هندسة دابة الأرض – غلام محمد هايس

تبني حشرة الأرضة او النمل الابيض مستعمراتها في قواعد الأشجار وتكون تلك المستعمرات بعيدة جدًا عن الأشجار ولكن قنواتها تمتد الى مسافات بعيدة جدا عن الاشجار لتتجنب تلك الحشرات الحيوانات المفترسة .

و تعتبر الأشجار غذاء حشرة الأرضة الرئيسي و تعتبر الأرضة من الحشرات التي تتقن الـــــــــهندسة حيث تستطيع ان تكتشف الأخشاب التي تتحمل الأوزان الثــــــــقيلة بصورة دقيقة جدا وتبدأ بنخرها بحذر تاركةً جدرانها الخارجية متماسكة و تستطيع بدقة عمل ذلك من اجل منع وتأخير تلك الاشجار من السقوط مبكرا .

وقد نشرت تقارير عن هذا الموضوع في مجلة الطبيعة من قبل كل من (د سباستيان أوبريت و البروفيسور جوزيف لي في احدى جامعات استراليا ) .

ولان حشرات الأرضة تستطيع استشعار و معرفة مفاصل التحمل و الثقل في البيوت فان اصحاب البيوت لا يمكنهم معرفة الأضرار الجسيمة في تلك البيوت الا بعد أشهر أو حتى سنوات قبل اكتشافها .

ويقول الباحثون ان حشرات الأرضة فعالة من ناحية استغلال الطاقة و المصادر لانها قادرة على النخر بطريقة هندسية وتقنية عالية منه بطريقة عبثية و عشوائية مدمرة ، واضاف الباحثون رغم كل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة فان تلك الحشرات تسبب بخسائر فادحة تقدر بمليار و نصف المليار دولار في استراليا وحدها.

لقد عجز الانسان رغم تقدمه بكل علوم الهندسة و التكنولوجيا عن التغلب على هذه الظاهرة الخفية في المنازل .

وكذلك عجز قبل ذلك الجن من معـــــــرفة موت سليمان عليه السلام لان دابة الارض او الأرضة هـــــــي التي نخرت منسأته فخر فدل ذلك على موته .

قال تــــــــعالى ( فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى- مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ – فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) الاية (14) من سورة ( سبأ) ، لذلك دلت حشرة الأرضة على موته بعد ان خَر نتيجة نخر منسأته او عصاه .