منظمة تبدي القلق من خروقات ترافق إختيار مجلس المفوضية

إنسحاب برلماني في لجنة الخبراء يكشف تجاوزات اللجنة

بغداد – الزمان

أبدى مجلس الخبراء العراقي قلقه الشديد من (خروقات) ترتكبها لجنة الخبراء النيابية في عملية اختيار مجلس مفوضين جديد للمفوضية العليا للإنتخابات ، مشيراً الى انسحاب عضو اللجنة النائب محمد نوري العبد ربه ، لافتًا الى ان هذا الانسحاب يكشف التجاوزات التي رافقت عمل اللجنة .وقال المجلس في رسالة موجهة الى الرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان تلقت(الزمان) نسخة منها امس إن (أوساط الشعب العراقي وكياناته السياسية ومنظماته المدنية ومؤسساته الاعلامية تترقب هذه الايام باهتمام شديد الاعلان القريب عن تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد ان انجزت لجنة الخبراء البرلمانية عملها الذي استمر نحو أربعة أشهر)، مشيراً الى ان(العراقيين استبشروا خيرا بصدور تصريح عن الاجتماع المشترك للرئاسات الثلاث بتاريخ 3\8\2017 ، اكد ضرورة الانتهاء في اقرب وقت من اختيار المجلس الجديد للمفوضية على اساس الاستقلالية والكفاءة والنزاهة). وتابع المجلس(وقد كانت هناك تصريحات اعلامية من قبل عدد من اعضاء لجنة الخبراء البرلمانية والسادة النواب تشير الى وجود انحراف وتحيز في عمل اللجنة في عملية اختيار المرشحين لمجلس المفوضين الجديد،وان هناك محاولات من قبل بعض الاطراف السياسية لاستبعاد المرشحين المستقلين والتكنوقراط وتمرير مرشحين بدون كفاءة مرتبطين بتلك الاحزاب، ومن بين تلك التصريحات الخبر المنسوب الى مقرر لجنة الخبراء النائب زانا سعيد بتاريخ13\8\2017 )، مضيفاً ان(انسحاب عضو لجنة الخبراء النائب محمد نوري العبد ربه بتاريخ 15\8\2017 التجاوزات التي رافقت عمل اللجنة ).

مؤتمر صحفي

ونقل المجلس عن العبد ربه قوله في مؤتمر صحفي ان (لجنة الخبراء ومنذ تشكيلها على اساس الكتل السياسية عملت بشكل نظامي واستقبلت الطلبات ومقابلة المرشحين).

مبينا ان (اغلب المتقدمين كانوا مهنيين ولكن المحاصصة الطائفية والحزبية منعتهم من الحصول على الدرجات العالية، ومن حصل على الدرجات العالية هم المتحزبون او المتبنون من الاحزاب السياسية وأن هناك اسماء سترشح الى المفوضية، غير مستقلة وتابعة لأحزاب سياسية وأنهناك خروقات كثيرة ارتكبتها اللجنة وأنا لدي بعض الادلة على تلك الخروقات وكانت هناك عملية تلاعب بالدرجات برفع البعض وتقليل البعض منها وأعلن انسحابي من لجنة الخبراء لكون اللجنة غير قادرة على اداء عملها).

ورأى المجلس إن(هذه التصريحات وغيرها من المعلومات المتسربة من داخل اللجنة المكلفة باختيار مجلس المفوضين تدعو الى القلق الشديد في اوساط الرأي العام العراقي التي تعد تلك الخروقات محاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الشعب العراقي في الاصلاح والتي جرى التعبير عنها بوسائل عديدة من بينها التظاهرات الشعبية،ولا شك ان استمرار هذا الانحراف الخطير في اختيار مجلس مفوضين غير مستقل وبلا كفاءة علمية، سيؤدي بلا شك الى ردود افعال شديدة من جانب الشعب العراقي والمنظمات المعنية).

صفة الاستقلالية

وجدد المجلس طرح مقترحات وملاحظات كان قد ابداها من قبل تتمثل بالتأكيد على صفة الاستقلالية والمهنية والتخصص في اختيار المرشحين،وأن يكون المرشحون من حملة الشهادات العليا، مع مراعاة مبدأ التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي بدون محاصصة حزبية،فضلا عن تخصيص مقاعد للنساء، وتغيير آلية احتساب الدرجات . واشار المجلس الى منح درجات كاملة أو شبه كاملة لبعض المرشحين الذين يبدو أنهم مرتبطون باحزاب بعض اعضاء لجنة الخبراء ،وهو ما يشير الى انحراف في عملية الاختيار بسبب الانحياز الحزبي المسبق على حساب المستقلين الذين تراجعت درجاتهم أمام مرشحي الاحزاب أو الذين تربطهم علاقات خاصة مع بعض اعضاء اللجنة.وأقترح المجلس تشكيل لجنة تدقيقية من عدد من اعضاء مجلس النواب والقضاة المحكمين والخبراء الاكاديميين والإعلاميين لمراجعة ملفات المرشحين الذين وصلوا الى المرحلة الثانية قبل المقابلة وعددهم 128 وجمع درجة الملف 50 مع درجة المقابلة50 على ان تراجع وتصحح الدرجات العالية التي منحت الى بعض المرشحين خلال المقابلة،وان يتم فرز 50 مرشحا من الذين يحصلون على نسبة نجاح تزيد على 80 بالمئة وتجري مقابلتهم النهائية من قبل اللجنة التدقيقية ومن ثم ترشيح اعضاء المجلس الجديد لعرضها امام مجلس النواب.