون الفريق الاول الذي يهزم الجوية خلال المرحلة الثانية من الدوري

فوزجميل

وكان فوزا بطعم الشهد عاد بالفريق الى الواجهة ولان التغلب على بطل الدوري بعد اسبوع من التتويج يعد غاية بالأهمية ويأمل ان يمهد الطريق للأمانة في عبور الزوراء في لقاء النصف النهائي الذي سيكون خاصا امام قوة الفريق الشبابية لتي تتطلع للإنجاز الرسمي الاول بعدما ارتفعت معنويات عناصره وحالة التفاؤل التي تسود الفريق الذي يبحث عن فرصة الوقوف على ناصية التتويج امام نصف خطوة يريد ان يخطوها الفريق بقيادة مدربه الشاب الذي يامل في تحقيق احدى البطولات المحلية وتدون باسمه ولخروج باللقب عن سيطرة الفرق الكبيرة وتغير مسارها

ظهور المفاجأة

كما منتظر ان تظهر المفاجأة ولو مرة في البطولة بعد تبادل الفرق الكبيرة على الخروج بلقبها من يوم انطلاقتها ويتطلع الى النتيجة الافضل على حساب الزوراء بعدما تفوق عليه مرتين في الدوري ويظهر قادر في حسم المهمة والامور في مهمة تختلف هذه المرة بعدان تغلب في الدوري مرتين عندما لاعب الزوراء في حالته الطبيعية ما يجعل منه القدرة على عبوره مرة ثالثة لاكثر من سبب

منها الاهمية الكبيرة للمباراة ل اهم مباراة سيلعبها الفريق لانه سيصل مباشرة الى المباراة النهائي وهذا بحد ذاته انجاز ويرى في الفوز في لقاء اليوم قد يسهل امامه مهمة حسم اللقب لان الزوراء في وضع مختلف

حلم الوصول

تحقيق حلم الوصول الاول لثاني اهم بطولة التي ستفتح الابواب امام للعب لأول مرة في البطولة الاسيوية الهدف والحافز الذي سيدفع اللاعبين التركيز وتحقيق المزيد من النتائج المطلوبة ولان الفوز على الزوراء سيكون اهم من عبوره الجوية في حسابات النتائج اتي يخطط لها جهاز الامانة الفني الذي يكون امام اختبار تحقيق حالة الانجاز الأول في مسيرته ومشاركاته الذي لايمكن ان يتأخر اي من اللاعبين عن الاسهام في تحقيق الفوز الذي لا يوازيه ثمن

وبلاشك سيهتم كل من بالفريق المطالب بتقديم الاداء العالي والقوي وهم يلاقون منافسا قويا مع النقص الحاصل في صفوفه لكنه يبقى الزوراء الذي اكثر ما تستهويه الالقاب خصوصا في هذه البطولة وهو الباحث عن اللقب الخامس عشر الشغل الشاغل للمدرب والجهاز الفني واللاعبين والجمهور الذي سيحضر برغبة شديدة امام انقاذ الموسم وفي تجيد العلاقة بين كل اطراف الفريق الذي انهى الموسم رابعا الموقع المرفوض من الجمهور الكبير المؤكد سيغض النظر عن الذي حصل في مسابقة الدوري لكن الفريق يقف امام لقب مهم وهو الذي اختص به بين عموم الفرق ولأبريد ان يتركه للأمانة وذلك بالسيطرة على الامور ولوفي الاخير لانه لايمكن الخروج منها بهذه الكيفية وما يمكن تجميل صورته وان يبقى الفريق المهم كونه متصدر الفرق من حيث الالقاب سواء في الدوري او الكاس وهو العازم على الفوز في مباراة اليوم التي سيلعبها بكل قوة رغم ت نقص عدد من عناصره المهمة لكن الفوز لذي تغلب فيه على نفط مسان شكل ضافة للفريق في عبور الامانة في مهمة يسعى لها في تخطي قاهر اللقب ولان التغلب على الامانة يعني انهاء دور بأكمله والوصول الى المباراة النهائية وانهاء تحديات الموسم بأكمله وحاله حال الامانة وكلاهما استمر في خوض مباياتهما من دور لأخر على عكس الميناء والوسط اللذين وصلا للدور المذكور من دون لعب

تحديات الزوراء

وتواجه الزوراء اليوم الكثير من التحديات منها غياب عدد من اللاعبين المهمين منها اصابة الحارس محمد كاصد واخرين مؤثرين لكنه يعول على البقية والتشكيلة التي ستضم من لاعبي الخبرة والواعدين بعدما نجحا اللاعبين مصطفى كريم وامجد كلف قيادة لفريق الى فوز مهم عندما سجلا هدفي الفوز النتيجة تتعلق بالعلاقة ما بين المدرب عصام حمد وكيفية البقاء من عدمه الذي سيكون مرهون بأحراز اللقب

المطلوب من اللاعبين الثأر لخسارتي الدوري واللعب بشعار لابديل عن الفوز الذي يتطلب اللعب بقوة ولايمكن التنازل عن الفوز تحت اي مسوغ كان ومؤكد ان الفريق سيلعب تحت ضغط النتيجة

الوضع الذي يمر به الامانة بعد نتيجة الفوز على الجوية ما يجعله يدخل منتشيا في مواجهة اليوم التي يدرك لاعبوه اهميتها ما يدفعهم لخوضها بقوة وحماس واللعب بشعار لابديل عن الفوز ولان المباراة تتطلب ذلك وهو ما يعلم به الزوراء

الميناء والوسط

ويحل الميناء ضيفا على الوسط في النجف في ظروف متشابه بعدما خرجا بموقعين بعيدان عن هدف المشاركة عندما حل الوسط خامسا والميناء سادسا وكلاهما ترشحا من دون لعب لمباراة اليوم بعد انسحاب الحدود ورفض الذهاب الى البصرة في الوقت الذي رفض الطلاب الحضور للملعب وسيلتقيان اليوم في مهمة امام تطلعات الفوز وخوض المباراة النهائية التي ستكون الاولى لهما فريق الميناء سبق وتعادل مع الوسط في النجف قبل ان يهزمه في البصرة واستمر في تحقيق نتائج مقبولة في نهاية الدوري لكنها لم تعكس مشاركته وتوقعات جمهوره والمراقبين وهو الذي وصل الى هذه المباراة عندما تغلب بصعوبة على فريق الحر بفارق ضربات الجزاء قبل ان يعبر الحدود من دون لعب لكنه يقف اليوم امام مهمة الموسم بأكمله والتصدي لها عبر جهود عناصره المطالبة في حسم الامور كما انه يمر في وضع افضل من الوسط هذه الايام الذي تراجع وخسر اخر مبارياته امام البحري كما يمر في ظروف تدريبية بعد انسحاب المدرب الثالث هاتف شمران ويريد الميناء المرور من بوابة الوسط دون تأخير والعمل ما في وسعه لحسم المهمة التي سيرافقه جمهوره جريا على العادة والوقوف معه من اجل دعمه ق في الانتقال الى المباراة النهائية وربما الفرصة لتي لا تتكرر للفريق الذي يمر في حالة تصاعدية وان يستمر في صحوته للأخير في وقت يريد الوسط من لاعبيه بذل اقصى الجهود ولان المهمة تختلف عن الدوري وقد تقود الى احراز لقب الكاس يعد موسمين من الحصول على اللقب للفريق الذي دخل المنافسات الرسمية بوقت قصير لكنه قدم نفسه بفوة ونجح في اول موسم له عندما قهر الجوية ونقل درع الدوري للنجف

تأخر الدوريوتأخر الفريق في الدوري الاخير في المرحلة الثانية ليخرج باي فائدة قبل ان يجد نفسه امام مرحلة متقدمة عندما تخلص من الطلاب من دون لعب قبل ان يجد نفسه امام فرصة الموسم في المنافسة على بطولة الكاس مؤكد تم استدعاء جميع اللاعبين وفقا لأهمية المباراة والحسم المطلوب ربما تكون الحل لموسم الفريق خصوصا بعد الخروج المخيب من بطولة الاندية العربية وتبريرات الخروج الغير مقنعة لكن كل شيء لايساو عملية الانتقال لنهائي بطولة الكاس ومتوقع ان يحضر جمهور المدينة والنجف لدعم الفريق لان الضيوف سبق وان تغلبوا على فريقي المدينة لان المهمة تمس سمعة كرة النجف الباحثة عن اللقب الاول.