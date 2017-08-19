(الزمان) تحاور المدير العام للثقافة السريانية بإقليم كردستان روبين شموئيل: تسلمت المسؤولية في ظرف صعب للغاية لكني

من ثقافة تقبل التحدي

دهوك-سامر الياس سعيد

(تسلمت المنصب في ظرف صعب، فنصف شعبي يعيش نازحاً ومهجّراً عن مناطقه التاريخية التي يتجذر فيها منذ آلاف السنين، فهنالك طاقات ثقافية وفنية معطّلة، وبعضها بات مهدداً بالهجرة اللعينة، التي يلجأ إليها كل شعب أو إنسان مضطَهد أينما كان. والهجرة داء خطير يهدد بزوال وجود أبناء شعبي في أراضيه الأبائية التاريخية المتوارثة منذ أيام نينوى وبابل، لكن كل هذه التحديات سأواجها مع زملائي وأصدقائي المخلصين الكثر، بثقة وإصرار، فأنا من بيئة وثقافة قومية تقبل التحدي وتعمل في ثقافة عدم الإستسلام للظروف مهما كانت صعبة وقاسية، أنا مؤمن بأن هذا هو قدرنا ويجب أن نواجهه بعزيمة وثقافة وجذور تسندها حضارة لا زالت قادرة على العطاء). بهذه الكلمات، لخص الدكتور روبين بيت شموئيل ، تسلمه لمنصب المدير العام للثقافة والفنون السريانية مؤخرا، مبرزا في حوار خاص مع (الزمان )،اهم الانشطة التي تسعى المديرية إلى تنفيذها،واليكم تفاصيل اللقاء :

{ ماهي انعكاسات الازمة المالية التي يعيش اجواءها اقليم كردستان ،على الانشطة والفعاليات المؤمل رعايتها ،من قبل المديرية العامة للثقافة السريانية والتابعة لوزارة الثقافة والشباب في الاقليم ؟

– بالتاكيد انعكاسات الأزمة المالية تؤثر سلباً على مجمل نشاطات المديرية الثقافية والفنية، وهذه حالة عامة تعيشها معظم الفعاليات والمؤسسات المشابهة. فعلى سبيل المثال، فإن السلفة المستدامة المخصصة لنا، أي النثرية كما يعرفها العامة، تقلصت إلى 25 بالمئة مما كانت عليه في عهد المرحوم الدكتور سعدي المالح للمديرية العامة وحدها،وتتقاسمهااليوم: المديرية العامة والمديريات التابعة لها في محافظة أربيل، مثل مديرية التراث السرياني، ومديرية الثقافة والفنون السريانية في أربيل التي تحولت إلى دائرة أو شعبة المكتبة السريانية . وعليه، في ظل هكذا واقع، سأسعى إلى بدائل أخرى لديمومة النشاطين الثقافي والفني للمديرية التي تسلمت مسؤولية إدارتها، سأمد جسور التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والجامعات، داخل الوطن وخارجه التي تهتم بثقافتنا وفنوننا وتراثنا ولغتنا، ممن يهدفون إلى تعزيز الثقافة السريانية في كل أركانها وتفصيلاتها. وتقف في المقدمة، دار المشرق الثقافية في دهوك التي أعمل فيها منذ تأسيسها مسؤولأ للعلاقات الخارجية، واشغل حالياً موقع نائب رئيس تحرير مجلتها المركزية (سيمثا)، كما لنا علاقات وطيدة مع منظمة كابني للبرامج المسيحية المهتمة بالمساعدات الخيرية الإنسانية.

{ وما هي التداعيات الاخرى، التي تبرزها الأزمة المالية على الواقع الوظيفي وكادر المديرية بشكل خاص ؟

– الأزمة المالية الخانقة، أدّت بطبيعة الحال إلى تقليص حاد في كادر المديرية وموظفيها، إذ أن الاجازات الطويلة التي تكون بدون راتب طالت الكثير من موظفي المديرية ذكوراً واناثاً، فبحدود 40 بالمئة من الموظفين، هم الآن خارج المديرية، بعضهم هاجر إلى خارج الوطن والبعض الآخر في طريقه، والبعض يعمل خارج المديرية آملاً كسباً أفضل لحياة أفضل، وهذا حق مشروع وبخاصة في ظروف إقتصادية غير مشجعة.

وفي ظل هذا الواقع الذي يرغمنا على تقليص بعض الانشطة الثقافية التي تتطلب مالاً كبيراً، إلا اننا لا نقف مشلولي الأيدي، بل سنعمل ونعمل ونعمل ضمن الإمكانات المتاحة، فالثقافة متحركة ولا تقبل الركود والسكون، وعلينا ان نواكب التطورات الثقافية والفنية الحاصلة في المعمورة، ويجب أن ننهل من فيض الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم. فمثلاً ليس صعباً أن نؤسس فرقة خاصة بالفنون الشعبية، تكون تابعة إلى مديريتنا بشكل ما، غايتها الأساسية هو تجسيد هويتنا القومية والدينية المتميزة عن غيرنا، من خلال ابراز فنونا وأغانينا الفولكلورية وازيائنا المتنوعة الغنية بإرثها الجمالي الذي ما زال يبهر ويتألق، آمل بان تكون المديرية في المستقبل، مصدراً ومرجعاً للباحثين وطلبة الدراسات العليا، المهتمين بالتراث السرياني الثروتفرعاته، الساعين إلى دراسته وتوثيقه وإبراز معالمه.

{ على ذكر النخب المثقفة من الادباء والفنانين من ابناء شعبنا،هل تسنى لك ان تلتقي بهم لابراز هذه الافكار والانشطة التي ستسعى لتجسيدها ؟

-كان في نيتي ان التقي بهذه النخب في ناحية (عنكاوا )، في مطلع هذا الشهر في مناسبة استذكارية خاصة باستشهاد كوكبة من شبابنا القومي المثقف في منتصف ثمانينات القرن المنصرم على يد النظام البائد، إلا أن ظروف بعض المثقفين حال دون عقده في الزمان المذكر، وعليه تم تأجيل اللقاء إلى اشعار اخر . لكن سبق لي ان التقيت بالكثير من هذه النخب، واوضحت لهم تطلعاتي والخطوط العامة التي وضعتها حول عمل ونشاط المديرية في عهدي، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها هو المحور العالمي أو الدولي الذي يتمحور حول مد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الدولية والجامعات العالمية الرصينة، المهتمة والمعنية بالثقافة السريانية وتراثها وفنونه.

وذلك باستقطاب الاكاديميين المتمكنين في هذا المحور لالقاء محاضراتهم وبيان منجزهم الفكري في ثقافتنا ولغتنا على وجه الخصوص، موظفًا علاقاتي الشخصية مع الكثير منهم أفراد ومؤسسات لإغنائه وبلورته. أما المحور الثاني، فيتعلق بالفعالية الوطنية العراقية، الذي يرتكز على التنسيق والتواصل مع أدباء العراق ومثقفيه، مستثمراً علاقاتي القديمة مع الكثير منهم من خلال عضويتي في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، مجسداً دور الثقافة الســـــــريانية ومكانتـــــــــها في الثقافة العراقية، حيث مازالت ثقافتنا رافداً رئيساً في الثقافة العراقية الجامعة.

كما سأعمل بقوة من أجل مد الجسور والتواصل مع أدباء الإقليم وفنانيه وكتابه، ساعيًا إلى القيام بأنشطة وفعاليات مشتركة، تظهر ثقافة القوميات وهوياتها الخاصّة في محافظات الاقليم وقصباته. أما المحور الأخير، سيركز على المحور القومي الخاص بقوميتنا الواحدة وثقافتناالمشتركة وفنوننا الشعبية الواحدة، ولغتنا السريانية الواحدة بشقيها الكلاسيكية والحديثة، وتراثنا الزاخر الواحد الشفاهي منه والمدوّن، ويوضح جلياً ان المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، تتعامل مع كل المؤسّسات المعنية والمشابهة في الخطاب الثقافي الواحد وهدفه، وتتعاون مع جميع التكتلات والفعاليات الثقافية والفنية الخاصة بأبناء شعبنا، في كل مكان من أجل الظفر بمنجز يليق بعمقنا الحضاري، ويؤكّد تواصله منذ آلاف السنين، وفي هذه المنطقة الساخنة من العالم .

{ التقيت مؤخرا عددا من الشخصيات السياسية من ممثلي الاحزاب السياسية الخاصة بابناء شعبنا عبر زيارات لتلك الاحزاب ،فما هو المحور الخاص بهذه الزيارات ؟

– انا من الذين يؤمنون بأن الثقافة تسمو على كل الأنشطة الإنسانية الأخرى، فالعنصر الأخير في تحسين أداء الإنسان يكمن في الثقافة،تدهورالثقافة يؤدي إلى تدهور الشعوب والقوميات والمجتمعات والاوطان، على عكس التدهور السياسي مثلاُ.

حيث يزول بمجرد تبديل النظام السياسي. ونحن قلقون من الثقافة الداعشية التي ستسود إلى حين، ونخشى من ترسباتها التي ستبقى في مجتمعاتنا، طالما بقيت المناهج التعليمية كما هي من دون تغيير. يبدو أن التنظيم تمكن من بث ونشر بعض أفكاره المتشددة، وترسيخها في أذهان وعقول الكثيرين، لذلك علينا أن نواجه تلك الافكار السود من خلال ترسيخ مفهوم التعايش المشترك وقبول الآخر كما هو لا كما أريد. لذا كانت الغاية من الزيارات التي شملت الاحزاب التي يشارك بعض أعضائها نشاطاتنا الثقافية المتنوعة، أن نوضح رسالتنا وهي:

أن المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية، تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبما يخدم أهدافها وتطلعاتها في المنطقة التي تنشط وتعمل فيها وهي منطقة الثقافة والفن السريانيين . وأن العمل الثقافي عمل جماعي، الكل المعني به مسؤول على تقويته وتفعيله، كل بطريقته ورؤاه.

{ التقيت مؤخرا بالفنان المصري المشهور( حسين فهمي) في مقر مديرية التراث السرياني، فما هي المحاور الذي تضمنها لقائك بهذه الشخصية الفنية ؟

-فضلاً عن شخصيته الفنية المعروفة، فإن الفنان (حسين فهمي).

زار إقليــــــــــم كردستان بصفته سفيرا لليونسكو، وكان ضمن برنامجه زيارة المتحف السرياني في ناحية (عنكاوا)، فالتقيت به على هامش هذه الزيارة، وارتجلت كلمة موجزة عن العمق الحضاري لشعبنا وتراثنا.

وكان الفنان حسين فهمي مستمعاً جيداً،

وبخاصة عندما ذكرت له أن ملحمة كلكامش لا زالت تثير انتباه العالم واعجابه رغم مرور خمسة آلاف سنة على تاريخها المدوّن، كما أن الثور المجنح مازال يحظى باهتمام العالم المتحضر.

وهناك المئات من البحوث والدراسات العلمية الأكاديمية عنها، والعشرات من الشهادات العليا التي تمنح عنهما في أرقى الجامعات العالمية المشهودة بعلو كعبها العلمي .