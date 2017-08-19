العراق يستقبل طائراً أخضر جديداً تعزيزاً لإسطوله الجوي

بغداد- شيماء عادل

تسلمت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل طائرة جديدة تعد الثانية القادمة من مدينة سياتل الامريكية الى مطار بغداد الدولي ضمن عقد لتجهيز العراق بـ45 طائرة.وقال الوزير كاظم فنجان الحمامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان( الطائرة الجديدة جاءت مكملة للعقد المبرم ما بين الوزارة وشركة بوينغ الامريكية نتيجة جهود الوزراء السابقين في دعم الأسطول الجوي العراقي)، واضاف ان ( الوزارة تعتمد على تأهيل وتطوير القدرات العراقية التي تضيف لمسات جديدة على واقع خدمات الخطوط الجوية ولاسيما بعد تمكن الطيارين الشباب الجدد من قيادتها من سياتل بعد أن تم منحهم الثقة بقيادة الطائرة بعد أن كان طيارون اجانب يقومون بهذه المهمة ويكلفون الدولة مبالغ طائلة)،واوضح الحمامي أن (الطائرة ستمنح شركة الخطوط إمكانية أخرى في تنشيط الحركة الملاحية)، وتابع البيان ان (عددا من اعضاء مجلس النواب عن لجنة الخدمات البرلمانية ثمنوا خلال استقبالهم الطائرة الجديدة برفقة الحمامي الجهود المثمرة التي تبذلها الوزارة في تطوير واقع الخدمات الجوية للمسافرين من خلال سياسة الانفتاح على العالم الخارجي والخطوط الجوية التي افتتحت والتي تعتزم الوزارة افتتاحها في القريب العاجل لما لها الأثر الكبير في تنشيط الواقع السياحي والاقتصادي للعراق ). وكانت الوزارة قد استقبلت اول طائرة من شركة سياتل الامريكية في 27 تموز الماضي وقد اطلق عليها الحمامي اسم نينوى .وقال بيان سابق للوزارة ان (مطار بغداد الدولي شهد وصول طائرة جديدة من نوع بوينغ 801-737 قادمة من مدينة سياتل الامريكية، لتنضم لأسطول شركة الخطوط)، واضاف ان (الطائرة الجديدة استقبلت من قبل الحمامي والوكيل الاداري للوزارة احمد كريم عبد ايوب وعضو مجلس النواب عتاب الدوري وعدد من المديرين العامين في شركة الخطوط )، وقال الحمامي ان (انضمام الطائرة الجديدة للاسطول الجوي العراقي يبعث فينا السعادة، ويزيدنا فخراً بالمنجز الذي حققناه)، مضيفاً ان (وصول هذه الطائرة مباشرة الى بغداد وبقيادة عراقية شابة تعطي انطباعاً واضحاً للسياسة والنهج الذي تسير عليه الوزارة في عملية التطوير والتحديث لأسطولها الجوي بالاعتماد على الطاقات الشابة، والاستفادة من جميع الخبرات).

طائرة نينوى

واوضح ان (الطائرة الجديدة اطلقنا عليها تسمية نينوى تزامنا مع انتصارات القوات الامنية والحشد الشعبي على عصابات داعش الإجرامية). وأبرمت الحكومة العراقية عقدًا مع شركة بيونغ عام 2008 لتزويدها بـ45 طائرة نقل في مسعى لتعزيز الأسطول الجوي الذي بدأ العراق بإعادة إحيائه في 2003 ويسير العراق رحلات جوية إلى دول عديدة، بعضها بطائرات مستأجرة ويمتلك العراق أسطولًا حديثًا من طائرات نقل المسافرين يتكون من 33 طائرة من طراز بوينغ الأمريكية وبومباردو الكندية استوردها حديثًا لإعادة تنشيط شركة الخطوط الجوية. وعلى صعيد اخر باشرت الملاكات الهندسية في مطار كربلاء الدولي بدفن الابار الارتوازية الموجودة في موقع المشروع. وقال مدير الإعلام والعلاقات في المطار غزوان العيساوي في بيان امس ان (الملاكات الهندسية في المطار باشرت بتسوية الآبار التي وجدت في مشروع المطار بطرق فنية حديثة وعلى شكل مراحل حيث يصل عمق بعض الآبار إلى أكثر من 50 مترا)، واضاف ان (الطريقة التي استخدمت في التسوية هي الطريقة الامريكية الحديثة التي تعمل على تقليل ضغط المياه الجوفية لسطح الأرض)، وأوضح العيساوي ان (العمل في المطار يسير وفق ما خطط له رغم الصعوبات التي تواجه العمل ). فيما كشف مصدر انه تم تكليف ميران فريد عزيز بادارة الخطوط .وقال ان ( الوزارة قررت تكليف مدير القسم الفني مساعد المدير العام للشؤون الفنية عزيز بادارة الخطوط خلفا للمدير العام السابق سامر كبه الذي تم اعتقاله على قضية تبلش بالرشا ).