الامم المتحدة تحمل التحالف العربي الانتهاكات ضد اليمن

اليمن – الزمان

حملت الامم المتحدة التحالف العربي مسؤولية سقوط 680 طفلا بين قتيل وجريح في اليمن خلال الهجمات التي نفذت العام الماضي . وقال بيان امس ان (التحالف العربي مسؤول عن 51 بالمئة من القتلى والمصابين من الأطفال في اليمن خلال العام الماضي), واضاف ان (الهجمات تسببت بسقوط 680 طفلا بين قتيل وجريح بالاضافة الى استهداف المدارس والمستشفيات), مشيرا الى ان (الهجمات التي نفذت جوا تسببت في سقوط ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي لضحايا الأطفال و مقتل 349 طفلا وإصابة 333 اخرين), واوضح البيان ان (الأمم المتحدة اطلعت على إجراءات اتخذها التحالف في خلال العام الماضي لتقليل أثر الصراع على الأطفال، لكن رغم تلك الإجراءات استمر وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأطفال بمعدلات مرتفعة غير مقبولة ), وتابع ان (الحوثيين والقوات المتحالفة معهم مسؤولون أيضا عن نحو ثلث إجمالي الضحايا من الأطفال الذين تحققت منهم الأمم المتحدة وعددهم 1340 طفلا).