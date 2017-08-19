اللعيبي: الإتفاق مع السعودية لتنفيذ إتفاقيات في مجال الطاقة والصناعة والزراعة

النفط يدعو وكلاء التموينية لتسلّم البطاقات الوقودية

بغداد- شيماء عادل

دعت وزارة النفط المواطنين في محافظة بغداد الى مراجعة وكلاء المواد الغذائية لاستلام البطاقات الوقودية الجديدة.

وقال مصدر في الوزارة لـ (الزمان) امس ان (شركة توزيع المنتجات النفطية باشرت العمل بتوزيع البطاقة الوقودية بين وكلاء المواد الغذائية ودعت المواطنين الى مراجعتهم لاستلامها), واضاف ان (الهدف من إصدار البطاقات الوقودية هو اجراء لغرض التنظيم والتوزيع العادل بين المواطنين فضلا عن القضاء على حالات الاستغلال والفساد من قبل بعض ضعاف النفوس), واوضح المصدر ان (الوزارة كانت في وقت سابق قد وزعت النفط الابيض وفق البطاقة الوقودية السابقة بين المواطنين في بغداد والمحافظات المحررة).

على صعيد اخر كشف الوزير جبار علي اللعيبي ان نائب خادم الحرمين الشريفين الامير محمد بن سلمان اكد ان المملكة تقف الى جانب العراق بكل اطيافه ومكوناته ووحدة أراضيه دون تفريق او تميز طائفي وان المملكة حريصة على تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس لدى عودته في زيارة الى السعودية ان (ابن سلمان شدد على أهمية الإسراع في تفعيل لجنة التنسيق السعودي العراقي بهدف التعجيل بتنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في مجالات النفط والطاقة والصناعة والمعادن والتكنلوجيا والاستثمار والزراعة والتبادل التجاري والمصارف والبنوك وإقامة المشاريع المشتركة وغيرها).

واضاف ان (المملكة ستقوم بإنشاء عدد من المشاريع الصحية والإنسانية على نفقتها منها انشاء مستشفى في بغداد والبصرة وتخصيص عدد من الزمالات الدراسية في الجامعات السعودية وفتح المنافذ الحدودية وانشاء مناطق حرة للتبادل التجاري).

خطوة مهمة

وعن إقرار مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة التنسيق السعودي العراقي اكد اللعيبي انها (خطوة مهمة باتجاه تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين), واضاف انه (التقى في جده مع رئيس لجنة التنسيق السعودي وزير التجارة ماجد القصبي واتفقا على مجموعة من الخطوات العملية التي تدفع بالعلاقات الثنائية الى الامام ومنها قيام القصبي بزيارة العراق قريبا واللقاء بالمسؤولين ورجال الاعمال والمعنين وإقامة الورش والمؤتمرات في كل من بغداد والرياض والمشاركة بأجنحة متميزة في معرض بغداد الدولي ومعرض الطاقة في محافظة البصرة).

وعن لقائه بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال اللعيبي ان (الجبير اكد له حرص المملكة على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والعمل على اتخاذ خطوات عملية وصولا لتحقيق شراكة حقيقية تكاملية من خلال الاتفاق على حزمة من المشاريع المشتركة في المجالات كافة).

على صعيد اخر اطلع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة خور عبد الله النيابية.

وذكر بيان رئاسي تلقته(الزمان) أمس ان معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد امس وفد لجنة خور عبد الله المؤقتة برئاسة النائب مازن المازني واستمع الى (نشاطات اللجنة المكلفة وكل ما يحيط به من تفاصيل سياسية ومهنية). مضيفًا انه (جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على نشاطات اللجنة المكلفة بمتابعة خور عبدالله وكل ما يحيط بهذا الملف من تفاصيل سياسية ومهنية).

موضحًا ان ان اللقاء تضمن ايضاً تأكيد(أهمية الجانب الاقتصادي للعراق وتأثيرها على علاقات العراق بجيرانه).

واطلع معصوم على (أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة)، مشيدا بـ(الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي).

من جهة اخرى، استقبل معصوم في قصر السلام امس رئيس بعثة الاتحاد الأوربي باتريك سيمونيت، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى العراق.

مواقف ايجابية

وأثنى معصوم على جهود سيمونيت في تطوير وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الاوربي والعراق.

وشدد معصوم ، بحسب بيان رئاسي آخر تلقته(الزمان) امس ، خلال اللقاء على(اهمية النهوض بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى، وأشاد بالمواقف الايجابية للاتحاد الأوربي والعديد من الدول الأوربية في مساندة العراق، لاسيما في المجال الانساني والعسكري فضلا عن المساعدة في عودة النازحين واعمار المناطق المحررة ودعم الحوار الوطني).

وأكد ( رغبة العراقيين في المضي بانجاز مشروع المصالحة المجتمعية وتعزيز قيم المواطنة بعيدا عن المحاصصة، فضلا عن تصميمهم على ترسيخ مبادئ السلم الأهلي وتجاوز الخلافات).

من جانبه، أكد سيمونيت (حرص الاتحاد والدول الأوربية على دعم العراق في تصديه للارهاب)، داعيا إلى (تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة).