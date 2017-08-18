الجعفري يحذر من تداعيات الاستفتاء وانعكاساته على المنطقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حذر وزير الخارجية ابراهيم الجعفري من الاستفتاء الذي قد تكون له تداعيات تضر بإقليم كردستان والمنطقة . وقال بيان امس ان (الجعفري بحث مع وفد إلاقليم الذي يزور بغداد الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق كما ناقش الجانبان مسألة الاستفتاء الذي تعتزم كردستان إجراءه منتصف أيلول المقبل), وقال الجعفري إن (الاستفتاء قد تكون له تداعيات تضر بمصلحة الإقليم وانعكاسات على دول المنطقة وانعكاسات والوضع الإقليمي والدولي), وأضاف أن (المجتمعية الكردية أوسع من الدائرة العراقـية، فهم متواجدون في تركيا وسوريا وإيران وروسيا إضافة إلى العراق). من جهته أكد الوفد (ضرورة الاستمرار في الحوار غير المشروط لطرح المسائل الموجودة والعمل الجدي لأجل أن يكون مثمراً وفيه خير للجميع), موضحاً أن (حق تقرير المصير بالنسبة لكردستان شرعي ومضمون دولياً لشعوب العالم كافة وله الشرعية في الاتجاه إلى الأساليب الديمقراطية ضمن القوانين الدولية والظروف الموضوعية وكذلك المصالح العامة).