الأنواء: الحرارة 46 في بغداد وإستمرار تأثير المنخفض الموسمي

أضرار مادية بليغة جراء الهزة الأرضية بالرفاعي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق لتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد اليوم الاحد بين 29 درجة و46 درجة. واشارت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس الى (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على البلاد ليكون طقس الاحد صحوا مع استقرار في درجات الحرارة).

منخفض جوي

واضافت ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 46 درجة والصغرى 29 درجة)، واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على البلاد ولن يطرأ عليه اي تغيير). وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى للهزة الأرضية التي ضربت محافظة ذي قار. وأعلنت دائرة الأنواء الجوية في المحافظة عن تسجيل هزة أرضية شمالي المحافظة، هي الثانية في غضون يومين، ضربت مناطق قضاء قلعة سكر وقضاء الرفاعي وناحية النصر. وقال مدير الدائرة علي طارق إن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت ظهر الجمعة.واستنفرت قيادة شرطة ذي قار أجهزتها الأمنية وقامت بإجراء جولات ميدانية في تلك المناطق بغية تقديم المساعدة إذا اقتضت الضرورة، لا سيما وأن أغلب منازل تلك المناطق قديمة. وذكر مواطنون في الرفاعي أن (الهزة ضربت القضاء بحدود الساعة الواحدة والثلث بعد الظهر واستمرت نحو الدقيقة ونصف الدقيقة)، مؤكدين انها(كانت عنيفة وتسببت بأضرار مادية بليغة تمثلت بسقوط جدران بعض المدارس في القضاء ومنازل مواطنين، دون حصول خسائر بشرية).وهذه هي الهزة الثانية التي تضرب شمالي ذي قار خلال يومين فقد سجلت المراصد حدوث هزة أرضية مساء الأربعاء الماضي، بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها المواطنون في الرفاعي والمناطق المحيطة بها من دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية. وفي وقت لاحق دعا النائب عن محافظة ذي قار عبد الهادي الخير الله رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تشكيل لجنة خلال 72 ساعة لكشف أسباب الهزات الأرضية في المحافظة. وقال الخير الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن (قضائي الرفاعي وقلعة سكر بمحافظة ذي قار تعرضا أمس إلى هزات أرضية قوية تسببت بأضرار بنسبة 70 بالمئة من منازل تلك المناطق نتيجة لقدمها وبساطتها)، مبينا أن (تكرار الهزات التي تجاوزت العشرين مرة خلال الفترة السابقة تثير علامات استفهام كثيرة). وأضاف الخير الله، أن (هناك شكوكا تحوم حول الشركات النفطية الموجودة بالمنطقة والتي تستخرج النفط بطرق غير حديثة، إضافة إلى عدم وجود تقارير شفافة وواضحة عن أسباب الهزات الأرضية هل هي طبيعية أم بسبب عمل تلك الشركات). وتابع أن (العبادي مطالب خلال 72 ساعة بتشكيل لجنة تحقيق بإشرافه المباشر لكشف تقارير حول أسباب تلك الهزات لان صبر المواطنين قد انتهى والتي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 250 ألف نسمة وتلك الهزات). من جانب آخر، سيبث الكسوف الشمسى الذي من المتوقع ان تشهده الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على الهواء مباشرة عبر الإنترنت للمرة الأولى من مواقع تصوير ممتازة وغير معتادة حيث ستكون من مناطيد فى أنحاء البلاد تقدم للجمهور مشاهد من السماء فيما يحجب القمر وجه الشمس، وسيقوم فريق من الباحثين من جامعة ولاية مونتانا شراكة مع إدارة الطيران والفضاء ناسا بإرسال أكثر من 50 منطادا لارتفاع يصل إلى 24384 مترا لالتقاط وقائع الكسوف الشمسي لدى مروره على البلاد فى 21 من الشهر الجاري.

مشاهد متنوعة

وقالت إحدى المشاركات فى المشروع كاساندرا رونيون (سنرى الأشكال والمشاهد المتنوعة التى يفعلها الكسوف فوق المناظر الطبيعية من الساحل إلى الساحل)، فى إشارة لسواحل البلاد على المحيطين الهادي والأطلسى، واضافت (سيطلق فريق رونيون من الأساتذة والطلبة مناطيد من قارب تابع لخفر السواحل على بعد يتراوح بين تسعة و11 كيلومترا من ساحل تشارلستون الشرقي فى ساوث كارولاينا وهو آخر موقع سيمر عليه مشهد الكسوف).واشارت رونيون الى أنه (من المتوقع مرور ظل الكسوف على الأرض بسرعة ألفي ميل في الساعة في أوريجون ويتباطأ إلى 1500 ميل في الساعة في ساوث كارولاينا).وبحسب إحدى الباحثات فى المشروع أنجيلا دى جاردينز فإنه (سيسمح للعلماء بدراسة هالة الشمس ومدار القمر مما يوفر خبرة عملية للطلبة ويتيح مراقبة هذا الحدث العلمى الكبير للعامة).