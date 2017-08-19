الدايني لـ ( الزمان ): الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية

صحة ديالى تغلق عشرة محال وهمية لبيع الأدوية ومركزين للوشم

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ، عن مضاعفة معدل الزيارات التفتيشية الى الصيدليات والمختبرات التي لا تلتزم بالشروط والضوابط في عموم مدن المحافظة ، من اجل الارتقاء بالخدمات العلاجية .

وقال مدير اعلام صحة ديالى نبيل الشمري لـ ( الزمان)، ان ( قسم التفتيش والشكاوي ضاعف من معدل الزيارات الى المؤسسات الصحية الحكومية والاهلية في عموم مدن ديالى من اجل الاطلاع ميدانيا على اليات العمل والارتقاء بالخدمات العلاجية نحو الافضل).

محال وهمية

واضاف الشمري، ان ( قسم التفتيش مستمر بحملاته التفتيشية المشتركة مع الجهات الامنية في قضاء بعقوبة، حيث تم ضبط وغلق عشرة محلات وهمية لبيع الادوية والمستلزمات بدون اجازة اصولية ، اضافة الى غلق مركزين لعمل الوشم ). وتابع الشمري، ان (القسم قام ايضا بغلق اربعة من المختبرات الغير مجازة ، فيما تم غلق اثنان من مختبرات بيع مستلزمات طب الاسنان خلال العام الحالي 2017 في عموم الاقضية والنواحي لمحافظة ديالى ، اضافة الى ضبط عشرات الاطنان من الادوية المغشوشة والفاسدة التي يتم التعامل بها بصورة غير شرعية) . واكد الشمري ، ان (دائرة صحة ديالى حققت نتائج ايجابية في السنوات الاخيرة من خلال كسب ثقة المواطنين من ناحية الانفتاح والاستماع لكل شكاويهم وتامين الحلول الناجعة لها بهدف معالجة اي سلبية تبرز في المجال الصحي) .

الى ذلك أكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني لـ (الزمان) أن (الأيام المقبلة سوف تشهد تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المناطق المحررة من دنس الارهاب الداعشي .

اعمار مناطق

واضاف الدايني ، ان (بعض هذه المشاريع يخص صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة وايضا مشاريع تم التصويت عليها من قبل مجلس المحافظة والمخصص مبالغها من ضمن جباية الايرادات المحلية التابعة لمجلس محافظة ديالى وبقيمة 5 مليارات دينار). واكد الدايني ان (المشاريع المنفذة سوف تشمل كافة أقضية ونواحي المحافظة وبمختلف القطاعات الخدمية والصحية والتربوية والطرق والجسور والماء والمجاري). مشيرا إلى أن (الهدف من تخصيص هذه المبالغ لهذه المشاريع هو تحسين البنى التحتية لديالى والنهوض بواقعها الخدمي) .