بأي ذنب قتلت ؟ – شهد محمد حسين

أحلام دبش مربية و تربوية فاضلة عائلتها من العائلات المعروفة في محافظة النجف الأشرف تعمل مديرة لروضة الجنائن في حي النفط في محافظة النجف الأشرف …ذهبت كعادتها لاستلام راتب مربيات الروضة ولم تكن تعلم ان الموت يطبق آخر أنفاسه على ظلها الأخير… لتذهب مغدورة على يد قاتل دنيء الذي كان الحارس الليلي لهذه الروضة….!

الجريمة نفذت في يوم الخامس والعشرين من يوليو 25/ 7 / 2017 والسلاح الذي نفذت به هو مسدس أطلق الجاني على ضحيته رصاصتين الأولى على بطنها والثانية على ظهرها… لتذهب ضحية النفوس الضعيفة من قبل قاتل دنيء سولت له نفسه لأجل عملة ورقية ولم يرأف بعائلتها او أهلها او حتى شبابها…

في أقل من أربع وعشرين ساعة شرطة محافظة النجف تلقي القبض على الجاني….

اعلن المكتب الإعلامي لمحافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري من إلقاء القبض على قاتل المربية الفاضلة الست أحلام رزاق دبش مديرة روضة الجنائن في أقل من أربع وعشرين ساعة. ..

كما أكد الياسري ان دم المغدورة لم ولن يذهب سدى وأن في النجف رجالا حريصين كل الحرص على أمن النجف واستقرارها والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمنها مشيرا إلى أن مكتب التحقيق المشكل من مختلف الأجهزة الأمنية تمكن في خلال ساعات من إلقاء القبض على الجاني والتحقيق معه لمعرفة تفاصيل عن كيفية حدوث الجريمة.. وطالب المحافظ من القضاء العراقي أن يقتص من المجرم وأخذ حق المغدورة وذويها وإعدامه في نفس مكان جريمته ليكون عبرة لكل من يحاول العبث بأمن النجف واستقرارها .

وأفاد مصدر عن مسؤول في التحقيقات ان الاجراءات التي اتخذتها الشرطة اوصلتهم إلى الجاني الذي أنكر لغاية آخر لحظة ارتكابه الجريمة ولكن بعد مواجهته بالأدلة الدامغة والقطعية ومن بينها سلاح الجريمة الذي خبأه عند احد اصدقائه بعد ارتكابه جريمته الشنعاء اعترف بجريمته بإطلاق رصاصتين على المغدورة واحدة في بطنها والأخرى على ظهرها والقاها قتيلة وغيرها من الادلة صار مجبرا على الاعتراف الكامل بتفاصيل جريمته .. وبناء على الاجراءات السريعة التي قامت بها قيادة الشرطة في النجف الأشرف من أجل إلقاء القبض على الجاني قدم محافظ النجف الياسري شكره وتقديره إلى قيادة شرطة النجف وكافة الأجهزة الأمنية المشتركة من ضباط ومراتب ..

كما أجرى وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلاني اتصالا هاتفيا مع قائد شرطة النجف السيد ماجد شاكرا له سرعة الإنجاز والتفاني بالعمل.. كما وصدر المدير العام لتربية النجف السيد إياد أمين كتابا بتغيير اسم الروضة من روضة الجنائن إلى روضة الشهيدة أحلام رزاق دبش . التي طالتهايد الغدر والخيانة مشيدا و مثمنا بدور المربي وتضحياته الجسام في خدمة العلم وإبقاء راية التعليم بيضاء ناصعة ترفرف عاليا في سماء العلم.