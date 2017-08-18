حملة قصف لتجريد أهداف داعش وعشرون ألفاً من الحشد إلى معركة تلعفر

الأسدي:العلاقة بين الصدر والخزعلي تحسنت في الفترة الأخيرة



بغداد -بيروت – الزمان

أعلنت خلية الإعلام الحربي للدفاع العراقية انه إستنادا لمعلومات استخباراتية من قيادة «قادمون يانينوى» -قامت طائرات F-16 بعدة ضربات جوية في قضاء تلعفر.

وأشارت المعلومات إلى أن الضربات أسفرت عن: تدمير مخزن للأسلحة والعتاد و معمل لتفخيخ العجلات ومقر قيادة وسيطرة و مقر لعقد الاجتماعات أدى إلى مقتل العديد من عناصر داعش الإرهابييذكر أن الضربات الجوية العراقية مستمرة منذ أيام على قضاء تلعفر في العملية العسكرية التي أطلق عليها «قادمون يا تلعفر».

أعلن الناطق باسم الحشد الشعبي في العراق، أن 20 ألف مقاتل من الحشد الشعبي سيشاركون في تحرير قضاء تلعفر غربي الموصل، مؤكدا ان القائد العام للقوات المسلحة العراقية هو الذي يحدد ساعة الصفر لبدء المعركة. وفي تصريح له لقناة «الميادين» الموالية للمحور الايراني ، قال أحمد الأسدي إنّ 20 ألف مقاتل من «الحشد الشعبي» سيشاركون في تحرير تلعفر، مشيراً إلى أنّ القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يحدد ساعة الصفر لبدء المعركة. وأضاف الأسدي أنه «لدينا معلومات بوجود أجانب في صفوف داعش في تلعفر لكن لا نعلم هويتهم»، مضيفاً أن المعركة تحرير ستحتاج عدة أسابيع، منوها إلى أنّ الحشد الشعبي مبني على أساس وطني ويضم جميع المكونات العراقية. وفي سياق متصل، لفت الناطق باسم «الحشد» إلى «أننا نتفق مع السيد مقتدى الصدر أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة فالحشد هو جزء من الدولة»، موضحا: إنّ «مواقف الصدر صادرة عن صديق وأحد مكونات الحشد وواجبنا أن نشرح له كل المعطيات لدينا»، مضيفاً أنه «أبلغنا دوائر الحشد بشكل واضح بمنع الظهور المسلح داخل المدن لعناصرنا».ولفت الأسدي الى أنّ الصدر يرى أن «السعودية بحاجة للانفتاح وقد استغل هذه المناسبة»، مضيفا أنّ العلاقة بين الشيخ قيس الخزعلي والسيد الصدر أصبحت «جيدة أخيراً»، وأنه يتوجب على الصدر أن «يوضح أكثر عن أسباب زيارته الى السعودية».

ولكن الأسدي استدرك في بيان لاحق، “لم أطالب سماحة السيد (مقتدى الصدر) بتوضيح أسباب الزيارة (إلى السعودية) وهذا ليس من اختصاصنا أصلا، لكنني أجبت عن سؤال حول انزعاج البعض من زيارة السيد، فقلت: هناك بعض الأطراف غير مرتاحة لزيارة (الصدر) ربما لأنها لا تمتلك معطيات كافية، فلا بأس بمزيد من التوضيح للزيارة ليرفع هذا القلق”.

وأضاف أن “مقدمة البرنامج قالت: من هم هؤلاء الأطراف، فأجبتها: بأن سماحة السيد يعرفهم، فلا مانع من زيادة التوضيح لتبديد هذا القلق، لأنني أعتقد أن السيد شخص حاجة السعودية إلى الانفتاح على العراق، فاستثمر هذه الحاجة لمصلحة العراق”.

وقال الأسدي إنّ «الحشد الشعبي في محور المقاومة قطعاً»، وذكر أنّ موازنته «تأتي من السلطة العراقية». وذكر أنّ السعودية «في مأزق كبير، خصوصاً بعد إخفاقها في اليمن وتقاربها مع العراق هو لفك الحصار النفسي عنها». ونفى الأسدي وجود مقاتلين للحشد الشعبي خارج الحدود العراقية، قائلاً «لن نلاحق داعش خارج الحدود لأننا نحترم الدول المجاورة»، مضيفا أنه ثمة فصائل عراقية في سوريا تقاتل باسمها وليس باسم الحشد الشعبي.