الهجرة النيابية لـ (الزمان): نتوقع نزوح 5 آلاف مواطن خلال تحرير تلعفر

إستعدادات واسعة لتطهير القضاء وطي صفحة داعش في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قوات الحشد الشعب مشاركة نحو 20 الف مقاتل من الحشد بعمليات تحرير تلعفر ف نينوى مشيرة إلى أن معركة تحرير المدينة ستستغرق عدة اسابيع، فيما تستعد الجهاد الساندة لاستقبال نحو 5000 مدني من القضاء بالتزامن مع انطلاق معارك التحرير.

وقال رئيس لجنة المهجرين والمرحلين النيابية رعد الدهلكي لـ (الزمان) امس ان (المعلومات الاستخبارية للقوات الامنية تشير الى وجود عدد قليل من المدنيين في قضاء تلعفر المحتل من قبل داعش). متوقعة (وصول العدد لنحو 5000 كحد اقصى). واضاف أن (اللجان المختصة في المحافظة والقوات المشتركة انجزت مخيما خاصا لاستقبال الاهالي ووضعت خطة شاملة لاجلائهم من ارض المعركة). مبينا أن (الجهات الدولية المانحة اخلت بوعودها بشأن انقاذ النازحين ولم تبادر بالتبرع بالمبالغ المطلوبة ما اسهم في تقليل الخدمات العامة لتلك المخيمات ولاسيما الصحية منها).

زيادة دعم

ودعا الدهلكي الحكومة إلى (زيادة الدعم المادي لتلك المخيمات لعدم تفشي الامراض الوبائية فيها وتوفير المياه الصالحة للشرب). وقال المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي في تصريح امس ان (القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يحدد ساعة الصفر لبدء المعركة في تلعفر). مبينا ان (القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يحدد ساعة الصفر لبدء المعركة في تلعفر).وكشف الأسدي عن (معلومات بوجود أجانب في صفوف داعش في تلعفر لكن لا نعلم هويتهم). مؤكدا أن (معركة تحرير تلعفر لن تحتاج لوقت طويل بل تقريباً عدة أسابيع). وقال المشرف العام على اللواء الـ26 في الحشد ميثم الزيدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللواء المدرع التابع للواء الـ26 تحرك باتجاه قضاء تلعفر استعدادا للمشاركة بتحرير القضاء). مبينا أن (كافة الصنوف وصلت تباعا إلى المواقع المخصصة لها مع اقتراب موعد إنطلاق ساعة الصفر).وأضاف أن (اللواء انهى كافة استعداداته وأن الساعات الأولى ستحدد خارطة المعركة). ونفت قيادة العمليات المشتركة الانباء عن إستبعاد القائد في جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي تلقته (الزمان) امس (قيادة العمليات المشتركة، معنية بالتخطيط وإعداد الخطط لكل العمليات العسكرية وتحديد نوع وحجم القطعات المشتركة والمحاور لكل عملية وتأمين التنسيق الكامل بين القوات المشتركة اثناء العمليات).وأشار الى ان (موضوع اختيار القادة والآمرين واسماء التشكيلات المشاركة في اي عملية عسكرية يبقى من مسؤولية وزارة الدفاع بخصوص تشكيلات الجيش ووزارة الداخلية بخصوص تشكيلات الشرطة الاتحادية والرد السريع وحرس الحدود وجهاز مكافحة الارهاب بخصوص قوات مكافحة الارهاب وهيئة الحشد الشعبي بخصوص تشكيلاتها).

قائد عسكري

ونفى (أي استبعاد او منع تجاه اي قائد عسكري). وقال مصدر امس ان (ما يسمى والي تلعفر أصدر أمرا لعناصر داعش بإحراق جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالتعاملات المالية للتنظيم في القضاء، وقد بدأت عملية الحرق بالفعل).وأضاف أن (داعش لجأ الى هذه الخطوة لضمان عدم كشف هويات عناصره المذكورين في تلك الوثائق وأسراره المالية في حال خسر تلعفر). وفي الانبار وقال مصدر امس ان (لطيران الحربي شرع بعملية قصف هي الاعنف على معاقل التنظيم على طول الشريط الحدودي العراقي السوري غرب الانبار ما ادى الى مقتل 7 من ارهابي داعش كانوا يرمون الهروب من قضاء القائم باتجاه الاراضي السورية).واضاف ان (القصف شمل مناطق مختلفة من قضاء القائم وصولا الى منطقة التنف السوري للقطع طرق امدادات عناصر عصابات داعش من هذه المناطق باتجاه المناطق الغربية للمحافظة). مبينا ان (قرية الباغوز القريبة من الحدود العراقية السورية تعرضت لقصف جوي عنيف استهدف معاقل التنظيم).وفي ديالى قال المتحدث باسم قيادة شرطة العقيد غالب العطية في تصريح امس ان (أهالي قرية الإصلاح في ناحية جلولاء، وبإسناد من ضباط شرطة الناحية نجحوا في شن عملية مباغتة وقتل ثلاثة من أفراد خلية داعشية نائمة كانت موجودة في مضافة قرب أرض زراعية). وأضاف أن (العملية تمت بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي) مؤكدا أن (الخلية كانت تتهيأ لشن هجمات مسلحة ضد الأهالي، إضافة إلى تورطها بخطف مدنيين اثنين قبل ثلاثة أيام).وبين أن (مشاركة الأهالي في إسناد القوات الأمنية خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب وإنهاء وجوده، كما انه يُظهر عمق العلاقة المميزة مع القوى الأمنية للقضاء على الإرهاب والتطرف واستعادة الاستقرار الأمني).