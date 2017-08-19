خاطرة – فلاح المرسومي

لا شيء أجمل من الوطن كرامة , يحلو العمل من اجل صيانته وواجب التضحية من اجله عراق واحد موحد يزهو بكل أطيافه وألوانه باقة ورد عطرها لكل الاذواق منعش وتطبيب به النفوس , فالمس بوحدته أرضاً وشعباً أمر مرفوض وخط أحمر عند كل عراقي غيور تزود بزاد من نبات ارضه الطاهرة وارتوى من ماء نهريه زلالاً عذباً, ومهما أختلف الفرقاء في شأن ما فإنه يرتقي فوق كل خلاف والوطن ووحدته أساس كل حل مهما تعمق الخلاف بين الاطراف والمكونات , والشعب ومن مفهوم لا للوصايا ولتدوير الماضي وانتاج خطاياه ولا للتغطية على الفساد , وجميل جداً أن أجد هذه الدعوة في التيار الوطني للاستاذ سعد البزاز الذي أعلن أنه به ووفق هذا المفهوم والبرنامج سيدخل الانتخابات البرلمانية للمرحلة المقبلة نتمنى أن تكون جديرة بإحترام المجتمع .