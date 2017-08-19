العراق إلى أين ؟

نحن أبناؤكم رجال العراق في الغد الذين جاءوا نحن البراءة بياض على بياض هدفنا التعليم والتقديم والإيمان والمحبة والتاخي أملنا بالله أولا ونبينا ثانيا وأهل بيتنا ثالثا ولمحبة العراق رابعا والذي يحدث في بلدنا يشيب الصغير قبل الكبر،

آه يا أرضنا لا تخافي أن رأيتي النار تمشي في منازلنا نحن مولودة في عصر القنابل.

العراق إلى أين؟ثم إلى اين؟ أتساءل في داخلي هل يتغير الوضع الحالي في البلد وهل نستطيع تغيير التعليم وتطوير مهارات الذات وعدم الاعتماد على الدول الأخرى اسئلة كثيرة ما زلت ابحث عنها ولم ألق جوابا مناسبا.

بلد يكثر فيه السرقات والنهب، وبلد زاد عدد اليتمى والأرامل والمطلقات بأي سبب، بلد القاتل يحاكم ولم ينفذ قرار الحكم بحقه وتصرف الأموال بحقهم، بلد تدنى فيه التعليم وأصبح لا يوجد حل كل أزمة تحديث في البلد. نملك نهري دجلة والفرات ولكن الناس تعاني من شح المياة في سقي الأراضي وشرب الماء أصبحوا لا فرق بينهم وبين عمر بن سعد عندما منع الحسين من شرب الماء.

علي عبد الامير جاسم