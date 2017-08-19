مدرسة للنازحين تحقق نجاحاً 100 بالمئة في الإبتدائية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حققت مدرسة للنازحين في مخيم شيده متبرع عراقي على نفقته الخاصــــــة نسبة نجاح 100 بالمئة في الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي للعــــــام الدراسي الجاري .

وقال بيان تلقته (الزمان ) امس ان (صاحب مبادرة التأسيس النائب السابق وثاب شاكر ثمن مواقف الذين ساعدوه ودعموا مشروعه التربوي المفيد لتعزيز مسيرة التعليم في العراق ). وقال ان ( هذه المجموعة الخيرة من المدرسين والمدرسات ومدير المدرسة كان لهم دورهم المميز والمؤثر لهذه المدرسة التي انشأتها لاهلي وضيوفي من المحافظات التي احتلها داعش ودمرها الارهاب ..واليوم اصبحت المدرسة عامة للجميع وانه مشروع تم انشاؤه لكل العراقيين والانسانية دون استثناء ), واشار البيان الى ان (المدرسة تأسست عام 2015 وكان عدد التلاميذ 202 تلميذا ثم ازداد العدد ليصبح نحو 292 تلميذا الا ان عودة المهجرين الى مناطقهم ادى الى نقص عدد الطلاب غير ان ادارة المدرسة حثت ابناء المناطق المجاورةعلى الانضمام الى المدرسة وقد حرص الاباء على تسجيل ابنائهم في تــــــــلك المدرسة التي تعد متميزة مقارنة مع المدارس الاخرى لكفاءة هيئتها التدريسية وحصولها على نسب نجاح 100 بالمئة في الامتحانات النهائية الوزارية ).

افتتاح مدرسة

وتابع ان (النية كانت تتجه لافتتاح مدرسة للمرحلة المتوسطة في المنطقة نفسها الا ان ذلك تعذر تحقيقه بسبب أجراءات روتينية تعجيزية من قبل ديوان الوقف السني بالرغم من ان رئيس الديوان عبد اللطيف هميم تعهد ببناء صفوف اضافية وتزويد المدرسة بكرفانات ).

واضاف البيان ان (وفودا زارت خيمة العراق الذي يضم المدرسة وسجلت اعجابها بالمشروع كما ان بعض الفعاليات الدينية والسياسية زارت المشروع للاطلاع عليه ).

واوضح البيان ان ( شاكر منع زيارات اعضاء مجلس النواب والمسؤولين الرسميين الا بموافقة مسبقة للحيلولة دون تحويله الى منصة للدعايات الشخصية لكن بعض هؤلاء كان موقفهم مشرفا من بينهم عقيلة رئيس الجمهورية التي تبرعت بمساعدات عينية وارسلتها الى النازحين في مخيم (خيمة العراق) في منطقة الدورة ببغداد وذلك في اطار اهتمامها بقضية النازحين وبغية التخفيف من وطأة معاناتهم فضلا عن قيامها باجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وجرد الحالات المرضية بين النازحين واجراء جولة تفقدية ميدانية للوقوف على أهم احتياجاتهم.