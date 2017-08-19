زيارات الضيوف

لغز تاريخي

سيظل على مدى تاريخ البشرية سر الزيارات مجهولا .. يحير اكبر العقول .. فألى يومنا الحاضر تتلبسنا حالة من الغباء وعدم الفهم في حالة وجود زيارة من احد الاقارب .. وتزداد هذه الحالة عندما تكون الزيارة مفاجئة .. فترى سكان البيت قائمين على ارجلهم يتخبط احدهم بالاخر كأنهم سكارى .. كأن القيامة أتت على حين غرة .. وفي هذا المشهد تسمع صوت الام هادرا كأنه قطار بخاري .. كأنه الرعد ايام الشتاء .. وهو يطلق التعليمات واحدة تلو الاخرى على سكان المنزل .. فتأمر فلان بحمل الاغطية .. وتأمر الاخر باحضار عصائر من المحل المجاور ..

وفي هذا المشهد الملحمي تدق ساعة الحقيقة وتُسمع ضربات الباب من قبل الضيف العزيز وهنا ستبدأ قصة اخرى من التصادم بين اعضاء الاسرة منهم من سيهرب خارج المنزل ومنهم من سيختبئ في حمامات المنزل محتملا بصبر وشجاعة وأقدام ما يقاسيه من انواع الروائح ..

وبعد ان تقدم الضيوف الكرام وخلعوا احذيتهم عند باب الدار حتى تحول الباب الى باب مسجد من كثرة الاحذية بدأت ملحمة السلامات والقبلات بين اعضاء الفريقين .. فترى الرجال قد انهوا سلامهم سريعا بقبلتين على كل خد وجلسوا في اماكنهم اما النساء فحدث ولا حرج .. تمسك احداهم الاخرى من كتفها في مشهد مرعب ترتعد له الاوصال فيقتربان من بعض ويبدأ عرض الالعاب النارية وأقصى ما ستسمعه من سلامات النساء هي اصوات القبلات التي تذكرك بساحة المعركة والرصاص المتطاير من كل جهة ..

وبعد ان ينتهي هذا المشهد المرعب بسلام يجلس الكل ويبدأ الكلام الممل المكرر :

وقت فراغ

العم : شلونكم شخباركم شلونكم بعد حمودي شلونك ما شاء الله كبران هاي من شوكت كبرت ملعون.

انا : والله البارحة بالليل چان عندي وقت فراغ فگلت خل اكبر كافي عاد .

العم : هاهاهاهاهاهاهاهاهاها العمة : هيهيهيهيهييهيهيهي بنت العم بنزاكة : هئهئهئهئهئهئه

وبعد ان ينتهي هذا المشهد الكوميدي السخيف تبدأ النقاشات المهمة .. فترى والدي وعمي يتناقشون حول موضوع مهم وهو (حسوني گبر وگام يجيب عشرات بالمدرسة ).. اما امي وعمتي فكانوا يتناقشون حول موضوع (بنت ام سلام الحفافة شلون خطبها واحد لگطة بس هي اكيد مسويتلة سحر لان هية زركة وهو حلو شلون وافق بيها ما ادري ؟) وينتهي الحوار بعد ان سلخوا اعراض سكان الكرة الارضية بالجملة الشهيرة (يلة واحنة شعلينة ) .

واذا سمح القدر ان بكون احد كبار السن الذي تجاوز عمره ال60 سنة موجود في هذه الجلسة فانت على وشك سماع اكبر كمية من الاكاذيب ينفثها هذا العجوز مع دخان سجائر ال(سومر) عن بطولاته وشبابه وكيف انه في يوم من الايام قد قتل اربع اشخاص برصاصة واحدة وكيف انه كان يأكل خروفا باكمله ولوحده ..

وليس هنا لب المشكلة فقد اعتدنا على اكاذيبهم ولكن المشكلة الكبرى عندما يريد التحدث عن طفولته وشبابه يشير اليك باصبع السبابة قائلا : (من چنت زعطوط بگد هذا)…. (يا اخي عالاقل احترم البنطرون اللي سعره 50 الفا احترم القميص الـ polo اللي سعر ه 30 الفا احترم الحذاء الايطالي اللي سعره 25 الفا من تبا لك ولماضيك ياعجوز الشؤم ماضيك كلة چذب وهمبلة). وفي خضم هذه الملحمة الاسطورية ترى خواتي وبنات عمومتي يتناقشون في موضوع فلسفي عميق وهو كيفية استخدام المسمى (الايلآينر) ونقاش مهم جدا حول صورة كاظم الساهر الجديدة على صفحته الشخصية وايضا حوار حول شعر صدر تامر حسني وفستان نانسي عجرم في ارب ايدول .

جلسة هدوء

وبعد ان تُفرغ العائلتان ما في جعبها من كلمات وحوارت لاقيمة لها يسود الجلسة هدوء وصمت رهيب يتخلله كلمة واحدة يقولها رئيس مجموعة الضيوف كل نصف ساعة (شلونكم بعد).

وبعد ان ابتدأ الضيف بالشعور بانه قد اثقل على اهل المنزل او كما يعرف بـ(اللزگة) يبدأ بالنظر الى ساعته بطريقة فذلكية وكأنه قد تأخر على امر مهم ويحاول اللحاق به سريعا فتبدأ بالظهور على الواجهة الكلمات المنافقة مثل : (لا ابقى بعد وگت) و (يمعود مو الغدا جاهز ) وهنا تعلو اصوات الفريقين معلنة قرب الرحيل وتبدأ اصوات الاطفال تهدر بالبكاء بدون اي سبب . وهنا يأتي المشهد الاسطوري والملحمي … فتتوقف عقارب الساعة .. وتتلبد السماء بالغيوم .. وتهتز الارض وتمور .. وتنفث الجبال دخان براكينها .. في مشهد جلل وتستعد الارض لقبول الوحي الذي يتنزل عند باب الخروج فترى الكلام المهم يظهر عند باب الخروج مع العلم انهم قد جلسوا 120 دقيقة يتناوبون بقول كلمة واحدة (شلونكم بعد) ولم يتفوهوا خلال هذين الساعتين باي كلام مهم .

(( حالهم حال الشخص اللي يخابرك بالتلفون ويتذكر باخر ثواني يگلك على الشغلة المهمة مع العلم انه ضل يحجي وياك 10 دقايق وما گال اي شي مهم بس واحد يسب الاخر وعادة ما تنتهي مكالمات الشباب بلغز العن من لغز مثلث برمودة (اني ذا هاي عود اخابرك ) والمصيبة ان الشخص الاخر يجيب ( انت اذا شسمه عود خابرني).

نتمنى قد اجدنا في وصفنا لهذا اللغز التاريخي والسر الهندسي الاوهو الزيارات والان ارجو المعذرة فالضيوف يطرقون الباب ….. (( اجاك عيني اجاك )) .

احمد عبد المنعم الطائي – بغداد