الصناعة تتفق مع شركة سويدية على إنتاج شاحنات

البحوث تنفذّ برنامج مضاعفة بذور محصول الشعير

بغداد – داليا احمد

قررت دائرة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة المباشرة بتنفيذ البرنامج الثالث لاكثار بذور الرتب العليا لدعم زيادة وتطوير زراعة محصول الشعير . وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس أن (الملاك الفني لبرنامج اكثار بذور الرتب العليا لاصناف الشعير بدأ اول فعاليات وانشطة البرنامج وحسب الخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع وتم تفريط 30 الف سنبلة لصنف الشعير اباء 265 واباء 99 بواقع 15 الف سنبلة لكل صنف ووضع بذور كل سنبلة في كيس وذلك لزراعتها في الموسم الشتوي 2017/2018 وحسب موعد الزراعة الموصى به وهو تشرين الثاني بهدف الحصول على بذور النوية من خلال زراعة بذور الاصناف لكل سنبلة في خط طول متر واحد حيث تمت زراعة بذور النوية لصنفي الشعير اباء 265 واباء 99 في خمس محطات بحثية تابعة الى دائرة البحوث الزراعية وهي محطة ابحاث ابو غريب ،محطة ابحاث التربة، محطة ابحاث الوحدة ،محطة ابحاث الصويرة ،محطة ابحاث الديوانية).

بذور الرتب

واضاف ان (دائرة البحوث الزراعية تهتم بمحصول الشعير كونه من المحاصيل الاستراتيجية في العراق ، ولكونها تمتلك في بنكها الوراثي نوية هذه الاصناف فقد تبنت برنامج اكثار وادامة بذور الرتب العليا لمحصول الشعير لاعادة النقاوة لهذه الاصناف والذي سيؤدي الى نقلة كبيرة في زيادة الانتاج). وعلى صعيد اخر التقى الوكيل الاداري للوزارة مهدي سهر الجبوري بعدد من المواطنين والموظفين في مقر الوزارة، للاستماع الى طلباتهم ومقترحاتهم بغية النهوض بواقعهم بشكل خاص والقطاع الزراعي بشكل عام. واوضح البيان ان (الجبوري اطلع خلال اللقاء على ملاحظات المواطنين والموظفين والمعوقات التي تعترض عملهم الوظيفي، بالاضافة الى مقترحاتهم التي تسهم في تطوير عمل الوزارة للارتقاء في عملهم والخدمات التي يقدمونها للمراجعين)، ونقل البيان عن الجبوري القول ان (الوزارة ماضية بدعمها المقدم للموظفين والمزارعين والمربين من اجل تذليل العقبات التي يواجهونها، والنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودعما للاقتصاد الوطني)، وتابع البيان ان ( مديرية زراعة بغداد الرصافة التابعة للوزارة اعلنت عن تسويق كميات كبيرة من محصولي الحنطة والشعير الى سايلوات وزارة التجارة وشركة ما بين النهرين العامة للبذور للموسم الزراعي الحالي 2017 بلغت أكثر من 970 طنا، و300 طن من محصول الشعير الى شركة ما بين النهرين).

واضاف ( كما أعلنت الوزارة عن تجهيز المزارعين في محافظة بغداد بالأسمدة الكيمياوية المخصصة لمحصول الذرة الصفراء ومحاصيل الخضر، والمبيدات الحشرية لمكافحة حشرة الدوباس على أشجار النخيل).مشيرا الى ان (عمليات التجهيز شملت توزيع الأعلاف بين مربي الثروة الحيوانية في بغداد وبكمية بلغة 273،167 طنا من فول الصويا للموسم الحالي 2017).

أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن وصول المكونات الخاصة بشاحنات فولفو تمهيدا للبدء بالعمل وانتاجها بالتعاون مع الشركة السويدية المصنعة. ونقل بيان للوزارة امس ان (الشركة مستعدة لتأمين احتياجات مؤسسات الدولة والاسواق المحلية من الشاحنات أضافة الى امكانياتها لتنفيذ عدد من العقود مع مجالس المحافظات)، مشيراً الى ان (شاحنات فولفو تحظى بسمعة جيدة في السوق العراقية لامتيازها بالمتانة والرصانة واقبال المواطنين ودوائر الدولة عل شرائها).

رقم دوري

واضاف ان (الشركة باشرت بمنح اللوحات المرورية فحص مؤقت للمواطنين لحين منح الرقم المروري الخاص بالمركبة)، واوضح البيان انه (تم اعداد برنامج من قبل مديرية المرور العامة نتيجة للدعم الحثيث من قبل الوزارة والمتواصلة للشركات حيث جرت مفاوضات بين الطرفين تم التوصل خلالها الى اتفاق بتخصيص عدد من الارقام المرورية لغرض منحها لزبائن الشركة).

يذكر ان الشركة العامة لصناعة السيارات تعرض مشاريع البيع بالتقسيط ضمن النهج الذي اتبعته لتطبيق خطتها التسويقية الجديدة مع الزبائن والجهات المستفيدة أضافة الى الترويج لمنتجات الشركة في الاسواق المحلية الامر الذي أسهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات من السيارات ذات المواصفات والنوعية والتي لجودتها يقبل عليها المواطنون في السوق المحلي.