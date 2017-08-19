الملاكات الهندسية تنجز صيانة محطات تحويلية لتحسين الطاقة

الكهرباء تعيد خطي ديالى والأنبار إلى الخدمة بعد عمل تخريبي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعادت وزارة الكهرباء خطين لنقل الطاقة تم استهدافهما في محافظتي ديالى والانبار.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان امس انه (تم اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ديالى – منصورية 400 كي .في . الى الخدمة، وتم تغذية المنظومة، بطاقة قدرها 300 ميغاواط من محطة المنصورية الغازية، بعد تعرض ابراج نقل الطاقة الى عمل ارهابي مؤخرا ).

وأضاف انه (وبجهود استثنائية من الملاكات الهندسية والفنية، التي عملت ليل نهار وتحت أشعة الشمس ووصلت درجات الحرارة فيها 70 درجة مئوية، وفي ظل الشمس الى 50 درجة مئوية، تم اعادة خطوط نقل الطاقة الكهربائية حديثة المائية – ديزلات مخلص كافي رقم 1 و 2 للعمل بعد صيانة الابراج 68 و69 والتي تضررت جراء الاعمال الإرهابية فجر يوم السبت الماضي).

واعلنت الوزارة عن ان الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى تواصل أعمال الصيانة الدورية لعدد من محطاتها التحويلية.

اطفاء محولة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس, في بيان تلقته (الزمان ) أمس أن (الاعمال تضمنت أطفاء المحولة الرئيسية 132 كي . في . رقم 1 لاجراء الصيانة الاستباقية في محطة ابو دشير التحويلية الى جانب ربط مبادلات الطاقة للمحولة الرئيسية رقم 3 في محطة عكركوف 132 كي . في . والعمل على تأهيل الفواصل الهوائية 132 كي . في . اضافة الى صيانة آلية التشيغل لقاطع الدورة H3 في محطة واسط 400 كي . في).

واضاف (وتم معالجة التجمر على الفاصلة الخاصة لمكثف رقم 4 في محطة شمال بغداد 400 كي . في فضلاً عن اجراء الصيانة لمراوح المحولة الرئيسية رقم 1 في محطة المثنى التحويلية وكذلك صيانة مجاميع المكثفات رقم 2+4 في محطة جنوب بغداد 400 كي . في), واوضح المدرس انه ( تم أطفاء المكثف رقم 4 لمعالجة نضوح الزيت من احدى الخلايا في محطة الرشيد 400 كي . في . وصيانة مجموعة المكثفات رقم 1 واستبدال البوشنك جهة11 كي . في للطور. اس . في محطة شمال بغداد, وكذلك اضافة غاز . اس . اف . 6 لفاصلة المحولة الرئيسية رقم 2 في محطة ماء الكرخ التحويلية واضافة الغاز نفسه لفاصلة مجمع القوى رقم 1 في محطة النهروان التحويلية واجراء الكشف الدوري على معدات الشبكة في محطتي واسط ومحطة الكوت القديمة التحويلية, اضافة الى اطفاء خط الرشيد – دورة الحرارية رقم 3+4 لاجراء الصيانة والتأهيل واعادته للعمل).

وتابع البيان ان (مركز تدريب كهرباء الحلة التابع لدائرة التدريب والتطوير دوراته الأسبوعية الحتمية والتطويرية لمنتسبي مناطق الفرات الأوسط نقل, وإنتاج وتوزيع ومشاريع يواصل عمله في تنظيم دورات شملت الدورات الادارية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية, التحليل المالي,المهارات القيادية والتفاوضية, توعية اولية لنظام الجودة، ادارة الصناعية ، الاسعافات الاولية).

واضاف ان ( هذه الدورات هي للتعرف على مبادئ كفاءة الطاقة وكيفية ترشيد استهلاكها وفق المفهوم الاقتصادي من الانتاج والنقل والتوزيع والإجراءات التي يمكن ان تنفذ من قبل المواطن في مجال ترشيد الاستهلاك اضافة الى وضع جداول واستبيانات حول مدى التوعية في الطاقة عند وصول المواطن الى درجة الوعي الوطني ووضع ارشادات عامة حول تطبيقات الاستهلاك على المستويات كافة, وعدم الاسراف والتبذير باستخدام هذه الطاقة المهمة باتخاذ الاجراءات والتدابـــير المناسبة لتقليل الفجوة بين الطلب والإنــــــــتاج وبالتالي زيادة ساعات التجهيز, وتوضيح التحليل المالي من خلال معرفة بعض المفاهيم والمهارات الخاصة بالتحليل المالي, وأنواعه وأسلوب استخدامه كمؤشر اداء وشرح منهجية صياغته).

واوضح البيان ان (الدورات هو لبيان المهارات القيادية والتفاوضية من خلال دراسة مفاهيم وأساليب القيادة الادارية وأنماطها مع صناعة واتخاذ القرارات الجيدة وتفويض الصلاحيات في التفاوض والرؤية الاستراتيجية, فضلا عن التطبيقات العملية).

ادارة جودة

وتابع (اما فيما يتعلق بنظام ادارة الجودة من خلال توضيح المتطلبات الاساسية لتحقيق الجودة وفقا للمعايير العالمية مع اعطاء نبذة تاريخية عن الايزو وبنود المواصفة الدولية, وكذلك بيان اهمية الادارة الصناعية من خلال المساهمة في اعداد وتهيئة المهارات والمعارف الازمة لا دارة الشركات العامة والخاصة, حيث تساعد التقنيات والمهارات الحديثة المستندة الى الحاسوب في التحليلات الرياضية والإحصائية وذلك للاستخدام الامثل للموارد بما يودي الى تحقيق اقتصاديات الكلف ورفع مستوى الكفاءة والأداء الوظيفي ازاء الاهداف المرجوة وللحفاظ على حياة المنتسبين في مواقع العمل, من خلال الإشارة إلى الإسعاف الأولي وأهميته وكيفية إسعاف المريض ومعالجة مختلف الجروح والإصابات اثناء العمل الى حين نقل المصاب الى المستشفى).

واضاف البيان ان ( الجانب الفني فقد شمل انواع محطات انتاج الطاقة والتي تهدف الى التعرف على انواع المحطات ومحاسن ومساوئ كل نوع منها مع مكوناتها والمقارنة بين انواعها المختلفة, والتدريب على تقنيات معالج النصوص من خلال اعطاء مقدمة عن البرنامج ومراحل تطور اصداراته والدخول الى البرنامج وعملية انشاء طبقة جديدة وطريقة الدخول الى طبقة مكونه سابقاً, وكيفية ربط الطبقات مع شرح مفصل لشريط القوائم وصندوق الادوات مع الاجراءات الاخرى ), وتابع البيان ان(الملاكات الهندسية والفنية في قسم تنفيذ المشاريع بالتعاون مع فرع توزيع كهرباء الصدر الجنوبي التابع للمديرية العامة المذكورة انجزت اعمال مد مغذي 5 نقليات وان الاعمال تضمنت مد قابلو بطول 1,400 متر لفك الاختناقات وتخفيف الاحمال عن المغذيات 14-15 مثنى متنقلة و 12 سكائر الحاصلة في مناطق الاستكشافات النفطية وحي اكد محلة 744 الى جانب مد قابلو اخر بطول 2000 متر لمغذيات 14 نقليات لتخفيف الاحمال عن مغذيات 1-7 فرابي ومغذي 8 سفير , اضافة الى مد مغذي 9 سكائر بطول 2000 متر لتخفيف الاحمال عن مغذيات 1-15 فرابي).

اصلاح عطب

واضح البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع الصدر الشمالي التابعة للمديرية العامة ذاتها تمكنت من اصلاح عطب جوين مغذيات محولة رقم 1 لمحطة التجار الثانوية من خلال استبدال القابلوات الرئيسية بالكامل من المحولة إلى القاطع الرئيسي 11 كي . في . وتم تشغيل المحولة وتحميل مغذيات 11كي . في ).

وتابع البيان ان (فريق وحدة كفاءة الطاقة نظم ندوة تثقيفية لمنتسبي محطة كهرباء الحلة الثانية حول ترشيد استهلاك الطاقة وملصق كفاءة الطاقة الوطني والشراكة مع القطاع الخاص في عقود الخدمة والجباية تضمنت استراتيجية عمل الوزارة والتحديات التي تواجه عملها بجميع ملاكاتها, حيث انها لاتعمل بمعزل عن الاحداث الامنية والاقتصادية التي مرة وتمر بها البلاد, فالتحديات التي تواجه عمل الكهرباء ابتدأ من التحدي الامني الى تحدي الوقود الى التحدي المالي , فضلا عن تحدي الاحمال والاسراف بالطاقة الكهربائية كل ذلك وقف عائقا امام تطور قطاع الكهرباء في العراق).