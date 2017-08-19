المراة في أسمى مهامها – نضال العزاوي

تمر المراة في ادوار اساسية عدة في مسيرتها الحياتية تهدف الى بناء مجتمع وتربية افراد متسامين هذه واحدى اسمى مهامها في بناء مجتمع واعٍ ينهض بالمستقبل ليبني للتاربخ .

تاخذ في مسيرتها مايصلح المجتمع وترمي مايسيء له وللحاضر والمستقبل .

حيث شكلت المراة على مر التاريخ وضعا استثنائيا داخل المجتمع من خلال دورها المؤثر اجتماعيا وسلوكيا وسياسيا .

تمشي مشوارها بكل قوة وتجتاز المصاعب بكل اصرار

تضمد الالم بالصبر تبتسم لتسعد من حولها تقف حتى اخر رمق من نفسها وروحهاكي تبقى خيمة الاسرة واقفة .

الان جاء دورها لبناء الانسان العراقي حتى ينهض بالمستقبل وفي هذه المحن المتراكمة وداخل مجتمع مزقت الحروف اوصال المودة بين فصائله جاء دورها لتعمر القلوب بالطيبة العراقية وتمسح الانقسامات من على جبين الابناء بعد ان تمزقت الوحدة واللحمة الوطنية وتشتت الانسان العراقي في افكار زرعها داعش الكفر وادخل الرعب في بعض القلوب الضعيفة .

الان وبعد ان عادت الارض لحضن الوطن وطرد داعش مذلولا جاء دور المراة ومهمتها في تطهير العقول ونشر الوعي الاسري بعيدا عن عن التعصب والانقسامات وزرع روح التاخي بين فصائل المجتمع العراقي وغرس المحبة في نفس الطفل الذي سيكون هو المستقيل .

محاولة مسح غبار الكراهية وزرع الامل

وهذا من خلال اسرتها في بناء جيل ينتمي بقلبه للوطن يترك الماضي خلف ظهره ليرى المستقبل هذا كله سيتحقق من خلال المراة هذه المهمة ولو انها صعبة بعض الشيء بسبب مامر به الفرد العراقي الا انه اسمى مهمة على عاتق المراة نسميها مهمة السلام وهي حمامة للسلام لااحد يستطيع زرع هذا الغصن الاخضر الاالمراة لذا ستنجح بها لان علامات السمو التي تبني الاجيال تكمن في فكرها وذكائها وطيبتها.