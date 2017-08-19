تجليات لوطن يضج في ذاكرتي

هل يمكن للوطن أن يتحول الى سرادق ؟

وهل يتسنى للبيت أن يتضاءل فيصبح سردابا؟

ما الفرق بين ضحية وضحية وبين وطن ووطن ؟

في أدبيات الحرب والحب يختلف الجواب وقد يتساوقان في لحظة غفلة وتبلّد فكرة…..

قد تبدو الأسئلة للوهلة الأولى مناظرة سمجة وسخرية مبرقعة برداء متبطر ..تريث قليلا وستجد الجواب.

المشهد الأول:

في بواكير طفولتنا البيضاء أذهلتنا الطبيعة ،وعند تخوم الربيع كان الحلم ملعبنا ..يشدنا بقوة ،بسحر البهجة وسمفونية الفرح المُعَبأ بالسفر من منزل الى خيمة ومن خيمة الى منزل ..نرزم أمتعتنا ونحمل حقائبنا ..نسافر ..نسافر…نسافر،،،كم مرّة يتحقق الحلم؟ نرزم خيمتنا ثم نتبعثر في فضاء أبعد من كل مدى.

المشهد الثاني :

يا لوحشة هذه المدينة التي مات النور فيها ..كنت أُسلّم عليها عند قدومي سلامي لأهل القبور من شدة ظلمة ليلها الخالي من أية ذبالة ضوء وسكون حركتها الا من أصوات قنابر الهاون التي تتساقط عليها بين الحين والحين ممزقة صمت المكان ومحدثة رعبا حقيقيا ..كنت أراه في وجوه أطفالي حين يبدأون بالصراخ وأتحسسه بارتباكي حين تعجزني الحيلة في أن أجد لهم ملاذاً آمنا يشعرهم بالطمأنينة …البيت وطن صغير ،عبارة تحيلنا الى ماهو أروع ..أن الوطن كبير.. كبير جدا.

عند الصباح وحينما كنت أهم بالخروج لفت انتباهي ورقة معلقة على الباب الخارجي للمنزل ..التقطتها بسرعة فقرأت:

” عليكم مغادرة الدار خلال يوم واحد والاّ سنقتلكم جميعا”

عندها تذكرت الخيمة مرة أخرى وكان علي ان أرزم أمتعتي بسرعة فالوقت قصير ..قصير جدا.

المشهد الثالث :

لاتحاولي ،،فأنت بين القنص والطيش أسيرة رعناء ..لن أسقط في حبالك ..لن يهزني جنونك ورغبتك الجامحة في امتلاك جسدي ..لن تسكني قلبي ولا رأسي ولا رئتي ..هم حشّدوك وغلفوك وأوقدوك ..لكن..لا لن تكوني وعمّا قريب سترين ..ربما هذه الليلة وقد يكون الغد موعدنا .واعلمي أن لقاءنا سيكون التحاما لا التئاما ..سأراقصك رقصة الوجود وسأهز بك لانك عمياء حاقدة لاتصلحين الآ للموت وانت بين الزناد وحجرة الحشد العوبة لاتملكين قوة المناورة ولا تمترس الشجعان عند السواتر،، فانتظري.

مصطفى داود كاظم