العيسى خلال ندوة المركز العراقي للتنمية الإعلامية:

إرسال 100 أكاديمي في دورات خارجية لشغل مناصب في الوزارة

بغداد- فــلاح المرســـومي

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى عزمه على فسح الفرصة امام الاكاديميين لشغل المناصب المهمة في الوزارة، من خلال ارسالهم في دورات خارج العراق، كاشفاً عن السعي على إشغال مئة منصب بهذه الطريقة. جاء ذلك خلال الندوة نصف الشهرية للمركز العراقي للتنمية الإعلامية التي عقدت على قاعة الديوان في نادي العلوية بحضور نخبة من الشخصيات. وفي بداية الجلسة رحب رئيس المركز عدنان السراج بالضيف والحضور، وأشار الى ان مثل هذا النشاط يؤكد (أهمية ترسيخ مفهوم العمل الجمعي لخدمة المجتمع العراقي وابراز دور الاكاديميين والمثقفين والافادة من خبراتهم للنهوض بواقع البلد). من جهته، قال العيسى أنه بدأ بوضع استراتيجيات لإدارة الوزارة ضمن محاور اساسية منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه قبل عام تقريباً مع اتخاذ اجراءات لتعديل قوانين وتعليمات هي من الاساسيات في نهوض الوزارة وتم فعلاً تغيير قانون الوزارة المرقم 40 لعام 1988 كي يكون أكثر تلاؤماً وتوافقاً في الأهداف خاصة بعد دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا بالوزارة والتي تعتبر خطوة رائدة لترصين وتعميق الجهود في ملاكات الوزارتين المتواء متين بالاهداف بشكل كبير. وتابع ان من(المحاورالتي عملنا عليها هو في ما يتناسب ومتطلبات السوق والطلبة الخريجين وبالتنسيق مع الشركات في الداخل والخارج ونأمل في ذلك تخطي شبه الانقطاع التام تقريباً مع العالم الخارجي الذي دام سنين قبل 2003).

تخرج طلبة

مضيفًا انه (من المحاور المهمة في اعداد وتخريج الطالب وهو في الدراسة عبر المناهج والاساتذة الاكفاء وفي كيفية اختيار القيادات الجامعية بدءًا من الرئيس الى العميد الى المساعد الى الاستاذ الذي نسعى لتوفير فرص الانفتاح والتطوير عبر ارساله في دورات ضمن برامج واهداف متفق عليه مع مؤسسات جامعية علمية خارج العراق وعلى وفق ضوابط مهمة حاكمة وتفاضلية بعيدة عن التحزب والطائفية وغيرها بدأناها باختيار 63 استاذًا لسد احتياجاتنا في المناصب المطلوبة من خلال الاستحداث او في التغيير)، مشيراً الى (السعي لإملاء 100 منصب آخر في المرحلة القادمة). وفي محور المناهج، قال أنه اطلق 13 مشروعاً لتغيير مناهج في كليات للدراسات التربوية ضمن استراتيجية الوزارة لغاية عام 2022، وقد انجز مشروع واحد عام 2014 للظروف التي احاطت ببلدنا في هذا العام و تم في ما بعد إنجاز5 مشاريع في عام 2016 وفي 2017 أنجزت 6 مشاريع)، مضيفًا ان(الوزارة أعطت فسحة للجامعات بشكل كبير في أن تقوم هي في اختيارها للمناهج).وفي محور البحث العلمي قال أن (الوزارة خاطبت الوزارات والهيئات لغرض التفاعل معها وتقديم الخدمة لها بأن تكون البحوث المطلوبة من الطلبة بما يتناسب وحاجة المؤسسات لتطوير أدائها وعلاقاتها بجمهورها والمجتمع)، موضحًا ان(هذا الإجراء قد يعطي للطالب فسحة لنشر بحوثه ونأمل أن تجد طريقها للنشر في المجلات العربية والعالمية).

محور الجودة

واكد العيسى اهمية محور الجودة ليكون ضمن مؤشرات عالمية واوضح ان (البداية كانت بالمؤشر الاسباني واتفقنا على الأخذ بمبدأ التنافس في هذا ورصد معايير اتحاد الجامعات للدول العربية، على ان تكون بثمانية عناصر مهمة هي جودة المختبرات والتعليم العالي وإعتماد مجلس كليات الطب العراقية المدرج ضمن مؤسسة عالمية وفي دخول جامعة بغداد وجامعة الكوفة بالتوصيف العالمي التي تعني بجودة التعليم العالي) وفي مؤشر (دافوس) ونسعى حين توفر فرص الأمن الأكبر في بلدنا لغرض جلب المقتدرين العالميين من الخارج لرصد الجودة العالمية في الجامعات العراقية).وفي موضوعة الحوكمة الألكترونية، والمكتبة الافتراضية، قال (أكدنا ضرورة تزويد الجامعات العراقية بامكانية الدخول للمكتبات العالمية للحصول على الأفضلية وقد تم الاتفاق بهذا الصدد مع موزعين وناشرين)، وفي محور البعثات، قدم شرحاً لاستراتيجية الابتعاث (اللغة ومن ثم الكورسات) واوضح انه اذا ما نجح فيها الطالب فإنه يكون مؤهلاً لإكمال مسيرته الدراسية والحصول على الدكتوراه من دون المرور بالماجستير واذا ما فشل في هذه المرحلة التي تترواح مدتها من تسعة أشهر الى السنة فتلغى بعثته). والمحطة الأخيرة التي وقف عندها العيسى هي (التعيينـــــات) فأوضح انه لأهمية أن (يأخذ المتقدم نصيبه في الحصول على فرصة بالتعيين اعتمدنا بكل تجرد أن يكون صاحب المعدل الأعلى أولاً أي ان الذي يحمل درجة 80 بالمئة فما فوق غير الذي يحمل معدل 60 بالمئة). وفي الختام أجاب الوزير على جميع المداخلات والتساؤلات التي طرحها الحضور.