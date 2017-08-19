أول مطار مدني في بغداد – طارق حرب

في سلسلة تراثيات بغدادية كانت لنا كلمات عن اول مطار مدني في بغداد والكلام عن المطار يوجب الكلام عن الطائرات ذلك ان اهل بغداد شاهدوا الطائرة لأول مرة سنة 1915 اثناء الحرب العالمية الاولى حيث ظهرت في سماء بغداد اول طائرة حربية انگليزية ما اصاب البغداديين بالخوف والهلع وفي أيلول 1927 التحقت اول بعثة عراقية بكلية كرانول في انگلترا للتدريب على الطائرات وعادت البعثة في 22 نيسان 1931 حيث بدأ تشكيل القوة الجوية العراقية وكان اول سرب يتكون من طائرات جبسي ماوث وأليس ماوث ثم استبدلت بطائرات نسر وفيوري وكان البغدادي اليهودي سليم ساسون اول طيار مدني قاد طائرة مدنية من لندن الى بغداد سنة 1930 واذا كان المطار المدني في بغداد من اعظم الانشاءات العمرانية في بغداد ذلك الزمان اذ يعتبر هذا الميناء الجوي الواقع غربي بغداد في منطقة شمال معسكر الوشاش اي شمال متنزه الزوراء في كرخ بغداد قريبا من منطقة علاوي الحلة وكان اسمه مطار الوشاش ومطار المثنى بعد ذلك وقد اصبح يستخدم للخطوط الداخلية بعد اكمال انشاء المطار الجديد في سبعينات القرن العشرين ثم توقف الطيران فيه منذ التغيير الذي حصل سنة 2003 وكان هذا المطار عند بنائه نهايات عشرينات وبداية الثلاثينات ثالث ميناء جوي في العالم كما يذكر ذلك الدليل الرسمي لسنة 1936 وقد تولى الملك فيصل الاول افتتاحه سنة 1933 وقد اعجب بالمطار اكابر رجال العالم وكانت ادارة المطار ملحقة بوزارة الاقتصاد والمواصلات ولكن تم الحاقها بوزارة الدفاع.

وكان مدير المطار بعد افتتاحه فؤاد عبد الجبار الخياط وضابط حركات المطار المستر بيرجون لورانس ومساعد ضابط الحركات بدر خالد بدر وكان في المطار ثلاث شركات طيران ثابتة هي شركة الطيران الامبراطورية الانگليزية حيث تسير طيارتاها بين لندن واستراليا لأغراض البريد ونقل الامتعة والركاب وتبدل طياراتها في باريس وبرنديزي والاسكندرية وكراجي وســـــــغافورة وشركة الطيران الهولندية وتسير رحلاتها بين امستردام وجاوة في اندنوسيا وشركة الطيران الفرنسية وتسير طائراتها بين باريس والمستعمرات الفرنسية وهناك شركات عديدة تؤم طيراتها المطار المدني بأوقات غير معينة اهمها طائرات شركة النفط الفارسية وشركة النفط العراقية وشركة نيرن.

ويتقاضى المطار اجورا مختلفة وحسب حاجة الطائرة اليها ووقت وصولها واجور عن نزول الطائرة في المطار بنسبة مساحة الطيارة ومدة بــقائها في الحظيرة او في وكر الطيران واجور عن وصول الطيارة ليلا حيث تضاف اجرة الانوار الكهربائية التي تضيء مدرج النزول وتعــــــين حدود المطار والمطار يحتوي على طابقين بردهات وغرف مشغولة بعضها بالاجهزة الخاصة بالمطار والدوائر كالبريد والكمرك والشرطة والصحة والمكتبة والرصد الجوي ودائرة اللاسلكي وفي المطار فندق فخم وهنالك المصابيح الكهربائية الخاصة بالطيارين والمصابيح القوية التي ينبعث منها نور قوي تسهيلا لنزول الطيارات ليلا .