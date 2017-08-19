يويفا يعلن نظام توزيع أرباح دوري أبطال أوربا

{ زيوريخ – وكالات: أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم يويفا عبر موقعه الرسمي، نظام توزيع أرباح بطولة دوري أبطال أوربا لموسم 2017-2018، التي وصلت عائداتها لـ 2.35 مليار يورو. وخصص اليويفا مبلغ 1.32 مليار يورو تذهب للفرق المشاركة في الموسم الجديد، فيما وضع 399.8 مليون يورو للفرق المشاركة في الدوري الأوربي، لتصل مجموع المبالغ المخصصة للفرق 1.71 مليار يورو. وتضمن الفرق المشاركة في دور المجموعات الحصول على 12.7 مليون يورو كحد أدنى نظير المشاركة في هذا الدور، بمعدل 1.5 مليون يورو عن كل فوز، و500 ألف يورو نظير التعادل في أي مباراة. ورفع اليويفا حصة الفرق المشاركة في دور الـ 16 إلى 6 ملايين يورو، وفرق ربع النهائي إلى 6.5 مليون يورو، كما أن فرق نصف النهائي تحصل على 7.5 مليون يورو. أما البطل بداية من هذه النسخة سيحصل على 15.5 مليون يورو مقابل 11 مليون للوصيف، مما يعنى أن في أفضل الأحوال بإمكان الفائز الحصول علي 57 مليون يورو، بدون عائدات الدعاية. يخضع توزيع أرباح البطولة لعدة عوامل منها القيمة النهائية لمصروفات الفريق في سوق الانتقالات، ومدى المنافسة الذي يصل لها في دوري الأبطال، بالإضافة للنظر في عدد الفرق من نفس البلد، والترتيب في جدول الدوري المحلي، ومستوى الفريق في دوري الأبطال. كما أعلن الاتحاد الأوربي حصول ريال مدريد على 4 ملايين يورو إضافية، نظير الفوز بكأس السوبر الأوربي، مقابل 3 مليون يورو لمانشستر يونايتد الوصيف.