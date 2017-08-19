عقدة ليفاندوفسكي وتقنية الفيديو أبرز مشاهد إفتتاحية البوندسليغا

مدرّب ألافيس يكشف أسباب السقوط وفالنسيا يحقّق فوزاً صعباً

{ مدن – وكالات: حصد بايرن ميونيخ، أول 3 نقاط في مستهل مشواره للحفاظ على لقب البوندسليجا، بعد تخطي باير ليفركوزن (3-1) اول امس الجمعة على ملعب أليانز أرينا في الجولة الافتتاحية بالدوري الألماني. سجَّل أهداف بايرن ميونيخ، كل من نيكلاس سولي في الدقيقة (9)، وكورينتين توليسو بالدقيقة (19)، وربرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (53) من ركلة جزاء، فيما جاء هدف ليفركوزن عن طريق أدمير محمدي (65). ونرصد في هذا التقرير، أبرز 5 مشاهد من المباراة الافتتاحية بالبوندسليجا:

تكرار سيناريو السوبر

بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ، المباراة بخطة (4-3-3)، التي تتحول إلى (4-4-1-1) في الحالة الدفاعية، مثلما حدث خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، في كأس السوبر. ونجحت الخطة في الشوط الأول فقط، لكن مع انخفاض المردود البدني لفرانك ريبيري في النصف الثاني من المباراة، بالإضافة إلى تغييرات أنشيلوتي بسحب توماس مولر، والدفع بآريين روبن، وكينجسلي كومان غير الجيدين في التغطية الدفاعية، أصبح الفريق عرضة للهجمات المرتدة. وتعرَّض مرمى بايرن ميونيخ، للتهديد كثيرًا خلال الشوط الثاني، ولولا تألق الحارس سفين أولريتش، خلال اللقاء، لربما اختلفت النتيجة.

الصفقات الجديدة

لمعت الصفقات الجديدة للفريق البافاري، خلال مواجهة ليفركوزن؛ حيث تمكَّن 3 لاعبين جُدد من المشاركة في أهداف الليلة. وسجل نيكلاس سولي، وكورينتين توليسو، الهدفين الأول والثاني لبايرن ميونيخ، فيما صنع سيبستيان رودي الهدف الأول. وأصبح سولي، وكورينتين، أول لاعبين يسجلان للبايرن خلال مباراتهما الأولى بالبوندسليجا، منذ لوكا توني، وميروسلاف كلوزه في 2007 . كما أصبح توليسو، أول لاعب فرنسي يُسجِّل خلال مباراته الأولى مع بايرن ميونيخ بالبوندسليجا عبر التاريخ.

توقف المباراة

تأجَّل انطلاق شوط المباراة الثاني، لأكثر من ربع ساعة بسبب الهطول الغزير للأمطار في مشهد غير معتاد في مثل هذا التوقيت من العام.

تقنية الفيديو

ظهرت تقنية الفيديو مجددًا خلال مباراة البافاري، وليفركوزن بعدما لاقت قبولاً بكأس القارات هذا الصيف. واستعان توبياس ستروبل، حكم المباراة بتقنية الفيديو، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح بايرن ميونيخ، في الدقيقة (53)، سدَّدها ليفاندوفسكي بنجاح.

ليفاندوفسكي يفك العقدة

تمكَّن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدفه الأول في مرمى ليفركوزن، بقميص بايرن ميونيخ، خلال مواجهة الليلة. ولم يسبق لليفاندوفسكي التسجيل في شباك ليفركوزن، بقميص الفريق البافاري بالبوندسليجا من قبل، علمًا بأنه سجَّل هدفين في مرماهم، عندما كان لاعبًا بصفوف بوروسيا دورتموند.

قطار الليغا

على صعيد اخر انطلق قطار دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الليجا، اول امس الجمعة بالمواجهة التي جمعت ليجانيس بضيفه ديبورتيفو ألافيس، على ملعب (بوتاركي)، والتي فاز بها أصحاب الأرض (1-0). بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا حادث الدهس الذي وقع بمدينة برشلونة وأسفر عن 13 قتيلًا، وأكثر من 100 جريح. وافتتح لاعب الوسط البرازيلي جابرييل أبيلت بيريس، باكورة أهداف المسابقة بعد مرور 24 دقيقة، بعد أن تابع ركلة حرة من أمام المنطقة ارتدت من يدي حارس ألافيس، فرناندو باتشيكو، ليتابعها بسهولة داخل الشباك. كان بإمكان الفريق الضيف، أن يكون هو صاحب المبادرة في هز الشباك في الدقيقة (17)، لولا إهدار مانو جارسيا لركلة جزاء. وبهذا يضع الفريق المدريدي، أول 3 نقاط له في الموسم ليحتل الصدارة مؤقتًا، في انتظار انتهاء باقي مباريات الجولة، فيما خسر الفريق الباسكي، أول 3 نقاط له ليقبع في قاع الترتيب.

أسباب السقوط

وأبدى لويس زوبيلديا، مدرب ديبورتيفو ألافيس، حزنه للخسارة التي تكبدها فريقه أمام ليجانيس، في افتتاح الموسم الجديد لليجا. ولكن زوبيلديا خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، أبدى ثقته في تحسن الفريق بمرور الأسابيع، في الوقت الذي رفض فيه المقارنة مع ما تحقق في الموسم الماضي. وقال المدرب الشاب (36 عاما): الفريق مختلف تماما. لا يجب علينا نسيان ما حدث، الأسماء تغيرت على الرغم من استمرار البعض من الموسم الماضي. وأضاف إعادة تنظيم الأمور من جديد يأخذ وقتا، الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها، الليجا طويلة للغاية، وسنعمل بقوة ونبذل أقصى ما لدينا من أجل أن يتحسن الفريق. وحول أحداث المباراة التي أهدر خلالها لاعبوه ركلة جزاء كانت كفيلة بمنحهم الأفضلية في بداية اللقاء، علق: ركلة الجزاء أيقظت المنافس بشكل أكبر، بينما أربكتنا قليلا. وأتم قمنا ببعض التبديلات في الشوط الثاني، وإذا كنا أكثر هدوءا، لكان بإمكاننا إلحاق الضرر بالمنافس، نظرا لجودة لاعبينا وللجماعية التي لعبنا بها.

فوز صعب

وفي مباراة اخرى افتتح فالنسيا مواجهاته في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الليجا، بتحقيق فوز صعب على ضيفه لاس بالماس، بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المستايا، اول امس الجمعة. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا حادث الدهس الإرهابي، الذي وقع بمدينة برشلونة، وأسفر عن سقوط 13 قتيلا و100 مصابا على الأقل. ويدين الـخفافيش بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمهم الإيطالي سيموني زازا، صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، إثر يسارية تسديدة أرضية من أمام المنطقة سكنت الشباك. وكان بإمكان أصحاب الأرض زيادة غلتهم التهديفية في المباراة بعدما أضاعوا عددا من الفرص، إما لسوء الحظ في بعض الأحيان، أو لتألق حارس الضيوف، الأرجنتيني ليوناردو تشيتشيزولا. وكانت البطاقة الحمراء الأولى في الموسم من نصيب لاعب وسط لاس بالماس الشاب، الكرواتي ألين هاليلوفيتش في الدقيقة 33، إثر تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي فالنسيا. وبهذا الانتصار تحصد كتيبة مارسيلينو جارسيا تورال أول 3 نقاط في الموسم لتتقاسم الصدارة مؤقتا بـ3 نقاط مع ليجانيس، انتظارا لانتهاء جميع مواجهات الجولة، في المقابل تقاسم الـكناري ذيل الترتيب مع ديبورتيفو ألافيس.